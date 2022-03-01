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Русские поговорки в иностранной интерпретации

Мы не станем тешить национальное самолюбие и утверждать, что русские поговорки уникальны. Странные и абсурдные идиомы есть, пожалуй, в любом языке мира. Вот только когда знаешь их с детства, прямое значение забывается и стирается. А если выражение вроде «выпрыгивать из штанов» услышит иностранец, он немедленно представит себе эту картину. Если он еще и художник с хорошим воображением, то подготовит иллюстрации, как сделал это канадец Натан Джеймс.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские не преувеличивают, а превращают мух в слонов.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские никогда не врут — только увешивают уши собеседника лапшой.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские не просто талантливы — они способны изготавливать ботинки для блох.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русский человек не просто заверит в своей правоте и честности, а предоставит в подтверждение свой зуб.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Толпа из русских — это не просто толпа, а бочка, заполненная селедками.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Когда русский человек взволнован, он способен выпрыгнуть из штанов.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

На некой горе сидит рак со свистком и ждет сигнала, когда русские выполнят обещанное.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские не просто хвастаются, а засыпают глаза собеседника пылью.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

С русским человеком не получится просто спокойно поесть — придется вместе убить червяка.

Русские поговорки в иностранной интерпретации

Русские верят, что в каждом интересном человеке прячется изюм.

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