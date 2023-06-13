30 нереальных оптических иллюзий, которые перевернут твое сознание. Бесподобное искусство!

Прекрасные и неповторимые сюрреалистические иллюзии канадского художника цыганского происхождения Роба Гонсалвеса заставляют тебя задаться вопросом: «Можно ли встретить в его картинах хоть что-нибудь реальное?»







На большинстве его ярких полотен изображено сразу несколько историй. Иногда трудно найти между ними какую-то грань, и тогда ты то и дело, как во сне, перескакиваешь из одного волшебного мира в другой, поскольку изображенная на картине оптическая иллюзия меняется каждый раз, когда ты на нее смотришь.







Гонсалвес еще с раннего детства проявлял интерес к искусству, именно поэтому сейчас ему легко даются такие сложные зрительные иллюзии. В 12 лет он уже мог похвастаться опытом работы в техническом, перспективном и архитектурном направлениях искусства.







Роб Гонсалвес для создания своих удивительных картин черпал вдохновение у таких мастеров живописи, как Сальвадор Дали и Рене Магритт. Думаю, со временем картины этого мастера также станут в ряд с полотнами его учителей. Посмотри и убедись в этом сам!















































































































©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



