Замечают ли бармены, кому продают алкоголь?

Работа бармена состоит в том, чтобы посетитель покупал как можно больше напитков, по самой высокой цене, никогда не пьянел, чувствовал себя комфортно и… соблюдал законы.
Но по последнему пункту могут возникать сложности. Ведь на самом деле отличить несовершеннолетнего от того, кому еще запрещено употреблять алкоголь, достаточно проблематично.
В доказательство, предлагаем вам посмотреть видео от ютуб-канала WatchCut Video, где бармены демонстрируют свою профнепригодность.
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