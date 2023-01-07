7 противных фактов. Очень противных. Мы предупредили

1. Древние римляне были первыми, кто придумал чистить зубы, однако для этого они использовали… мочу.
2. Все насекомые съедобны и содержат большое количество белка. Желаете стейк?.. Лучше перекусите кузнечиком!
3. У самцов стрекоз пенисы имеют лопатообразную форму, благодаря чему они могут вырезать сперму других самцов из тел самок.
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4. На каждом квадратном дюйме (2,54 см) вашего тела живёт, в среднем, порядка 32 млн бактерий.
5. Когда вы глубоко вздыхаете на станции или в позде метро, примерно 15% того, что вы вдохнули — частички отмершей человеческой кожи.
6. Если бы все крысята в помёте выживали, число крыс увеличивалось бы примерно на 1 000 000 каждые полотора года. Эти ребята явно любят любить.
7. Если растянуть вашу кровеносную систему, длины вен, артерий и пр. хватило бы, чтобы дважды обернуть всю нашу планету.
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