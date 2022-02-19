Как сэкономить в отпуске

Несколько хитростей помогут превратить дорогущий отпуск во вполне бюджетное приключение — без малейшей потери качества. Зачем переплачивать, если можно приложить немного труда и найти все, что требуется намного дешевле? Вот наш личный список лайфхаков, которые позволят вам серьезно сэкономить на любом отпуске.
Репозиционные круизы
А вот об этом знают немногие. Круизные суда на пути из одного порта в другой вне круиза, предлагают прокатиться по сниженной стоимости. На сайте CruiseCompete.com можно найти много подобных предложений.
Туристическая карта
Очень многие города, популярные у туристов, вводят специальные пластиковые карты дисконтов. Стоит купить такую в самом начале путешествия: карта сэкономит до 30 % стоимости посещения самых интересных мест города. В Мадриде, к примеру, туристическая карта вообще позволяет проходить бесплатно во все музеи.
Международная связь
Конечно, при живом Wi-Fi грешно задумываться о стоимости международной связи. А если сети нет? Приложение Rebtel дает пользователям совершать международные звонки без использования Wi-Fi путем подключения к точкам компании на своем сервере.
День Д
Выясните, в какие дни интересующая вас авиакомпания устраивает распродажи. К примеру, Virgin Australia делает эксклюзивные продажи дисконтных полетов по четвергам — но узнать об этом пользователь может только подписавшись на рассылку компании.
Живите в пригороде
Подумайте, зачем останавливаться в самом центре города? Здесь наверняка полно туристов, а все окружающие заведения предлагают услуги по завышенным ценам. Отправляйтесь в пригород — все равно в отеле вы будете только ночевать.
Печеньки
Очищайте cookies перед бронированием авиабилетов. Либо просто используйте режим инкогнито: так браузер не сможет предлагать вам более дорогие билеты, основываясь на открытой информации о тратах по кредитной карте.
Банковская карта
Подберите специальную карту, для расчета за рубежом. К примеру, карта банка Tinkoff даст возможность снять любую сумму наличных без дополнительной комиссии.
Используйте специальный браузер
Honey — расширения для браузера, помогающее найти активные промо-коды. Когда будете готовы к покупке, просто нажмите на кнопку и браузер автоматически введет код (если он есть), который сэкономит ваши драгоценные денежки.
Секретная гостиница
Так называемые секретные номера — жилые помещения, сдаваемые по сниженной цене отелями, которые не хотят упускать ни малейшую выгоду в высокий сезон. Сайт LastMinute.com позволит вам найти крышу над головой с существенной скидкой.
Частный сектор
По возможности, ищите съемное жилье в частном секторе. Таиланд, Испания, Италия — да практически любая европейская страна подойдет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии