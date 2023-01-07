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7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

1. Древние римляне были первыми, кто придумал чистить зубы, однако для этого они использовали… мочу.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

2. Все насекомые съедобны и содержат большое количество белка. Желаете стейк?.. Лучше перекусите кузнечиком!

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

3. У самцов стрекоз пенисы имеют лопатообразную форму, благодаря чему они могут вырезать сперму других самцов из тел самок.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

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4. На каждом квадратном дюйме (2,54 см) вашего тела живёт, в среднем, порядка 32 млн бактерий.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

5. Когда вы глубоко вздыхаете на станции или в позде метро, примерно 15% того, что вы вдохнули — частички отмершей человеческой кожи.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

6. Если бы все крысята в помёте выживали, число крыс увеличивалось бы примерно на 1 000 000 каждые полотора года. Эти ребята явно любят любить.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

7. Если растянуть вашу кровеносную систему, длины вен, артерий и пр. хватило бы, чтобы дважды обернуть всю нашу планету.

7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

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7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

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7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредилиПодписаться на мой Instagram
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