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Удачные идеи из остатков кирпича

Если в результате разборки старых построек или после окончания ремонта и строительства у вас остался запас кирпича, считайте, что вам повезло.
Даже небольшого количества хватит, чтобы сделать что-то нужное и полезное. Использовать кирпич можно для зонирования пространства, обустройства террас, смотровых площадок или зоны барбекю, создания оригинальных элементов садового декора, имитации построек. Идей, достойных одобрения, а может и повторения более чем достаточно: от оформления входной группы или детской площадки до создания грядок и клумб.

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича 

Удачные идеи из остатков кирпича
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