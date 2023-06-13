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30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

Прекрасные и неповторимые сюрреалистические иллюзии канадского художника цыганского происхождения Роба Гонсалвеса заставляют тебя задаться вопросом: «Можно ли встретить в его картинах хоть что-нибудь реальное?»

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

На большинстве его ярких полотен изображено сразу несколько историй. Иногда трудно найти между ними какую-то грань, и тогда ты то и дело, как во сне, перескакиваешь из одного волшебного мира в другой, поскольку изображенная на картине оптическая иллюзия меняется каждый раз, когда ты на нее смотришь.

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

Гонсалвес еще с раннего детства проявлял интерес к искусству, именно поэтому сейчас ему легко даются такие сложные зрительные иллюзии. В 12 лет он уже мог похвастаться опытом работы в техническом, перспективном и архитектурном направлениях искусства.

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

Роб Гонсалвес для создания своих удивительных картин черпал вдохновение у таких мастеров живописи, как Сальвадор Дали и Рене Магритт. Думаю, со временем картины этого мастера также станут в ряд с полотнами его учителей. Посмотри и убедись в этом сам!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

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