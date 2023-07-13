10 фактов, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Эх, как бы не хотелось нам романтизировать прошлое, представляя тогдашнее общество галантным и романтичным, ничего подобного не было и в помине. Человечество долго не знало ни гигиены, ни этикета.



Предлагаем вашему вниманию подборку фактов, посвящённую некоторым подробностям давнего прошлого.



Помпеи напоминали гигантскую мусорную свалку

В телах викингов жили миллионы паразитов

Ужасная вонь средневекового Лондона

Европа в эпоху Возрождения страдала от сифилиса

Древнегреческое вино было отвратительным на вкус

Личная гигиена в XVIII веке никого особо не заботила

В древней Месопотамии было слишком много вредителей

Челюсти мертвецов заменяли людям их гнилые зубы

Туалетная бумага, оставлявшая занозы в пятой точке

Римские туалеты были сущим адом