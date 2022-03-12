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12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу


Рекламно-агитационные плакаты СССР.

Рекламно-агитационные плакаты СССР.

Советская агитация была весьма мощным орудием пропаганды, и её вполне можно назвать предтечей современной рекламы. На плакатах можно было увидеть всё, что угодно - от галошей и сосок до призывов бороться с несунами и пьяницами.

1. Самые лучшие соски!


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет».

 

2. Галоши с маркой треугольник


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«В каждом кооперативе должны быть галоши Резинотреста».

 

3. Спасительный Резинотрест


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Дождик дождь впустую льешь, я не выйду без галош. С помощью Резинотреста мне везде сухое место».

 

4. Реклама Моссельпрома


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Трехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон».

 

5. Этнический образ в рекламе СССР


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Зубная паста «Хлородонт».

 

6. Реклама ГУМа


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Самый деловой, аккуратный самый в ГУМе обзаведись мозеровскими часами».

 

7. Только в Моссельпроме!


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Папиросы «Червонец» хороши, на вкус крепки, как крепок червонный курс!»

 

8. Счастливый номер


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Курите все папиросы!»

 

9. Капроновые чулки от Главшвейсбыта


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Красивы, прочны, гигиеничны».

 

10. Долой воровство!


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Требуйте полного налива пива до черты».

 

11. Приятный бонус в последних строчках


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Соус «Майонез» - прекрасная приправа ко всем холодным мясным, рыбным и овощным блюдам».

 

12. Самое натуральное мороженое


12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

«Полезный и вкусный продукт содержит: жир – белки – углеводы - витамины».

 

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12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углу

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12 советских рекламно-агитационных плакатов, которые можно было увидеть на каждом углуПодписаться на мой Instagram
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