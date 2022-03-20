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Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит в утробе беременной кошки или собаки? Как там умещаются все эти крохотные детеныши и умудряются развиваться на протяжении всего срока беременности? Большинство беременных животных обследуют при помощи рентгеновских снимков. И это, надо отметить, очень любопытные снимки.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных


Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная собака.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная черепаха.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная кошка.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Еще одна беременная кошка.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная акула (снимок УЗИ).

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная змея.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная шиншилла.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная летучая мышь.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная морская свинка.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Еще одна беременная морская свинка.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременные морские коньки выглядят так.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная самка бородатого дракона.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная самка енота.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная обезьяна.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная самка оленя.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременная самка киви.

Кто в теремочке живет: рентгеновские снимки беременных животных

Беременный лесной сцинк.

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