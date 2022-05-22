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Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Итальянский фотограф Джанлука Парделли (Gianluca Pardelli) представил серию снимков с изображением рынков стран СНГ. Автор попытался передать неповторимую атмосферу и этническое разнообразие людей, присутствующих на базарах. Глядя на каждую фотографию, трудно прикрепить ярлык принадлежности к сугубо азиатской или европейской культуре.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Телави, Грузия.

Сам фотограф отмечает, что он вырос в итальянском приморском городке. Одним из самых ярких впечатлений из детства он называет шумные, суетливые рынки с сотнями ароматов и многочисленными продуктами, поражающими буйством красок. Спустя много лет, Джанлука побывал в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Везде, куда бы он ни направлялся, фотографа очень впечатляли рынки, в которых кипела жизнь, напоминавшая ему хаотичный рай детства. Рынки представляли собой уникальное нематериальное культурное наследие ныне исчезнувшей мультиэтнической страны.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Астрахань.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Новосибирск.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Владивосток.

Пять лет назад Джанлука Парделли снова оказался в бывшей «Империи зла». Он совершил путешествие от Азербайджана до Узбекистана, от Молдовы до Грузии, от Чечни до Сибири. Фотограф с удивлением обнаружил, что рынки никуда не исчезли. Более того, они очень популярные и все такие же колоритные.

А люди продолжают торговать продуктами, новостями и сплетнями.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Улан-Удэ, Бурятия.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Кишинев, Молдова.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Рынок «Толкучка» в Ашхабаде, Туркменистан.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Тбилиси, Грузия.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Рустави, Грузия.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Махачкала, Дагестан.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Горно-Алтайск, Алтай.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Уфа, Башкортостан.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.

Неповторимая атмосфера рынков стран СНГ

Рынок в Одессе, Украина.

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