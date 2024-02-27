9 верных признаков того, что многие едят суши неправильно

Прошли времена, когда суши и роллы были диковинкой, которую не каждый решался попробовать. Теперь японская кухня довольно распространена и любима. Но несмотря на это, многие все еще не знают многих тонкостей суши-этикета и едят роллы неправильно: начиная от использования палочек и заканчивая количеством соевого соуса. Может, настало время научиться есть популярное японское блюдо как следует, тем более что это значительно улучшит их вкус?
1. Несколько укусов не для роллов
Как правильно есть суши знают не все. /Фото: weekly.com.ua
Иногда отправить в рот целый кусок суши или большой ролл может оказаться немного сложновато. Однако это одно из тех строгих правил, с которыми необходимо просто смириться по нескольким причинам. Во-первых, съесть все за раз — это единственный способ, который позволяет насладиться совершенной гармонией рыбы, риса и васаби. Во-вторых, правила восточного этикета не позволяют разделять роллы на несколько частей, поскольку это может оскорбить шеф-повара. А в-третьих, разделенную порцию будет просто-напросто неудобно есть.
2. Соевый соус и васаби: смешивать или нет?
Васаби — отдельный продукт, который не стоит смешивать ни с чем. /Фото: cultura.menu
Многие любители ролов и суши предпочитают взять кусочек васаби и отправить его прямо в блюдо с соевым соусом. Потом перемешать палочками для еды, и создать в этой крошечной тарелочке очень острую и насыщенную смесь. Конечно, так роллы станут более пикантными, но на самом деле это плохая услуга для вкуса блюда. Большое количество васаби портит тонкий аромат и вкус японских суши. Тем более что зачастую минимально необходимое количество острой добавки уже кладется поваром.
Познавательный факт: На самом деле в большинстве покупных роллов кладется не настоящее свежеизмельченное васаби, а обычная смесь хрена, горчицы и зеленого пищевого красителя. Однако в хороших ресторанах васаби действительно имеет довольно острый вкус, поэтому добавлять большое количество к еде будет однозначно ошибкой.
3. Слишком много соевого соуса
Нужно окунать роллы в соевый соус той стороной, где нет риса. /Фото: relife.blog
Никто не будет отрицать, что в наших вкусовых предпочтениях мы очень сильно зависимы от соли. А соевый соус со всеми своими великолепными добавками даже вкуснее обычной соли. Так почему бы не налить приличную порцию этой заманчивой добавки прямо на суши или пропитать соевым соусом роллы со всех сторон? Потому что рис обладает очень хорошей впитываемостью и, вобрав в себя слишком много соевого соуса, практически полностью испортит нежный вкус еды. Подбирая ингредиенты, повар старается создать идеальный баланс, чтобы улучшить вкус и текстуру рыбы и риса, нужно просто довериться ему и не злоупотреблять соусом.
4. Неправильные палочки для еды
Не зная правил использования палочек, можно вполне последовать похоронному ритуалу. /Фото: cultura.menu
Считается, что передавать еду с помощью палочек — плохая примета, поскольку обычно такой метод используется в рамках траурных обычаев. Своими палочками положить еду близкому человеку на тарелку — признак заботы, а вот из палочек в палочки лучше не стоит. Грубой ошибкой также признается применение одной палочки в качестве ножа, палочками нельзя копаться в еде и жестикулировать — это признак дурного тона, который может обидеть настоящего суши-шефа. Потирая палочкой о палочку, вы подаете знак, что считаете эти палочки некачественными.
5. Есть имбирь нужно в подходящее время
Важно во всем соблюдать баланс вкуса. /Фото: oyakata.com.pl
Маринованный имбирь, который подается вместе с суши, очень вкусный. Но это не значит, что нужно класть кусочек на каждую порцию еды, которая отправляется в рот. Чтобы не нарушить важный баланс вкуса, никогда не стоит также добавлять имбирь в соевый соус. Если так будет лучше для блюда, то шеф-повар сам положит кусочек на суши. На самом деле маринованный имбирь предназначен для освежения вкуса перед употреблением нового вида еда, а не для украшения и добавления остроты.
6. Нужно использовать свои руки
Во время поедания роллов есть два варианта: палочки для еды или пальцы. /Фото: loveincorporated.blob.core.windows.net
Нет ничего зазорного в том, что кто-то не умеет пользоваться палочками для еды или пытается есть ими в первый раз. Вполне естественно брать роллы руками, если вам так проще. Лучше так, чем неумелыми движениями палочек превратить прекрасную еду в кучку перемешенного риса и рыбы.
7. Не стоит есть суши из коричневого риса
Правильные роллы делаются только с белым рисом. /Фото: eda.yandex
Коричневый рис намного питательнее и полезнее, чем белый. Это цельное зерно, в нем больше важных для организма веществ, клетчатки и антиоксидантов, однако как ингредиент для суши коричневый рис не подходит. Он портит нежный вкус и аромат роллов, а также нарушает целостную структуру удивительного блюда.
8. Что можно пить вместе с роллами?
Пить надо уметь. /Фото: scontent-sin2-1.cdninstagram.com
Если хочется совместить японскую кухню с алкоголем, важно правильно подобрать напиток. Несмотря на общепринятое мнение, что вместе с роллами надо пить сакэ, настоящие шеф-повара знают, что это грубейшая ошибка. Традиционно в Японии сакэ не сочетается с какими-либо рисовыми блюдами. Вместо него более органично дополнит блюдо виноградное вино или пиво.
9. Надо есть достаточно быстро
Важно не только правильно есть, но и соблюдать время. /Фото: drscdn.500px.org
Обычно хочется, чтобы приятный ужин длился пару часов. Но суши и роллы не подходят для такой длительной трапезы, как это было бы возможно с колбасной нарезкой или неспешно поедаемыми оливками. Контроль температуры очень важен для идеального вкуса японского блюда. Рис, приготовленный в настоящем японском ресторане, подается при определенной температуре для разных блюд, и как только она изменится, нарушится текстура и весь вкус еды. Рис для роллов должен быть теплым и мягким, поэтому он вкусный, когда свежеприготовленный, а не холодный и твердый.
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