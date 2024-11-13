Жизнь намибийских племен в фотографиях Эрика Лафорга

Химба — кочевой народ, ведущий свое происхождение от племени гереро, говорящего на диалекте отжихимба. Люди занимаются охотой, собирательством и скотоводством.







На фото: Озондато — традиционная прическа девочки, не достигшей брачного возраста



Подобного в современной Африке почти не найти: совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным, вовсе не показным.

В отличие от восточно-африканских масаи, которые уже десятилетия живут поборами с туристов и стремглав бегут переодеваться в «традиционные» одежды, едва завидев на горизонте пыль из-под колес экскурсионного автобуса, химба и гереро такие на самом деле. Они ведут полуоседлое-полукочевое родоплеменное существование в почти безжизненной пустынной зоне, в условиях жесточайшего дефицита воды. И вовсе не потому, что им «не удалось выбиться в люди», а из-за желания сохранить свою культуру и самобытность.Французский фотограф Эрик Лафорг погружает нас в мир намибийских племен, живущих рядом с рекой Кунене.После потери девственности девушка зачесывает косички назад, позволяя им отрастиБушмены — еще один народ, проживающий на территории Намибии. Представители этой народности очень низкого роста, до 150 см, и совсем не похожи на негроидов — их лицо имеет монголоидные черты.Мужчина племени химба Молодая намибийская семья. Здесь принято, что женщины зачастую выполняют более тяжелую работу, чем мужчины, например носят тяжести и строят домаТакую прическу девочка племени химба делает по достижении половой зрелости. Жгуты выполняют гигиеническую функцию: не дают распространяться неприятным запахам, ведь голову здесь моют редко из-за дефицита воды. При этом волосы аккуратно выглядятМужчины тоже носят украшения — например, стеклянные бусыТем не менее в Намибии знают, что такое сотовая связьПо словам фотографа, намибийцы очень приветливы и охотно позируютТанец во время церемонии инициации девочек-подростков . В качестве пончо используют козьи шкурыДома химба — это конусообразные конструкции из веток, скрепленных пальмовыми листьями. Потом они покрываются грязью и навозом. Мужчины возводят сам каркас, а женщины занимаются «штукатурными» работамиБушмены-мужчины — охотники: добывают пищу с помощью луков и стрел, наконечники которых отравлены ядом. Женщины — собирательницы: могут собрать до 60 видов съедобных ягод, семян, луковиц, клубней, листьевТяжелые украшения носят на шееДевушки, получающие образование в школах, выглядят уже по-городскомуЖенщина племени гереро. Головной убор, похожий на рога, напоминает о том, что люди живут благодаря скотоводству. Появился он в эпоху миссионеров. Считается, что и прикрывать наготу гереро научили они же Женщины готовятся к разделке туши животногоВ день уходит три часа на марафет. Женщина мажет себя специальной смесью из молочного жира, толченых растений и охры. Это предохраняет кожу от палящего солнца пустыни и насекомыхВеликолепный леопард. Не стоит путать его с ягуаром: первый изящнее и живет на деревьях, куда и затаскивает свою добычуСтаршее поколение племени. По европейским меркам химба — долгожители. Пересечь рубеж 90-летия для них не редкостьТропой охотника. Земледелием в этих краях заниматься из-за засухи просто невозможноЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)