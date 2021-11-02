Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

BMW 3 серии Андрея Миронова.
Достать иномарку в Советском Союзе было очень сложно, для большинства граждан – практически невозможно. Тем не менее, некоторым личностям все-таки удавалось заполучить в свое пользование вожделенные автомобили из-за границы. К их числу относятся звезды кино и эстрады, которые имели достаточно заслуг, влияния и средств для приобретения подобных вещей. Вот несколько машин народных любимцев с их непростыми историями.
1. Владимир Высоцкий
Mersedes W116 350SE Владимира Высоцкого.
Машин у народного барда было много, в том числе и разномастных иномарок. Правда жили машины в пользовании Владимира Семеновича не всегда «долго и счастливо». Некоторые он разбил, потому что был еще тем лихачом. Получать иномарки артисту также помогала супруга - Марина Влади.
RENAULT 16TS народного барда.
Первой иномаркой Высоцкого стал RENAULT 16TS. Следующей его машиной из-за кордона стал солидный BMW 2500, который артист привез из Франции в 1974 году. Кстати, данный автомобиль считается первой моделью 7-ой серии. Он комплектовался мощным двигателем 2.5 литра на 150 л.с. До 100 км/ч авто разгонялось за 11 секунд, а предельная скорость достигала 196 км/ч.
BMW 2500 Высоцкого, которую он разбил.
Позднее у Высоцкого появился и Mersedes W116 модели 350SE с механической коробкой передач. Эту машину он приобрел в Мюнхене. Машина также имела весьма мощный V8 3.5-литра двигатель на 200 л.с. Немного позже Владимир Семенович стал владельцем Mersedes 450SLC в 107-козуве с двигателем в 4.5-литра мощностью 225 «лошадей».
Роскошный Mersedes 450SLC.
2. Андрей Миронов
BMW 3 серии Андрея Миронова.
Многие знают о том, что у популярного советского актера Андрея Миронова был свой собственный BMW, однако мало кому известно, что без хлопот его супруги машина могла и не появиться у популярного актера театра и кино. Началось все с того, что Лариса Голубкина еще в 1985 году буквально атаковала письмами Министерство торговли СССР заявлениями и просьбами передать ее мужу в пользование имевшуюся в наличии иномарку. Правда, тогда речь шла о каком-то автомобиле Mersedes. Эта машина так и не досталась артисту. Её получил какой-то высокопоставленный военный адвокат.
Свою иномарку Андрей Миронов все-таки нашел. Это был добротный 2-дверный «Баварец» - BMW 3 серии.
3. Александр Иншаков
Скромный WV 1600 Variant Александра Иншакова.
Рыцарь отечественного кино всегда испытывал особенную слабость к автомобилям и поэтому достаточно часто их менял. Первой иномаркой советской звезды стал WV 1600 Variant - достаточно простой автомобиль по меркам заграницы. На европейских дорогах он считался вполне заурядным. Но для советского автолюбителя машины была подлинным чудом. Позднее Александр смог приобрести купе Mersedes в 126 кузове.
Был у него и Mersedes.
Примечательно, что новая машина Иншакова была существенно доработана тюнерами. Занимались автомобилем мастера из немецкой компании Zender. Они смогли сделать салон автомобиля по-настоящему неповторимым. Также авто получило актуальный обвес, улучшенный двигатель, подвеску и новые тормоза. В 1995 году был снят фильм «Крестоносец», и Mersedes, который появился в кадре – это и есть тот самый автомобиль актера.
4. Чета Михалковых
Иномарка Сергея Михалкова Mersedes 280S 1974 года.
Сергей Михалков – отец режиссёров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, популярный детский писатель, а также автор текстов советского и российского гимнов также любил автомобили. В 1982 году он приобрел свою первую иномарку. Это был стильный Mersedes 280S 1974 года выпуска. Машина имела под капотом рядную «шестерку» М-110 с выходной мощностью 160 лошадиных сил. До 100 км/ч авто разгонялось за 11.5 секунд.
Какая иномарка была у молодого Михалкова?
Иномарка Никиты Михалкова Mersedes W115.
Еще будучи молодым актером, Никита Михалков смог позволить себе иномарку. Было это в 1979 году. Он приобрел себе в пользование Mersedes W115 выпуска 1976 года. Невероятно стильный автомобиль по тем временам.
5. Алла Пугачева и Ко
Такая машина была у многих звезд советской эстрады.
Алла Пугачева приобрела свою первую иномарку в 1986 году. Выбор звезды эстрады пал на Mersedes 230 выпуска 1979 года. В те времена этот автомобиль считался невероятно роскошным. Певица взяла себе седан в 123-ем кузове с двигателем мощностью 109 л.с. До 100 км/ч машина разгонялась за 13.7 секунд и могла держать пиковую скорость на уровне в 170 км/ч.
VOLVO 244 Юрия Антонова.
Кстати, точно такой же автомобиль был еще у нескольких известных советских личностей. В их числе был певец Иосиф Кобзон, режиссёр Эльдар Рязанов, актер Геннадий Хазанов. Была такая машина и у Юрия Антонова. Свой Mersedes он любил, однако изрядно всех удивил, когда в 1984 году решил пересесть на VOLVO 244.
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