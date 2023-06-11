Знаменитые дома с привидениями

Массовая культура переживает очередной паранормальный бум. Неудивительно, что дома с привидениями стали важной составляющей туристических маршрутов: мистические истории, связанные с той или иной достопримечательностью, добавляют ей популярности. Дух бывшего владельца, который по ночам бродит по отелю, не отпугивает постояльцев, а заставляет их остаться еще на пару ночей.



В объективе призраки семейства Винчестеров, отель, вдохновивший Стивена Кинга на «Сияние», и другие места с паранормальными явлениями на нашей планете, в которых должен побывать каждый уважающий себя охотник за привидениями.







Текст: Мария Иванова, журнал Forbes



Здание Джоэлма

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Отель Гранд Хаятт Тайбэй

Староновая синагога

Замок Бриссак

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