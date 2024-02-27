9 верных признаков того, что многие едят суши неправильно

1. Несколько укусов не для роллов

Как правильно есть суши знают не все. /Фото: weekly.com.ua

2. Соевый соус и васаби: смешивать или нет?

Васаби — отдельный продукт, который не стоит смешивать ни с чем. /Фото: cultura.menu

3. Слишком много соевого соуса

Нужно окунать роллы в соевый соус той стороной, где нет риса. /Фото: relife.blog

4. Неправильные палочки для еды

Не зная правил использования палочек, можно вполне последовать похоронному ритуалу. /Фото: cultura.menu

5. Есть имбирь нужно в подходящее время

Важно во всем соблюдать баланс вкуса. /Фото: oyakata.com.pl

6. Нужно использовать свои руки

Во время поедания роллов есть два варианта: палочки для еды или пальцы. /Фото: loveincorporated.blob.core.windows.net

7. Не стоит есть суши из коричневого риса

Правильные роллы делаются только с белым рисом. /Фото: eda.yandex

8. Что можно пить вместе с роллами?

Пить надо уметь. /Фото: scontent-sin2-1.cdninstagram.com

9. Надо есть достаточно быстро

Важно не только правильно есть, но и соблюдать время. /Фото: drscdn.500px.org