12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

Рекламно-агитационные плакаты СССР.

1. Самые лучшие соски!

«Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет».

2. Галоши с маркой треугольник

«В каждом кооперативе должны быть галоши Резинотреста».

3. Спасительный Резинотрест

«Дождик дождь впустую льешь, я не выйду без галош. С помощью Резинотреста мне везде сухое место».

4. Реклама Моссельпрома

«Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон» .

5. Этнический образ в рекламе СССР

«Зубная паста «Хлородонт».

6. Реклама ГУМа

«Самый деловой, аккуратный самый в ГУМе обзаведись мозеровскими часами».

7. Только в Моссельпроме!

«Папиросы «Червонец» хороши, на вкус крепки, как крепок червонный курс!»

8. Счастливый номер

«Курите все папиросы!»

9. Капроновые чулки от Главшвейсбыта

«Красивы, прочны, гигиеничны».

10. Долой воровство!

«Требуйте полного налива пива до черты».

11. Приятный бонус в последних строчках

«Соус «Майонез» - прекрасная приправа ко всем холодным мясным, рыбным и овощным блюдам».

12. Самое натуральное мороженое

«Полезный и вкусный продукт содержит: жир – белки – углеводы - витамины».