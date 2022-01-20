Миром правит кофеин. Что мы получаем, выпивая чашку кофе?

Что может быть лучше чашки кофе по утрам? Лично я могу лишь добавить, что лучше кофе по утрам, может быть только кофе со сливками. Но, тем не менее, сколько людей, столько и мнений. Для некоторых это напиток, который способен продлевать адекватное состояние после ночи без сна, другие же находят кофе весьма вредным и невкусным. Но давайте разберемся, что же мы получаем, выпивая чашку кофе в день? Какие ферменты попадают в наш организм?
Знаменитый писатель Макс Фрай писал о кофе весьма красиво и очень даже, сказать, «вкусно». Эспрессо он сравнивал с самой жизнью, ведь он слегка горчит, но отлично придает энергии, латте, для него – это мечты, капучино олицетворяет саму любовь, а вот кофе по-ирландски это яркая и жгучая страсть. Конечно, многие «кофеманы» могут трактовать эти разновидности кофе по-другому, но, всё же, Фраевское описание, как по мне, самое удачно. Итак, давайте разберемся, что мы получаем от простой чашки кофе?
1. Бодрость
Весьма известно, что кофе бодрит. Объяснением тому служит тот факт, что кофе – это чистый психостимулятор. Кардинально противоположным ему будет аденозин. Именно этот нейромедиатор снижает активность и бодрость организма, и наоборот, имеет свойство, которое способствует желанию уснуть. Благодаря многим исследованиям, мы может узнать, что кофе благоприятно влияет на запоминание, в целом на настроение и на скорость реакции. По факту, кофе оказывает на нас бодрящий эффект и улучшает настроение и ум.
2. Работоспособность
Когда мы пьем кофе, согласитесь, наша работоспособность увеличивается в разы. Кофеин стимулирует нервную систему в целом, а она уже подает сигналы всем другим органам. Благодаря кофе, также можно сбрасывать вес, ведь жировые клетки, получая сигнал, могут разрушать жировые отложения. Данные исследований говорят, что кофеин способен сжигать вплоть до тридцати процентов жира у людей с нормальной массой тела и до двенадцати у тех, кто страдает ожирением.
3. Обезболивающее для мышц
Если вы активно посещаете спортзал и после больших нагрузок чувствуете напряжение, усталость и болезненные ощущения в мышцах, то кофе придёт вам на помощь. Всего две чашки этого ароматного напитка могут облегчить вам боль в мышцах. Ученые пришли к такому заключению, благодаря одному эксперименту. Людям, которые активно занимались в спортзале, после самой тренировки предлагалось выпить кофе. По прошествии одного часа их спрашивали про ощущения в мышцах, и, как оказалось, кофе значительно снижает болевую чувствительность.
4. Антидепрессант
Как писалось ранее, кофе это отличный способ для поднятия настроения. Но также, этот ароматный напиток может помогать бороться с депрессией. Исходя из данных, ученые, которые проводили исследования в Гарвардском университете, сделали вывод, что женщины, которые пьют кофе, не так подвержены депрессии. Другое исследование показывает нам, что те, кто пьют кофе каждый день, в меньшей степени склонны к суициду. Оба эти эксперимента предполагали то, что в день участники должны были пить от трех до пяти чашек кофе.
5. Здоровая печень
Некоторые ученые, которые проводили эксперименты с кофе, уверены в том, что кофе может помогать в борьбе с циррозом печени. Но если вы пьёте кофе без кофеина, то это наоборот, снижает количество ферментов печени в крови.
6. Предотвращение диабета
По этому поводу проводилось целых восемнадцать исследований, которые подтвердили, что каждая выпитая чашка кофе способна снизить возникновение диабета практически на девять процентов.
7. Защита от сердечно-сосудистых заболеваний
Многие сейчас могут не согласиться с этим утверждением, но исследования показывают, что умеренное употребление этого напитка способствует снижению заболеваний сердца. Самым главным моментом тут служит слово «умеренное». Ведь мы сами понимаем, что сверх меры, то уже является неправильно.
Подводим итоги
Этот прекрасный и ароматный напиток явно приносит нам пользу. Но никто не отменял и его противоположные стороны. Поэтому, следует весьма осторожно относиться к этому продукту и следить за своим здоровьем. Если вы страдаете от повышенного давления или имеете проблемы с желудком, то вам лучше воздержаться от кофе.
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