Удачные идеи из остатков кирпича 

Если в результате разборки старых построек или после окончания ремонта и строительства у вас остался запас кирпича, считайте, что вам повезло.

Даже небольшого количества хватит, чтобы сделать что-то нужное и полезное. Использовать кирпич можно для зонирования пространства, обустройства террас, смотровых площадок или зоны барбекю, создания оригинальных элементов садового декора, имитации построек. Идей, достойных одобрения, а может и повторения более чем достаточно: от оформления входной группы или детской площадки до создания грядок и клумб.





























































































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