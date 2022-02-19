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Как сэкономить в отпуске

Несколько хитростей помогут превратить дорогущий отпуск во вполне бюджетное приключение — без малейшей потери качества. Зачем переплачивать, если можно приложить немного труда и найти все, что требуется намного дешевле? Вот наш личный список лайфхаков, которые позволят вам серьезно сэкономить на любом отпуске.

Как сэкономить в отпуске

Репозиционные круизы


А вот об этом знают немногие. Круизные суда на пути из одного порта в другой вне круиза, предлагают прокатиться по сниженной стоимости. На сайте CruiseCompete.com можно найти много подобных предложений.

Как сэкономить в отпуске

Туристическая карта


Очень многие города, популярные у туристов, вводят специальные пластиковые карты дисконтов. Стоит купить такую в самом начале путешествия: карта сэкономит до 30 % стоимости посещения самых интересных мест города. В Мадриде, к примеру, туристическая карта вообще позволяет проходить бесплатно во все музеи.

Как сэкономить в отпуске

Международная связь


Конечно, при живом Wi-Fi грешно задумываться о стоимости международной связи. А если сети нет? Приложение Rebtel дает пользователям совершать международные звонки без использования Wi-Fi путем подключения к точкам компании на своем сервере.

Как сэкономить в отпуске

День Д


Выясните, в какие дни интересующая вас авиакомпания устраивает распродажи. К примеру, Virgin Australia делает эксклюзивные продажи дисконтных полетов по четвергам — но узнать об этом пользователь может только подписавшись на рассылку компании.


Как сэкономить в отпуске

Живите в пригороде


Подумайте, зачем останавливаться в самом центре города? Здесь наверняка полно туристов, а все окружающие заведения предлагают услуги по завышенным ценам. Отправляйтесь в пригород — все равно в отеле вы будете только ночевать.

Как сэкономить в отпуске

Печеньки

Очищайте cookies перед бронированием авиабилетов. Либо просто используйте режим инкогнито: так браузер не сможет предлагать вам более дорогие билеты, основываясь на открытой информации о тратах по кредитной карте.

Как сэкономить в отпуске

Банковская карта


Подберите специальную карту, для расчета за рубежом. К примеру, карта банка Tinkoff даст возможность снять любую сумму наличных без дополнительной комиссии.

Как сэкономить в отпуске

Используйте специальный браузер


Honey — расширения для браузера, помогающее найти активные промо-коды. Когда будете готовы к покупке, просто нажмите на кнопку и браузер автоматически введет код (если он есть), который сэкономит ваши драгоценные денежки.

Как сэкономить в отпуске

Секретная гостиница


Так называемые секретные номера — жилые помещения, сдаваемые по сниженной цене отелями, которые не хотят упускать ни малейшую выгоду в высокий сезон. Сайт LastMinute.com позволит вам найти крышу над головой с существенной скидкой.

Как сэкономить в отпуске

Частный сектор


По возможности, ищите съемное жилье в частном секторе. Таиланд, Испания, Италия — да практически любая европейская страна подойдет.

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