10 фактов, доказывающих, что прошлое было хуже, чем мы думаем

Эх, как бы не хотелось нам романтизировать прошлое, представляя тогдашнее общество галантным и романтичным, ничего подобного не было и в помине. Человечество долго не знало ни гигиены, ни этикета.
Предлагаем вашему вниманию подборку фактов, посвящённую некоторым подробностям давнего прошлого.
Помпеи напоминали гигантскую мусорную свалку
Жители и многочисленные гости Помпеев и не думали об организации бригад по вывозу отходов. Они даже не пытались элементарно закапывать мусор. Все отходы выбрасывались прямо под ноги. Узкие улицы, переулки и даже местные кладбища были завалены сломанной глиняной посудой, руинами зданий, недоеденными гниющими продуктами и лошадиными тушами.
Даже внутри зданий всё было примерно так же. Археологи собрали десятки доказательств того, что обитатели Помпеев не видели различий между своими домами и громадными мусорными вёдрами. Гниющая еда оставалась на полу, а целые горы бытовых отходов находились возле источников питьевой воды.
В телах викингов жили миллионы паразитов
Учитывая, что они проживали рядом с домашним скотом, можно сделать вывод, что викинги заражались всевозможными паразитами с раннего детства. А к моменту совершеннолетия их организмы кишели такими существами, которых вы не увидите даже в фильмах ужасов. Археологи, изучающие рацион питания древних скандинавов, часто находят яйца, инфицированные круглым червём или, например, печёночной двуусткой.
В экскрементах, относящихся примерно к XI столетию, учёные обнаружили хлыстовика — паразита, способного сделать жизнь невыносимой. Помимо тяжёлой формы диареи, метеоризма и болезненного стула, викинги страдали от таких проблем, как замедленное когнитивное развитие и недостаток гормона роста.
Ужасная вонь средневекового Лондона
Средневековый Лондон невыносимо разил. Все улицы были буквально заполнены экскрементами, гниющей едой и останками мёртвых животных. В некоторых местах такая гремучая смесь приводила к появлению настолько ужасного запаха, что даже находиться там было невозможно.
С Темзой дела обстояли тоже плохо. Мясники выбрасывали загнивающее мясо прямо в реку, а кровь выливали на берегу. В XIV веке зловоние сделалось настолько невыносимым, что сам король запретил убивать животных в пределах города.
Европа в эпоху Возрождения страдала от сифилиса
В 1495 году французские солдаты привезли с собой сифилис. Эта страшная болезнь в эпоху Возрождения переплюнула по масштабам современную пандемию СПИДа. Отвратительные мокнущие гнойники покрывали всё тело людей, их волосы выпадали, а плоть могла прогнивать буквально до костей. Тогда не было общественных больниц, поэтому люди, подхватившие страшную «французскую болезнь», мучительно умирали прямо посреди улиц.
Древнегреческое вино было отвратительным на вкус
К сожалению, греки не знали, как можно хранить вино долгое время. Поэтому древние виноторговцы использовали всевозможные ухищрения, чтобы продать прокисший и перебродивший продукт. Считалось нормальным добавлять в вино, например, смолу либо мраморную пыль. Кто-то просто оставлял вино во дворе под палящими лучами солнца, где оно могло киснуть месяцами. В итоге вино по консистенции напоминало смолу. Известно также, что древние греки иногда разбавляли его солёной морской водой.
Личная гигиена в XVIII веке никого особо не заботила
Представьте, что вас окружают люди, которые не стесняются, простите, портить воздух на публике, ковыряются пальцами в носу, плюют на пол даже в помещениях и ходят в туалет по-большому на глазах у незнакомых людей. В Англии XVIII века такое поведение было в порядке вещей.
Для большинства людей той эпохи «личная гигиена» была разве что красивым выражением, смысл которого они не особо понимали. Никто бы не посмотрел в вашу сторону криво, если вы, придя в гости, съели весь обед руками, вытерли их о рубашку, потом громко отрыгнули и напоследок смачно сплюнули на пол.
Даже в домах высших сословий всё было не лучше. Разговаривая после ужина, хозяева могли вытащить ночной горшок и облегчиться на виду у гостей.
В древней Месопотамии было слишком много вредителей
Помпеи и средневековый Лондон — не единственные места, где санитария никого не заботила. Заслуживает места в этом списке и древняя Месопотамия. Неизбежным следствием пренебрежения санитарией были вредители, обитавшие рядом с людьми в огромных количествах.
Чтобы хоть как-то избавляться от гор отходов, жители Месопотамии разрешали диким собакам и свиньям перерывать кучи уличного мусора. Археологи утверждают, что животные хозяйничали практически везде. Даже дикие свиньи могли спокойно бродить по королевскому дворцу.
Челюсти мертвецов заменяли людям их гнилые зубы
В начале 19 века британцы очень боялись гнилых зубов. А учитывая, что пломбы тогда ещё не были изобретены, а регулярной чисткой зубов люди себя не обременяли, ужасная улыбка разрушала жизни многих людей. Но вдруг после сражения при Ватерлоо в 1815 году оказалось, что на поле боя остались десятки тысяч трупов молодых людей, у многих из которых во рту были совершенно здоровые зубы.
После этого последовал один из главных прорывов в стоматологической отрасли. Зубные протезы, сделанные из челюстей трупов, неожиданно стали доступным товаром. Многие годы люди охотно носили челюсти солдат, погибших в битве при Ватерлоо. Только когда известный врач Клавдий Эш создал первые зубные протезы из фарфора (произошло это в 1835 году), об этой ужасной моде понемногу забыли.
Туалетная бумага, оставлявшая занозы в пятой точке
Каких-то 100 лет назад посещение уборной было не очень приятным занятием. Для подтирания тогда использовали старые газеты или журналы. Фермерский альманах специально делался с небольшим отверстием, с помощью которого его можно было удобно повесить в уборной, пролистывать интересные страницы, а неинтересными сразу же подтираться.
Будет некрасиво обвинять людей в пренебрежении туалетной бумагой, ведь примерно до середины 30-х годов прошлого века её использование приводило к тому, что в пятую точку то и дело вонзались занозы из древесных опилок.
Римские туалеты были сущим адом
В Древнем Риме выражение «общественный туалет» воспринималось очень буквально. Попробуйте представить себе группу из пятидесяти человек, сидящих по кругу (чаще всего — вообще плечом к плечу) и спокойно делающих своё дело. Омерзительно? Но это лишь начало. Подтираться приходилось общей губкой, не менее грязной, чем сам туалет.
Туалетные отверстия уходили прямо в тёмные дренажные каналы, в которых обитали самые отвратительные насекомые. А из-за скопления метана отверстие в любой момент могло взорваться. Таким образом, обычный акт дефекации превращался в разновидность игры в русскую рулетку.
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