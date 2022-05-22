Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Итальянский фотограф Джанлука Парделли (Gianluca Pardelli) представил серию снимков с изображением рынков стран СНГ. Автор попытался передать неповторимую атмосферу и этническое разнообразие людей, присутствующих на базарах. Глядя на каждую фотографию, трудно прикрепить ярлык принадлежности к сугубо азиатской или европейской культуре.











Телави, Грузия.



Сам фотограф отмечает, что он вырос в итальянском приморском городке. Одним из самых ярких впечатлений из детства он называет шумные, суетливые рынки с сотнями ароматов и многочисленными продуктами, поражающими буйством красок. Спустя много лет, Джанлука побывал в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Везде, куда бы он ни направлялся, фотографа очень впечатляли рынки, в которых кипела жизнь, напоминавшая ему хаотичный рай детства. Рынки представляли собой уникальное нематериальное культурное наследие ныне исчезнувшей мультиэтнической страны.







Астрахань.







Новосибирск.







Владивосток.



Пять лет назад Джанлука Парделли снова оказался в бывшей «Империи зла». Он совершил путешествие от Азербайджана до Узбекистана, от Молдовы до Грузии, от Чечни до Сибири. Фотограф с удивлением обнаружил, что рынки никуда не исчезли. Более того, они очень популярные и все такие же колоритные.

А люди продолжают торговать продуктами, новостями и сплетнями.Улан-Удэ, Бурятия.Кишинев, Молдова.Рынок «Толкучка» в Ашхабаде , Туркменистан.Тбилиси, Грузия.Рустави, Грузия.Махачкала, Дагестан.Горно-Алтайск, Алтай.Уфа, Башкортостан.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл . Рынок в Одессе, Украина.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)