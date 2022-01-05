Америка открыта не Колумбом: 9 мифов, которые упорно повторяют школьные учителя из года в год

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Неправдивые факты, которым из года в год учат школьников.

«Забудьте все, что выучили в школе», - такими словами часто встречают новичков, которые сразу после выпуска получили первую должность. Действительно ли бесполезны школьные знания, - вопрос спорный и неоднозначный. Но отдельные факты



«Забудьте все, что выучили в школе», - такими словами часто встречают новичков, которые сразу после выпуска получили первую должность. Действительно ли бесполезны школьные знания, - вопрос спорный и неоднозначный. Но отдельные факты , которые со слов учителей кажутся непреложными истинами, на поверку оказываются мифами, которые уже давно опровергнуты учеными. Например, Христофор Колумб – не первооткрыватель Америки, а Альберт Эйнштейн никогда не был двоечником по математике…

1. Хамелеоны меняют окрас для маскировки

Смена цвета происходит из-за терморегуляции и для коммуникации с другими особями.

2. Христофор Колумб – первооткрыватель Америки

За 400 лет до Христофора Колумба в Америке побывал скандинавский мореплаватель.

3. Ньютон открыл закон всемирного тяготения благодаря яблоку, которое упало ему на голову

Ньютон вывел закон всемирного тяготения, наблюдая за падающим яблоком.

4. Альберт Эйнштейн был двоечником по математике и вообще плохо учился

Альберт Эйнштейн усердно учился.

5. Плутон перестали считать планетой

Плутон - карликовая планета.

6. Великая Китайская стена – единственный рукотворный объект, который виден из Космоса

Великая Китайская стена, как и некоторые другие рукотворные объекты, видна с орбиты Земли.

7. Венозная кровь голубого цвета

Цвет крови варьируется от ярко-красного то темного.

8. Человек использует мозг только на 10% от его возможностей

У человека чаще всего работают все отделы мозга.

9. Человек должен выпивать 8 стаканов воды в день

Норма воды для ежедневного потребления индивидуальна.