Америка открыта не Колумбом: 9 мифов, которые упорно повторяют школьные учителя из года в год

Неправдивые факты, которым из года в год учат школьников.
«Забудьте все, что выучили в школе», - такими словами часто встречают новичков, которые сразу после выпуска получили первую должность. Действительно ли бесполезны школьные знания, - вопрос спорный и неоднозначный. Но отдельные факты, которые со слов учителей кажутся непреложными истинами, на поверку оказываются мифами, которые уже давно опровергнуты учеными. Например, Христофор Колумб – не первооткрыватель Америки, а Альберт Эйнштейн никогда не был двоечником по математике…
В этом обзоре мы собрали 9 распространенных мифов, которые со школьной скамьи известны людям во всем мире.
1. Хамелеоны меняют окрас для маскировки
Смена цвета происходит из-за терморегуляции и для коммуникации с другими особями.
Считается, что хамелеоны меняют свой цвет в зависимости от того, в какой среде находятся. Во многих языках даже прижилась метафора «быть хамелеоном», то есть менять свои взгляды или позицию в зависимости от ситуации, подстраиваться под окружающих. На самом же деле биологи объясняют, что эти пресмыкающиеся меняют цвет кожи, регулируя температуру своего тела, а также такие изменения служат знаком для других хамелеонов, одним из способов коммуникации.
2. Христофор Колумб – первооткрыватель Америки
За 400 лет до Христофора Колумба в Америке побывал скандинавский мореплаватель.
В 2005 году специалисты из университета в Мичигане провели опрос, в ходе которого установили: 85% опрошенных считает, что Колумб открыл Америку, тогда как только 2% респондентов смогли дать правильный ответ (Колумб не мог открыть Америку, поскольку коренные американцы уже там жили).
Первым европейцем, которому удалось ступить на берег Америки, был, по мнению историков, Лайф Эрикссон, скандинавский мореплаватель, который проделал путь из Гренландии в Канаду ок. 1000 г.
Имя Колумба, как первооткрывателя, вошло в историю в результате того, что в 1492 году он приплыл в Америку, принеся с собой болезни, которые унесли жизни большого количества коренных жителей (по некоторым данным, до 90%), и такое событие просто не могло остаться «незамеченным».
3. Ньютон открыл закон всемирного тяготения благодаря яблоку, которое упало ему на голову
Ньютон вывел закон всемирного тяготения, наблюдая за падающим яблоком.
История о яблоке, упавшем на голову ученого, - это городская легенда, но все же есть в ней и доля правды. Яблоко на голову Ньютона не падало, но поводом к размышлению действительно стал плод, упавший на землю. Согласно воспоминаниям ученого, он вышел с другом на послеобеденную прогулку и во время чаепития стал рассуждать о том, почему яблоки падают на землю, а не летят вверх или в сторону, например. Впоследствии им был сформулирован закон всемирного тяготения.
4. Альберт Эйнштейн был двоечником по математике и вообще плохо учился
Альберт Эйнштейн усердно учился.
Эту историю любят «эксплуатировать» родители или учителя, чтобы мотивировать своих воспитанников не забрасывать учебу. Пример, якобы, можно брать с Эйнштейна: гений, хоть и учился из рук вон плохо. На самом же деле Эйнштейн всегда был прилежным учеником.
Этот миф может быть основан на том, что Альберт Эйнштейн провалил экзамены для поступления в Федеральную политехническую школу Цюриха, но следует учитывать, что этот экзамен он сдавал за два года до окончания обучения в старшей школе, экзамен проходил на французском (Эйнштейн на тот момент владел им плохо). Даже несмотря на все это, баллы по математике у него были удовлетворительные, а «завалил» он язык, ботанику и зоологию.
Популярны и другие мифы об Эйнштейне. Развенчивая их, следует сказать, что он рано научился читать, и у него не было задержек в развитии.
5. Плутон перестали считать планетой
Плутон - карликовая планета.
Спор о том, сколько планет насчитывает наша система планет, идет уже давно. Специалисты Международного астрономического союза пришли к заключению, что Плутон – девятая планета, которая вращается вокруг Солнца. Учитывая «крохотные» размеры Плутона по сравнению с другими планетами, его принято называть «карликовой планетой». В 2005 году астрономы обнаружили еще одну карликовую планету Эриду, которая тоже вращается вокруг Солнца.
6. Великая Китайская стена – единственный рукотворный объект, который виден из Космоса
Великая Китайская стена, как и некоторые другие рукотворные объекты, видна с орбиты Земли.
Во-первых, выражение «объект, который виден из космоса» не имеет смысла, поскольку то, что видно на орбите Земли, уже не будет видно с другого расстояния, например, с Луны. Алан Бин, астронавт 12 миссии Apollo, рассказал NASA, что с Луны видна только красивая белая сфера, проблески голубых и желтых красок, кое-где – зелень. Никакие рукотворные объекты с такого расстояния не видны.
Во-вторых, видимость даже с орбиты Земли зависит от погодных условий и удаленности астронавта от планеты. Например, во время экспедиции 2003 года китайский астронавт не увидел Великую Китайскую стену из-за плохих погодных условий. А вот при благоприятных условиях астронавты говорили, что видели из космоса огни мегаполисов, пирамиды Гизы и некоторые крупные мосты.
7. Венозная кровь голубого цвета
Цвет крови варьируется от ярко-красного то темного.
Распространенное заблуждение гласит: насыщенная кислородом кровь красного цвета, а ненасыщенная – голубого. В качестве явного доказательства указывают на синий цвет вен. На самом деле кровь красная в обоих случаях: к сердцу поступает бардовая, от легких – алая, поскольку насыщена кислородом. То, что вены выглядят синими, - это лишь особенности того, как человеческий глаз воспринимает цвета.
8. Человек использует мозг только на 10% от его возможностей
У человека чаще всего работают все отделы мозга.
Учителя часто приводят в пример то, что люди, якобы, не используют все ресурсы мозга, и предлагают подумать, как бы развивалось человечество, если бы мы сумели использовать мозг на 100%. На самом деле, эта идея ложная, хоть неоднократно воспроизводилась и в художественных фильмах (например, «Люси» со Скарлетт Йоханссон). Нейроны мозга могут не работать все одновременно, но это не значит, что какие-то части мозга у вас неактивны.
Нейролог Барри Гордон из Школы медицины Джонса Хопкинса утверждает: «Мы используем все части нашего мозга, и большая часть мозга активна постоянно. Мозг – это лишь 3% от общей массы тела, но он потребляет 20% энергии тела».
9. Человек должен выпивать 8 стаканов воды в день
Норма воды для ежедневного потребления индивидуальна.
Когда появилось это правило, установить сложно. Возможно, после того, как в 1945 году был опубликован документ Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в котором давались такие рекомендации. Подобное правило можно до сих услышать от докторов и учителей.
Правда в том, что пить именно 8 стаканов в день не нужно. Даже если вы выпьете меньше, организм получит необходимое из других напитков и еды. Главное, не налегать на «нездоровое» питье (газированную воду, нектары с сахаром и прочее). Норма потребления воды индивидуальна и зависит от многих факторов: региона проживания, состояния здоровья человека, уровня его физической активности, возраста.
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