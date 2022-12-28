Антитренды в интерьере квартиры, которые укажут на вашу безвкусицу

Не секрет, что каждый год выдвигает свои тренды не только в одежде и обуви, но и в оформлении интерьера квартиры.

Если вы не готовы постоянно следовать моде, то проще использовать классический дизайн, который можно не переделывать десятилетиями. Но, если вы желаете идти в ногу с модой, то необходимо изучить антитренды 2023 года в интерьере квартиры, которые могут сослужить вам медвежью услугу, указав на вашу безвкусицу.



Коллаж из семейных фото на стене

Узорные вазы с декором и золотом



Таблички с цитатами

Интерьер в кофейном стиле

Несуразные полотенца и фартуки на кухне

Буквально несколько лет назад оформлять стену в комнате фотоколлажем считалось модной идеей. Теперь такое оформление считается антитрендом. Заменить коллаж на стене можно современной репродукцией в стиле абстракционизма, декором свободной стены имитацией натурального камня, а если комната не очень просторная, то стоит сделать стену зеркальной, так она визуально расширится.В 2023 году узорные вазы, декорированные золотом выйдут из моды. Дизайнеры рекомендуют заменить их легкими и функциональными вазами-светильниками с цветочной композицией. Такой светильник отлично украсит детскую, спальню, гостиную. В тренде керамические вазы необычных дизайнов, а также резные деревянные вазы с кружевным орнаментом.Таблички с некогда актуальными цитатами довольно быстро устаревают. Им на смену приходят свежие интересные изречения. Если вы не готовы часто менять таблицы, обновляя интерьер, то лучше вообще убрать их из обращения. Замените их современной картиной, репродукцией, или установите полку, на которой расставите новые сувениры.Кофейная тема в декоре кухни или столовой уже набила оскомину. Гораздо более современно выразить свою любовь к божественному напитку в виде установки на столешнице дорогой кофемашины. Можно собрать коллекцию баночек из-под кофе, которую разместить на открытых полочках. Так вы создадите функциональный и стильный интерьер.Кануло в лета украшение кухни льняными вышитыми полотенцами и фартуками. Как бы мастерски вы ни вышивали, или делали отличные аппликации, используйте полотенца и фартуки по их прямому назначению, а не для декора интерьера. Если уж вы никак не можете отойти от этой традиции, то приобретите полотенца лаконичного оформления, которые не будут бросаться в глаза.Если вы дорожите своей репутацией как хозяйки с хорошим вкусом, то изучите модные направления и тренды оформления своей квартиры.