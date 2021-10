10 теплых фильмов для семейного вечера

Семейные фильмы — особый жанр, позволяющий всем членам семьи собраться вместе и скоротать уютный вечер за просмотром увлекательной киноленты.







Маленькая мисс Счастье / Little Miss Sunshine

Олив — милая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами и проблемами, что едва могут ей помочь. Обещаем, что к концу просмотра у вас уже не останется сил смеяться.







Безумная свадьба / Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?



Не секрет, что в наше время тяжело найти по-настоящему смешную комедию. Но об одной из них вы читаете сейчас. В истинно французской семье Верней три дочери уже вышли замуж: одна за китайца, вторая — за араба, третья — за еврея. Вся семья готовится к свадьбе четвертой дочери… Кто же жених? Невероятно толерантный и до коликов смешной фильм о большой семье точно не оставит вас равнодушным.







Мы купили зоопарк / We Bought a Zoo



Потеряете ли вы что-то, посмотрев эту картину небезызвестного Кроу? Нет, ни в коем случае. Наоборот, вы поймете, что все проблемы преодолимы, а любое решение может быть правильным. Что не нужно отчаиваться, какие бы удары ни наносила нам судьба. Что нужно любить всех, и людей, и животных, и себя самого.







Это безумный, безумный, безумный, безумный мир / It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World



Фильм — просто чистейшей воды образец первоклассного юмора и великолепной режиссуры. Растянутый на 3 часа, он пролетает, как три минуты, полные смеха, интереса и, мягко говоря, недоумения, что снят он был ни много ни мало 45 лет назад. Это пример фильма, который прошел испытание временем, который любят во всем мире, которому не страшны экономичекие кризисы и отношения между странами.







Невероятная жизнь Уолтера Митти / The Secret Life of Walter Mitty



Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут жить великие мечты? Даже скромному и незаметному служащему хочется иногда совершить пусть безумные, но геройские поступки, поверить в свою силу и мужество. Почему всех спасать должны исключительно супермены?







Инопланетянин / E.T. the Extra-Terrestrial



С гуманистической точки зрения «Инопланетянин» — высшее достижение кинематографа 20 века. Расхваливать фильм нет никакого смысла. Он непременно вам понравится.







Призрак



Еще вчера Юрий Гордеев — амбициозный авиаконструктор и любимец женщин — был в шаге от своего триумфа, если бы не автокатастрофа. Ничем непримечательный школьник Ваня — единственный, кто его видит и может ему помочь. Образцовое семейное кино: смешное, в меру грустное, искреннее и поучительное.







Хранитель времени



Семейный фильм от оскароносного режиссера Мартина Скорсезе внушает надежду увидеть действительно что-то волшебное. Это славная, душевная и красивая сказка, каких вы давно не видели.







Рождественская история / A Christmas Carol



Экранизация произведения Чарльза Диккенса от Роберта Земекиса получилась довольно впечатляющей даже для взрослых. Несмотря на немного устрашающую атмосферу картины, это все же по-настоящему волшебная история, которая учит нас радоваться жизни, дарить окружающим любовь.







Жизнь Пи / Life of Pi



«Жизнь Пи» — это то, что просто нужно увидеть. Главный герой оказывается в шлюпке вместе с тигром посреди океана. И им обоим нужно выжить. Этот фильм о том, что нельзя терять надежды, даже когда кажется что всё потеряно. Нужно улыбнуться и сделать все возможное и невозможное.







