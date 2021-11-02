Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

BMW 3 серии Андрея Миронова.

1. Владимир Высоцкий

Mersedes W116 350SE Владимира Высоцкого.

RENAULT 16TS народного барда.

BMW 2500 Высоцкого, которую он разбил.

Роскошный Mersedes 450SLC.

2. Андрей Миронов

BMW 3 серии Андрея Миронова.

3. Александр Иншаков

Скромный WV 1600 Variant Александра Иншакова.

Был у него и Mersedes.

4. Чета Михалковых

Иномарка Сергея Михалкова Mersedes 280S 1974 года.

Какая иномарка была у молодого Михалкова?

Иномарка Никиты Михалкова Mersedes W115.

5. Алла Пугачева и Ко

Такая машина была у многих звезд советской эстрады.

VOLVO 244 Юрия Антонова.