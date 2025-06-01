10 книг-антиутопий, открывающих мир с другой стороны

Интереснее всего их читать параллельно или подряд, как два антипода, чтобы иметь возможность сравнивать две картины будущего и уметь решить для себя, какая же из них правдоподобнее: избыток ненужной информации или полная изоляция? Тотальный контроль человека или принесение ему в дар мнимой свободы?
Если же эти столпы антиутопий для вас пройденный этап, то движемся дальше.
1. 451 градус по Фаренгейту / Рэй Брэдбери
Еще одна классика, где книги горят синим пламенем, а «ракушки» (наушники) и «стены» (читай симбиоз компьютера, телевизора и интернета) заменяют реальный мир. Было бы очень забавно, коли не было бы так грустно. Новый дизайн бессмертного произведения уже стали выпускать со спичкой и специальным корешком. Эдакий тонкий намек на время, в котором мы живем.
2. Голодные игры / Сьюзен Коллинз
Судя по отзывам многочисленных читателей, современная антиутопия «Голодные игры» просто не сходит с уст нового поколения и достойна войти в ряды классики, которая рисует не самый радостный мир будущего. А среди жителей Украины (читай Донбасса) шутки про «Дистрикт 13″ уже давно перестали быть шутками… Не будем обсуждать и осуждать героев и их поступки, но вот с точки зрения антиутопии — эта книга и ее будущий мир стоят вашего внимания.
3. Повелитель мух / Уильям Голдинг
Ни одной мухи, даже самого жалкого комарика, только много жестокости и остров маленьких дикарей, которые живут по пугающе знакомым законам…
4. «Мы» / Евгений Замятин
Время признаться: в своем вступлении автор схитрил. Не на тех двух книгах, как мир на китах, стоит великолепный жанр антиутопии.
От «Мы» отталкивался, по его собственным словам, Олдос Хаксли в своем произведении «О дивный новый мир». Без «Мы» не существовало бы поразительного романа «1984» Оруэлла. Возможно и всего жанра таким, каким мы привыкли его видеть. Вот оно, «Славное будущее» по Замятину… Мир, в котором быть личностью — уже преступление.
5. «Не отпуская меня» / Кадзуо Исигуро
Самый поразительный и пронзительный роман о будущем, где очень много чувства. Разглашение ее содержания можно приравнивать к преступлению, но книга вас не отпустит. Гарантировано.
6. «Кысь» / Татьяна Толстая
Взрыв на территории России (и мы так подозреваем во всем мире), много радиации и резко деградировавшие люди, которых откинуло так на пару тысяч лет в развитии. Чудесный мир прошло-будущего с элементами славянского фэнтези у Толстой получился на ура, браво!
Но это лишь фасад. А за эту лубочную ширму «под хохлому» заглядывать страшно, неприятно и вообще не хочется. Что же это за Кысь такая, которая селится в головах, а не лесах, и от которой люди дуреют, цепляются за то, что вот сию секунду перед носом лежит, а ни в прошлое, ни в будущее не заглядывают. Это как взять недостатки целой нации и начать пристально разглядывать их под лупой в одном большом уродливом стереотипном мире: тут и невежество, и повальное пьянство, и дурь молодецкая, и той неизбывный чисто русский пофигизм на авось, руководствуясь которым живёт большинство.
7. «Рассказ служанки» / Маргарет Этвуд
Что не так с этим миром будущего? О, эту классику антиутопий вам будет страшно читать. Вот что было бы с этим миром, коли не феминизм и признание хоть какого-то равноправия. Автор ряда феминистических книг, Маргарет Этвуд создает дивный новый мир, где женщина не имеет права владеть собственностью, работать, любить, читать, писать. Она не может бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки. Ей запрещено вторично выходить замуж. Ей оставлена лишь одна роль — Служанки. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином, Командором, и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок.
Историю о превращении женщин в рабынь, которые работают лишь над воспроизводством себе подобных, рассказывает милейшая женщина, Фредова. Своего имени у нее нет. Был бы Пит в роли хозяина, стала бы Питова, велика беда. У нее нет ничего, даже права покончить жизнь самоубийством (и возможности), только красный балахон и мысли вроде:
Ночь — мое время. Что хочу, то и делаю, если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь.
8. «Делириум» / Лорен Оливер
Современная сказка-антиутопия на любителя про мир, в котором нет любви.
9. «Дорога» / Кормак Маккарти
Роман о жизни и том, что в мире все относительно. Сюжет прост: после катастрофы Отец и Сын идут через выжженные земли, пересекая континент. Но всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое сердце вопросы, на которые не так уж и легко ответить.
10. «Механическое пианино» / Курт Воннегут
Cлишком умный мир машин делает человека ненужным. Добро пожаловать в «дивный новый мир» потребительской цивилизации, где «человек разумный» практически вынужден обратиться в «человека благополучного» и выживать в этом «механическом раю», забыв что такое счастье.
P.S.: Чем забавны книги в жанре антиутопии, так это тем, что выстроив их в хронологическом порядке легко увидеть картину человеческих страхов. Эдакая траектория, по которой двигались общественные страхи и опасения в тот или иной исторический период. Поэтому тут собрано с миру по нитки. От страхов 1920-х годов до нашего времени. От России до США. Выбирайте на свой вкус и цвет. Читайте, смейтесь, удивляйтесь, но помните, у этих книг есть все шансы превратиться в реальность.
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