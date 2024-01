Раскрыта тайна древней колесницы, которая была захоронена с лошадьми и наездником

Вид из Поклингтона на Бернби-лейн.

Бронзовая уздечка из погребения в Кинг Барроус, Йоркшира (экспонируется в Британском музее). 200-100 г.г.до н.э.

Вторая за последние два года колесница железного века была обнаружена в английском Йоркшире. Находку сделали на строительной площадке города Поклингтон, где ведётся строительство жилого комплекса из 200 домов. Уже около полугода археологи пытаются полностью раскопать и извлечь находку, которая обещает стать настоящей сенсацией. Ведь вместе с колесницей нашли останки лошади и наездника.Саймон Ашер, управляющий директор Persimmon Homes Yorkshire, заявил: «Мы можем подтвердить, что на нашем участке The Mile in Pocklington было сделано серьёзное археологическое открытие — ученые нашли конную колесницу железного века . Археологи проводят тщательные раскопки и детально изучают находку».Это может показаться невероятным, но 18 месяцами ранее на другой стройплощадке в Поклингтоне была обнаружена еще одна колесница железного века вместе с останками двух лошадей. Тогда сотрудники Archaeology Arts сообщили, что «колесница была похоронена в ходе особой погребальной практики, которая не была редкостью в железном веке. Тем не менее, лошади в таких захоронениях встречаются довольно редко». По мнению «Дейли телеграф», «находка останков, датируемых 500 г. до н.э., является первой в своем роде за последние 200 лет. Ранее в Великобритании были раскопаны всего 26 колесниц». Археологи говорят, что это весьма необычно, чтобы лошадь и колесницу хоронили вместе с человеком.В 2017 году Паула Уэр, управляющий директор MAP Archaeological Practice Ltd, сказала репортеру: «Колесница была расположена в последнем квадратном кургане на окраине кладбища, который еще предстоит полностью раскопать. Эти открытия могут расширить наше понимание культуры Аррас (Средний железный век), особенно учитывая то, в каком идеальном состоянии сохранились артефакты».Колесница принадлежала человеку с высоким статусом. Поэтому исследователи ломают голову над тем, почему в могиле похоронили также лошадь. Прежде чем найти колесницу, во время раскопок на Бернби-лейн обнаружили немало артефактов, включая меч, щит , копья, броши и горшки.Подобные раскопки предоставляют возможность хотя бы глазком взглянуть на то, как жили люди более 2500 лет назад. Считается, что это были люди культуры Аррас.Именно в Йоркшире продолжают находить поразительно хорошо сохранившиеся остатки культуры Аррас. В 2016 году около 150 скелетов и личных вещей этих людей были обнаружены в небольшом рыночном городке у подножия Йоркширских холмов . Согласно информации The Guardian, некоторые из 75 «квадратных курганов», или погребальных камер, содержали личные вещи, такие как украшения и оружие. Археологи также обнаружили скелет со щитом. СМИ сообщают, что эти останки принадлежали мужчине , которому было чуть больше двадцати лет, погибшему с мечом в руке. Перед смертью его пронзили шестью копьями так, что он выглядел «как еж».Считается, что все эти захоронения относятся к железному веку, который в Британии длился с 800 г. до н.э. вплоть до времени римского завоевания (начиная с 43 г. н.э).Ученые хотят провести углубленное исследование относительно того, является ли это население коренным или люди прибыли в Йоркшир с континента. Археологи также надеются раскрыть, как погибли те, кто был похоронен на месте происшествия и связаны ли они друг с другом , а также потенциально провести анализ ДНК.Обычай хоронить умерших вместе с колесницами был неизвестен в остальной части Британии железного века.