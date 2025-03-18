Что помогло наложнице султана Сулеймана I стать его любимой женой: Секреты мудрой Хюррем Султан

Ранние годы

Слева наперво: Портрет Роксоланы, XVI век. \ Изображение Роксоланы (неизвестный автор), 1540—1550 годы.

Слева направо: Османский (турецкий) султан Сулейман I Великолепный. \ Сулейман Великолепный, неизвестный художник, XVI век.

Султан Сулейман I Великолепный.

Во дворце

Персональный знак правителя, содержащий его имя и титул (тугра) Сулеймана Великолепного, XVI век. \ Фото: ar.wikipedia.org.

Бюст Хафсы Султан (Валиде-султан). \ Фото: google.com.

От фаворитки до жены

Гарем, Джон Роберт Льюис, 1849 год. \ Фото: wordpress.com.

Гюльбахар Махидевран-султан — главная наложница османского султана Сулеймана I.

Сцена из турецкого гарема, 1654 год. \ Фото: ommons.wikimedia.org.

Слева направо: Роксолана и султан Сулейман, Антон Хикель, 1780 год. \ Роксолана, Тициан, 1550-е годы.

Слева наперво: Роксолана на марке Украины,1997 год. \ Фото: Михримах Султан, дочь Сулеймана Великолепного и Роксоланы, 1522-1578 годы.

Наследие

Кадр из сериала Великолепный век: Хюррем Султан. \ Фото: mobile.twitter.com.

Мечеть Сулеймания, Стамбул. \ Фото: istanbulrealestate.com.

Слева направо: Хаммам, построенный по распоряжению Роксоланы (Стамбул, недалеко от собора Святой Софии). \ Свод купола в хаммаме (Стамбул, недалеко от собора Святой Софии).

Ольга Сумская в образе прекрасной Роксоланы. \ Фото: google.com.

Хюррем Султан и Сулейман Великолепный. \ Фото: wikipedia.org.