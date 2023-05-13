Как проводят перепись населения в Лондонском зоопарке

Двугорбый верблюд Ноэми был самым тяжелым животным в зоопарке и весил 728 кг, тогда как гигантская улитка весила всего 140 гр…







Пингвины Гумбольдта. Они имеют чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо:







Измерение длины коралла:







Гигантская вьетнамская улитка весом 140 грамм:







Самым тяжелым жителем зоопарка оказался верблюд: 728 кг.







Гайша, великолепная суматранская тигрица:







Беличья обезьяна. Ареал — тропические леса Южной Америки, на юг достигают Перу, Боливии:







Серая неясыть весом 464 грамма — птица средней величины из семейства совиных, распространённая на большей части территории Европы, а также в Центральной Азии.







Пингвины Гумбольдта на взвешивании:







Беличья обезьяна:







Верблюд Ноэми:







Взвешивание:







Суматранский тигр Асим:







Ноэми — один из 2 миллионов двугорбых верблюдов в мире. Диких одногорбых верблюдов дромедаров (Camelus dromedarius) в наше время не сохранилось.







Самира, находящийся под угрозой исчезновения златоголовый львиный тамарин, эндемик Бразилии:







Беличьи обезьяны:







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