Нестандартные способы использования зубной пасты

Зубная паста — это то, без чего большинство из нас не могут представить свою жизнь. Но знаете ли вы, что она может сделать больше, чем улучшить гигиену полости рта?

Зубная паста имеет множество способов экономить деньги в доме. Обычная белая зубная паста обладает необходимой консистенцией для работы в качестве мощного чистящего средства.

Заполните небольшие отверстия

Повесьте рисунки на стену

Очистите фары

Стирайте перманентный маркер

Снимите карандаш со стены

Средство от запотевания зеркала

Скраб удаляющий потускнения с меди

Удаляем потертости с кроссовок

Удаляйте мыльную пену из ванной

Чистый раствор для затирки

Если вы готовитесь к покраске, но забыли зашпаклевать отверстия для гвоздей и шурупов, достаньте тюбик зубной пасты. Вы можете безопасно использовать зубную пасту для заполнения отверстий диаметром не более 3 см.Чтобы заполнить отверстие зубной пастой, выдавите примерно ложку на ткань или бумажное полотенце и вдавите в отверстие. Затем используйте шпатель и проведите им по зубной пасте под углом, чтобы разгладить ее.Дайте зубной пасте высохнуть (не менее часа), затем добавьте еще, если необходимо.Самое сложное в развешивании настенных рисунков — это совместить кронштейны на обратной стороне рамки с гвоздями на стене. К счастью, капелька зубной пасты служит ориентиром для идеального размещения гвоздей.Вот что нужно сделать: Вотрите зубную пасту в центр монтажных кронштейнов на ваших настенных рисунках.Нажмите на рамку там, где вы хотите ее повесить, а затем снимите ее со стены. Там, где вам нужно забивать гвозди, на стене будет зубная паста.Зубная паста имеет идеальную консистенцию для удаления окислов, из-за которых фары кажутся тусклыми или желтыми.Нанесите зубную пасту на салфетку из микрофибры, аккуратно потрите вокруг фары, а затем промойте влажной тканью.Зубная паста с консистенцией пасты (не геля) удалит несмываемые маркеры с большинства твердых не пористых поверхностей.Выдавите зубную пасту прямо на пятно от маркера и протрите влажной тканью круговыми движениями. После этого тщательно вытрите.Зубные пасты с твердым покрытием — это спасение, когда вам нужно стереть со стены следы от карандашей.Они лучше всего работают с полу глянцевыми, сатиновыми красками и красками из яичной скорлупы. Если у вас на стене ровная или матовая краска, сначала протестируйте ее в незаметном месте, чтобы убедиться, что зубная паста не удаляет краску.Нанесите ложку зубной пасты на влажную салфетку из микрофибры и втирайте круговыми движениями, чтобы удалить следы от карандашей.После удаления всех следов протрите их чистой салфеткой.Это может показаться странным, но зубная паста может предотвратить запотевание стекла.Если вам надоело смотреть в запотевшее зеркало после горячего душа, вотрите в него зубную пасту мягкой тканью, а затем протрите чистой.Лимонный сок и пищевая сода отлично подходят для чистки меди, но зубная паста работает почти так же хорошо.Смочите медную поверхность, выдавите на нее немного зубной пасты и протрите круговыми движениями салфеткой из микрофибры. Затем промойте и высушите.Зубная паста удалит потертости с любых белых кожаных кроссовок. Нанесите зубную пасту на потертости, протрите салфеткой из микрофибры и смойте.Очистите душевую кабину, ванну или дверцу душевой кабины зубной пастой, чтобы удалить мыльную пену.Начните с того, что сбрызните область водой, чтобы смочить ее. Затем нанесите зубную пасту на тряпку и протрите загрязненное место круговыми движениями. Чтобы удалить стойкую мыльную пену, насыпьте зубную пасту на щетку с мягкой щетиной для чистки. Затем смойте.Нанесите на старую зубную щетку небольшое количество зубной пасты для получения идеального средства для чистки затирки. Выдавите немного зубной пасты на линию затирки и используйте влажную зубную щетку для чистки. После смойте водой.