Знаменитые дома с привидениями

Массовая культура переживает очередной паранормальный бум. Неудивительно, что дома с привидениями стали важной составляющей туристических маршрутов: мистические истории, связанные с той или иной достопримечательностью, добавляют ей популярности. Дух бывшего владельца, который по ночам бродит по отелю, не отпугивает постояльцев, а заставляет их остаться еще на пару ночей.
В объективе призраки семейства Винчестеров, отель, вдохновивший Стивена Кинга на «Сияние», и другие места с паранормальными явлениями на нашей планете, в которых должен побывать каждый уважающий себя охотник за привидениями.
Текст: Мария Иванова, журнал Forbes
Здание Джоэлма
Место: Сан-Паулу, Бразилия
Доступ: офисное здание, вход по пропускам
1 февраля 1974 года около девяти утра из-за короткого замыкания в системе кондиционирования вспыхнул пожар на 12-м этаже 25-этажного административного здания Joelma Building. Огонь в считанные минуты охватил все здание, в котором не было ни аварийных выходов, ни противопожарной сигнализации. Три сотни человек удалось спасти, хотя они и получили ожоги разной степени тяжести, а еще более 180 погибли, причем 40 из них выпрыгнули из окон в надежде на спасение.
На реконструкцию здания ушло четыре года, теперь оно полностью соответствует нормам пожарной безопасности. Однако офисы в нем снимают неохотно: сотрудники утверждают, что вечером там совершенно невозможно находиться из-за звуков непонятного происхождения — стонов, воплей, топота ног. Некоторые даже периодически чувствуют отчетливый запах гари. Более того, бразильские охотники за привидениями утверждают, что в прошлом на месте Joelma Building был колодец, где в 1940-е годы были найдены трупы жертв серийного убийцы. Получается, что в современном здании обитает не одно, а целых два поколения призраков.
Мистический дом Уистлера
Место: штат Калифорния, США
Доступ: по билетам ($20-35)
В середине пятидесятых годов XIX века Оливер Фишер Винчестер, который в прошлом был успешным производителем мужской одежды, начал делать оружие. Его винтовки и ружья пользовались большим спросом, принеся создателю мировую славу, а его семье — проклятие.
Во всяком случае, такую версию выдвинул медиум, к которому наведалась невестка Винчестера после того, как с разницей всего в год умерли ее свекор и муж. Единственной дочери она лишилась пятнадцатью годами ранее. Медиум утверждал, будто несчастья на семью Винчестеров насылают призраки тех, кто был убит из произведенного их фирмой оружия.
Чтобы избавиться от них, он посоветовал вдове переехать из Коннектикута в другой штат и там построить огромный дом с множеством комнат — чтобы запутать призраков.
Миссис Винчестер в точности выполнила указания медиума. А поскольку она полагала, что жизнь ее оборвется в тот момент, когда строительство завершится, дом постоянно перестраивался: одна за другой появлялись лестницы, упирающиеся в потолок, двери, ведущие в никуда, непонятного назначения перегородки и проемы, куда с трудом протискивается взрослый человек.
Дверь к никуда:
К моменту смерти хозяйки в 1922 году в здании было более 150 комнат, по которым сегодня может побродить любой желающий.
Отель Гранд Хаятт Тайбэй
Место: Тайбэй, Тайвань
Доступ: стоимость номера — $170-550 за сутки
«Хороший отель, вот только призраки покоя не дают», «Сервис отличный, но спать совершенно невозможно из-за каких-то непонятных шорохов», «Выходили из лифта — видели духа» — подобные отзывы об отеле Grand Hyatt Taipei нередко встречаются на туристических форумах. Разгадка кроется в темном прошлом гостиницы, построенной на месте тюрьмы, где в годы Второй Мировой войны сгинуло множество политзаключенных.
Сотрудники гостиницы едва ли не с первых дней ее существования стали жаловаться на звуки, которые доносились из-за дверей пустующих номеров: голоса, шаги, смех, звон бокалов. Вскоре паранормальную активность начали замечать и гости отеля: в коридорах им встречались бестелесные сущности, а в комнатах кто-то перекладывал предметы с места на место, хотя уборщицы клялись, что это не их рук дело.
Обеспокоенное руководство отеля обратилось за помощью к специалистам по фэн-шуй. Последние, осмотрев здание, разместили в его стратегически важных точках свитки с заклинаниями, которые отпугивают привидений. Судя по тому, что постояльцы по-прежнему встречаются с привидениями, это не сработало.
