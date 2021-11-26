Вчера нашла в шкафу старый палантин… Хотела выкинуть, но увидела эти идеи и передумала

Палантин — меховая или отделанная мехом длинная женская накидка прямоугольной формы. В настоящее время палантинами называют прямоугольные накидки из шерсти, шёлка, льна, атласа и многих других материалов. Такое покрывало с размерами не меньше полуметра по ширине и до двух метров длиной нередко украшено по краям либо по периметру узором; цветовая гамма разнообразна.

Из старого палантина

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