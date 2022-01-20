Миром правит кофеин. Что мы получаем, выпивая чашку кофе?

Что может быть лучше чашки кофе по утрам? Лично я могу лишь добавить, что лучше кофе по утрам, может быть только кофе со сливками. Но, тем не менее, сколько людей, столько и мнений. Для некоторых это напиток, который способен продлевать адекватное состояние после ночи без сна, другие же находят кофе весьма вредным и невкусным. Но давайте разберемся, что же мы получаем, выпивая чашку кофе в день? Какие ферменты попадают в наш организм?







Знаменитый писатель Макс Фрай писал о кофе весьма красиво и очень даже, сказать, «вкусно». Эспрессо он сравнивал с самой жизнью, ведь он слегка горчит, но отлично придает энергии, латте, для него – это мечты, капучино олицетворяет саму любовь, а вот кофе по-ирландски это яркая и жгучая страсть. Конечно, многие «кофеманы» могут трактовать эти разновидности кофе по-другому, но, всё же, Фраевское описание, как по мне, самое удачно. Итак, давайте разберемся, что мы получаем от простой чашки кофе?







1. Бодрость

2. Работоспособность

3. Обезболивающее для мышц

4. Антидепрессант

5. Здоровая печень

6. Предотвращение диабета

7. Защита от сердечно-сосудистых заболеваний

Подводим итоги