Староновая синагога
Место: Прага, Чехия
Доступ: по билетам (140-200 чешских крон)
Староновая синагога — старейшая из действующих синагог в Европе. Построенная в середине XIII века, она обросла множеством легенд, главная из которых связана с Големом Праги — гигантским глиняным человеком. Создал его в XVI веке пражский раввин Йехуда Лев Бен Бецалель — то ли для того, чтобы защитить своих собратьев, то ли для помощи по хозяйству. Следуя магическому ритуалу, раввин Лев вложил Голему в рот табличку с шемом — священным именем божьим, и глиняный великан ожил.
Каждый день рабби Лев вынимал шем изо рта Голема, но однажды, в ночь с пятницы на субботу, забыл это сделать. Гигант отправился бродить по кварталу и вместо того, чтобы охранять жителей, начал убивать их и крушить здания. Раввину с огромным трудом удалось успокоить Голема, после чего лишенное жизни глиняное тело оттащили на чердак Староновой синагоги и запретили кому бы то ни было там бывать.
Одно из современных пражских преданий рассказывает о тайном агенте фашистской Германии, который в 1940-е годы, несмотря на запрет, поднялся на чердак — и погиб при невыясненных обстоятельствах. А еще жители Праги верят в то, что раз в 33 года Голем просыпается и ночью обходит дозором еврейский квартал, а встреча с ним чревата печальными последствиями.
Замок Бриссак
Место: Бриссак-Кенсе, Франция
Доступ: по билетам (€4.50 – 9.00)
Замок в долине Луары хранит память о кровавом двойном убийстве.
В 1462 году Жак де Брезе, один из первых владельцев Chateau de Brissac, женился на Шарлотте де Валуа. Пока новоявленный супруг охотился в окрестных лесах, светская львица в одиночестве бродила по роскошным залам и в конце концов завела себе любовника.
Об измене де Брезе узнал лишь на пятнадцатом году брака: однажды ночью его разбудил слуга и сообщил, что застал госпожу в объятиях местного егеря. Муж схватил меч, кинулся в спальню супруги и убил сначала ее возлюбленного, а потом и ее саму. Вскоре после похорон Жака де Брезе заточили в темницу, а в Chateau de Brissac поселились призраки.
Шарлотту новые владельцы замка знают как Даму в зеленом — при жизни это был ее любимый цвет. Дама довольно безобидна и только своим молчаливым присутствием напоминает о том, что навсегда останется хозяйкой замка. Кстати, является этот призрак только мужчинам. Любовник Шарлотты, напротив, предпочитает женщин.
Те, кто жаждет острых ощущений, за €390 могут переночевать в одной из исторических спален: Дама в зеленом наверняка придет проверить, не портят ли постояльцы ее имущество.
Маяк на мысе Хикс
Место: Пойнт-Хикс, национальный парк Кроаджинголонг, Австралия
Доступ: по договоренности
Маяк на мысе Хикс считается самым высоким в Австралии, однако известен он в первую очередь не этим.
В апреле 1947 года на первых полосах местных газет появились заголовки «Человек бесследно исчез на мысе Эверард» — так в те годы назывался этот участок побережья. Речь шла о некоем Кристофферсоне, смотрителе маяка, который ушел в море ставить ловушки на моллюсков.
Спустя несколько лет, когда загадочная история уже начала забываться, новый смотритель маяка однажды услышал чьи-то шаги. Мужчина знал, что кроме него в здании никого нет, и тем не менее слышал, как кто-то тяжелой поступью поднимался по длинной винтовой лестнице:
С тех пор призрак регулярно посещает маяк, топает, пыхтит, а иногда даже полирует дверные ручки. Ежегодно сотни туристов приезжают в Пойнт-Хикс не только для того, чтобы полюбоваться захватывающим видом, открывающимся с верхней площадки маяка, но и для того, чтобы услышать звуки, которые издает его бестелесный обитатель.
Для тех, кто захочет остаться переночевать, есть несколько коттеджей и бунгало. Стоимость проживания в них варьируется от 100 до 330 австралийских долларов за сутки, а неприхотливые посетители могут остановиться в кемпинге.
Миртовая плантация
Место: Сейнт Франсисвилл,штат Луизиана, США
Доступ: стоимость экскурсии — $4-10, цена за комнату — $115-400 в сутки
The Myrtles Plantation (Миртовая плантация) гордо носит звание одного из самых посещаемых привидениями домов США. Дом был построен в 1796 году генералом Дейвом Брэдфордом, и местные жители связывают появление в доме призраков с биографией дочери генерала и ее мужа.
