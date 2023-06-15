Наверное, каждый слышал выражение «Лес — легкие нашей планеты». Леса занимают около 1/3 площади суши, площадь леса на Земле составляет 38 млн км². К началу XXI века человек уничтожил около 50 % площадей лесов, ранее существовавших на планете.



Прогуляемся по лесам и посмотрим на разные деревья по всему миру, от Мадагаскара до Польши, от Шотландии до Гонконга.







1. Самые первые наземные растения обнаружены в Австралии. Их возраст примерно 395 млн лет. Около 370 млн лет назад (начало девонского периода) на суше широко распространилась растительность из низких кустарниковых форм. А самыми первыми лесами были низкорослые леса из гигантских хвощей и плаунов, имевших высоту более 7,5 м.



Южная Суматра, Индонезия. (Фото Beawiharta | Reuters):







2. Около 345 млн лет назад начался каменноугольный период, в течение которого на суше распространились густые, обширные леса из гигантских хвощей и древовидных папоротников, имевших высоту около 30 м.



Питлохри, Шотландия. (Фото Jeff J Mitchell):







3. Это редкое дерево со сказочным названием «Кровь дракона» (Dracaena Cinnabari) очень интересное. Своё название получило за источаемый им красный смолистый сок. Драцена киноварно-красная — эндемик острова Сокотра.



Старая индийская легенда рассказывает, что давным-давно в Аравийском море на острове Сокотра жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивавший их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами. (Фото Khaled Abdullah Ali Al Mahdi | Reuters):







4. Около 225 млн лет назад началась эпоха динозавров — мезозойская эра. В триасовом и юрском периодах основной древостой образовывали саговниковые и хвойные деревья (много секвой), распространилось большое количество гинкговых.



Северная Каролина, США. (Фото Jonathan Drake | Reuters):







5. В начале палеогенового периода, в эпоху палеоцена, климат продолжал оставаться тёплым и влажным, что способствовало разнообразию флоры и изобилию растительности, в том числе покрытосеменных древесных растений. Леса Северного полушария были похожи на современные леса тропического и умеренного поясов.



Интересная композиция: каменные кресты, обозначающие могилы немецких солдат на немецком военном кладбище в Хогледе, Бельгия, со временем поглощаются природой. Кресты для развития мощного дерева — не помеха. (Фото Christopher Furlong):







6. А этому кусту не помеха нескольких тысяч тонн использованных шин на свалке во Франции. (Фото Eric Cabanis):







7. Вообще, как только человек заканчивает свою деятельность, природа тут же берет свое, прорастая через всё, что угодно. (Фото David Goldman):







8. Кстати, половина лесной зоны Земли. принадлежит тропическим лесам. (Фото ):







9. В конце кайнозойского периода, который начинался 66 миллионов лет назад и отличался большим разнообразием наземных, морских и летающих животных, стали доминировать хвойные породы. Четвертичный период, которым завершилась кайнозойская эра, начался примерно 1.8 млн лет назад и продолжается сейчас. Чередование эпох обширных материковых оледенений и тёплых межледниковых эпох привело к вымиранию многие видов деревьев и других растений.



Кстати, это туннель любви — памятник природы местного значения. Находится возле посёлка Клевань, в Ровенском районе Ровенской области Украины.







10. Гонконг. Этому дереву и его корням кирпичи — не помеха. (Фото Clément Bucco-Lechat):







11. Место недалеко от Мальборо в южной Англии — одно из самых впечатляющих мест в Британии, чтобы увидеть колокольчики весной. (Фото Toby Melville | Reuters):







12. За последние 8000 лет, человеком полностью сведено около 50 % площадей лесов, существовавших на планете, эти территории заняты посевами, пастбищами, поселениями, пустошами и другими антропогенными ландшафтами, из оставшихся лесов лишь 22 % состоят из естественных экосистем. Причём более 75 % уничтожения лесов приходится на XX век.



Снег в Антриме, Северная Ирландия. (Фото Charles McQuillan):







13. Красивый листопад в провинции Шэньси, Китай. (Фото Reuters):







14. Еще один «захват» территории природой — великолепное дерево в Гваделупе. (Фото Nicolas Derne):







15. Вот так должна выглядеть дорога к дому. Особняк в Луизиане и дубовая аллея. (Фото Tim Graham):







16. Это дерево было признано одним из самых ужасающих деревьев в Британии. Как-будто, из его рта капает слизь. Дерево находиться недалеко от дома для престарелых. Один из работников рассказывает, что его дети, увидев это дерево, не могли потом неделю спокойно спать. (Фото David Garnham):







17. Все мы привыкли немного к другому виду Великой китайской стены. Но в действительности, на многих участках она выглядит подобным образом. Вместо миллионов туристов во многих местах Стены — деревья. (Фото Damir Sagolj | Reuters):







18. А в Миннесоте опять снег. Как в сериале «Фарго». (Фото Scott Olson):







19. Трудно передать впечатления от посещения таких грандиозных мест, как камбоджийский комплекс храмов. Особняком здесь находится храм Та Пром (Ta Prohm), где огромные деревья, напоминающие вековые секвойи или дубы, сливаются со стенами и башнями и обнимают камни гигантскими корнями. (Фото Lucas Schifres):







20. Так выглядит лес после лесных пожаров. Место к югу от Сантьяго, Чили. (Фото Martin Bernetti):







21. Несколько лет назад в Пакистане произошло массовое нашествие пауков, благодаря которым можно наблюдать невиданное зрелище: они так густо покрыли придорожные деревья своей паутиной, что их еле видно под скопищем тончайших нитей.



Причиной этого стало стало самое катастрофическое за последние 80 лет наводнение, которое затронуло жизни миллионов людей и стало причиной длительного затопления большей части территории страны. (Фото Russell Watkins):







22. Ну очень необычный ствол дерева в Гуанси, Китай. Как паутина.







23. О необычном облике этого дерева в Африке есть легенда. Однажды между Богом и баобабом произошла размолвка. Рассердившись на дерево, Бог вырвал его из земли и воткнул обратно вверх корнями. Подробнее читайте «Баобаб — дерево, растущее вверх ногами». (Фото Anthony Asael):







24. Голова Будды переплелась с корнями дерева в руинах древнего города Аюттхая, Таиланд. (Фото Jorge Silva | Reuters):







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