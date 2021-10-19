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Проволочные люди и животные: Скульптуры, так похожие на компьютерную графику


Проволочные скульптуры в натуральную величину. Автор: Roberto Fanari.

Проволочные скульптуры в натуральную величину. Автор: Roberto Fanari.

Творчество итальянского скульптора Роберто Фанари (Roberto Fanari) напоминает компьютерную графику, но на самом деле это проволочные скульптуры, выполненные в натуральную величину. Объектами его работ становятся не только люди и трофеи животных, а и предметы обстановки Викторианской эпохи и многое другое.


Созданные им скульптуры цепляют взгляд, завораживая и очаровывая, но при этом, в то же время некоторые из них откровенно пугают. Всё дело в технике, ведь мастер не хуже самого легендарного Микеланджело, работает с проволокой настолько филигранно, что ожившие образы просто поражают детализацией и объёмом, напоминая трёхмерную компьютерную графику.

Портрет молодого парня. Автор: Roberto Fanari.

Портрет молодого парня. Автор: Roberto Fanari.

 
Портрет девушки. Автор: Roberto Fanari.

Портрет девушки. Автор: Roberto Fanari.

 
Портрет подростка. Автор: Roberto Fanari.

Портрет подростка. Автор: Roberto Fanari.

 
Мужчина. Автор: Roberto Fanari.

Мужчина. Автор: Roberto Fanari.

 
Семья. Автор: Roberto Fanari.

Семья. Автор: Roberto Fanari.

 
Трофеи животных. Автор: Roberto Fanari.

Трофеи животных. Автор: Roberto Fanari.

 

Его скульптуры – своего рода своеобразное сочетание дизайна и графики. Где проволока вместо привычного карандаша, позволяет ему наносить штрих за штрихом, ловко корректируя их плотность в зависимости от проработки каждой детали. При помощи густо наложенных проволочных штрихов, Роберто запросто очерчивает любой контур, позволяя плавным, красиво изогнутым линиям определить и скорректировать объём, постепенно превращающийся в части тела и в скульптурную проработку очертаний лица.
Такой одновременно сложный и интересный подход к работе позволяет воспроизвести в натуральную величину людей и животных, зачастую так похожих на игрушечные фигурки. Но при этом каждый образ выглядит настолько легко, невесомо и практически бестелесно, словно в любой момент способен раствориться в воздухе, подобно призрачной иллюзии.
Трофей, выполненный из проволоки. Автор: Roberto Fanari.

Трофей, выполненный из проволоки. Автор: Roberto Fanari.

 
Кабан. Автор: Roberto Fanari.

Кабан. Автор: Roberto Fanari.

 
Голова быка. Автор: Roberto Fanari.

Голова быка. Автор: Roberto Fanari.

 
Строгая женщина. Автор: Roberto Fanari.

Строгая женщина. Автор: Roberto Fanari.

 
Мальчик. Автор: Roberto Fanari.

Мальчик. Автор: Roberto Fanari.

 
Ажурная лампа. Автор: Roberto Fanari.

Ажурная лампа. Автор: Roberto Fanari.

 

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Проволочные люди и животные: Скульптуры, так похожие на компьютерную графику

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Проволочные люди и животные: Скульптуры, так похожие на компьютерную графикуПодписаться на мой Instagram
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