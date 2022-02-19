Как сэкономить в отпуске

Несколько хитростей помогут превратить дорогущий отпуск во вполне бюджетное приключение — без малейшей потери качества. Зачем переплачивать, если можно приложить немного труда и найти все, что требуется намного дешевле? Вот наш личный список лайфхаков, которые позволят вам серьезно сэкономить на любом отпуске.









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