У семейной четы была рабыня по имени Хлоя, которая страшно любила подслушивать. Однажды хозяин поймал ее за этим занятием и, чтобы навсегда отучить девушку от вредной привычки, отрезал ей ухо. Хлоя, вынужденная теперь постоянно ходить в обернутом вокруг головы платке, решила отомстить обидчику и испекла ядовитый пирог, добавив в тесто листья олеандра. Мужчина в тот вечер не захотел пирога, зато его жена и две дочери съели по кусочку и умерли в мучениях. Разъяренные рабы линчевали Хлою, и с тех пор ее призрак слоняется по дому и прилегающему саду.
Жертвы тоже не смогли покинуть усадьбу: они оставляют на мебели отпечатки пальцев, прячут личные вещи постояльцев и являются им в зеркалах. И хотя историки не советуют всерьез воспринимать легенды Миртовой плантации, туристы наперебой рассказывают о том, как во время экскурсии их преследовали странные сгустки тумана, а постояльцы — о том, как на рассыпанной с вечера муке обнаруживали утром отпечатки детских ног.
Отель Стэнли
Место: Эстес Парк,штат Колорадо, США
Доступ: $169-339 за сутки
Триллер Стэнли Кубрика «Сияние» по одноименной книге Стивена Кинга считается одним из самых страшных фильмов за всю историю кинематографа.
Но немногие знают, что в 1997 году на телеэкраны вышел мини-сериал «Сияние», некоторые сцены которого снимались в роскошном The Stanley Hotel. И неспроста: считается, что атмосфера этой гостиницы и вдохновила Кинга на создание романа.
REDRUM:
Началось все с жалоб поваров на то, что из бального зала, который находится над кухней, доносятся звуки шумного веселья, хотя в помещении никого не было. Потом в отеле появился невидимый музыкант, вечерами игравший на фортепьяно. Постояльцам тоже доставалось: по ночам их будил звонкий детский смех, а в некоторых осмелевшие призраки даже кидались мелкими предметами или, решив поиграть в заботливых нянюшек, подтыкали им одеяла.
Владельцы гостиницы не растерялись и обратили себе на пользу все связанные с ней слухи. Они не только не собираются прогонять призраков, но, напротив, предлагают гостям номера, где паранормальная активность особенно высока, — 407, 428, 1302 и 217 (говорят, в нем останавливался сам Стивен Кинг), а по внутреннему телеканалу сутки напролет показывают кубриковское «Сияние».
Эдинбургский замок
Место: Эдинбург, Шотландия
Доступ: по билетам (?8,60-14,50)
В самом центре шотландской столицы на 133-метровой скале возвышается Эдинбургский замок, который за тысячу с лишним лет обзавелся целой армией призраков.
Двое самых известных отличаются любовью к музыке. Первый — безголовый барабанщик, который появляется, когда городу грозит опасность: говорят, что именно он в 1650 году предупредил обитателей замка о том, что к нему приближаются войска Оливера Кромвеля.
Второй — волынщик, бесследно сгинувший в лабиринте подземелий, где в годы Семилетней войны британцы держали французских пленников (их духи, кстати, тоже до сих пор не могут успокоиться).
Нескольких четвероногих призраков подарило замку расположенное на его территории собачье кладбище, где хоронили псов, принадлежавших гарнизонным офицерам. Один из них стал культовым персонажем шотландской мифологии нового времени: терьер Бобби 14 лет провел на могиле своего хозяина и заслужил посмертный памятник. В отличие от него призрак по кличке мистер Бутс отличается скверным характером.
Старик в сюртуке, треуголке и высоких кожаных сапогах частенько преследует туристические группы, дергает гостей замка за одежду, швыряется в них камешками, закрывает перед ними двери, а особенно любит пугать молодых девушек.
P.S. Секрет «домов с привидениями» наконец-то раскрыт. Выяснилось, что здания, где люди периодически видят призраков, объединяет одно и то же — черная ядовитая плесень Stachybotrys chartarum. Исследования ученых университета Кларксон (Нью-Йорк) показали, что опасные токсины Stachybotrys chartarum могут вызывать в том числе и галлюцинации. Ученые из Кларксона полагают, что люди, которые видят в своих домах призраков, на самом деле подвержены воздействию токсинов.
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