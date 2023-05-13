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Как проводят перепись населения в Лондонском зоопарке

Двугорбый верблюд Ноэми был самым тяжелым животным в зоопарке и весил 728 кг, тогда как гигантская улитка весила всего 140 гр…

Как проводят перепись населения в Лондонском зоопарке

Пингвины Гумбольдта. Они имеют чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо:

Пингвины Гумбольдта

Измерение длины коралла:

Измерение длины коралла

Гигантская вьетнамская улитка весом 140 грамм:

Гигантская вьетнамская улитка весом 140 грамм

Самым тяжелым жителем зоопарка оказался верблюд: 728 кг.

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Гайша, великолепная суматранская тигрица:

Гайша, великолепная суматранская тигрица

Беличья обезьяна. Ареал — тропические леса Южной Америки, на юг достигают Перу, Боливии:

беличья обезьяна

Серая неясыть весом 464 грамма — птица средней величины из семейства совиных, распространённая на большей части территории Европы, а также в Центральной Азии.

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Пингвины Гумбольдта на взвешивании:

Пингвины Гумбольдта

Беличья обезьяна:

Беличья обезьяна

Верблюд Ноэми:

Верблюд Ноэми

Взвешивание:

Взвешивание

Суматранский тигр Асим:

Суматранский тигр Асим

Ноэми — один из 2 миллионов двугорбых верблюдов в мире. Диких одногорбых верблюдов дромедаров (Camelus dromedarius) в наше время не сохранилось.

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Самира, находящийся под угрозой исчезновения златоголовый львиный тамарин, эндемик Бразилии:

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Беличьи обезьяны:

Беличьи обезьяны

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Как проводят перепись населения в Лондонском зоопарке

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Как проводят перепись населения в Лондонском зоопаркеПодписаться на мой Instagram

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