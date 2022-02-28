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Старый хрусталь в интерьере дома

Старый хрусталь в интерьере дома

Еще не так давно внушительная коллекция хрусталя считалась гордостью квартиры, и вот ее уже называют пережитком прошлого. Но разве можно разом избавиться от посуды, которую, возможно, коллекционировала вся семья?
Не спешите выбрасывать многочисленные салатники и конфетницы, ведь из них можно сделать прекрасное украшение для дома или сада.

Старый хрусталь в интерьере дома

Вам понадобится:
Хрустальная посуда (или ее части);
Стеклянные «камушки» (их можно заменить осколками стекла или хрусталя);
силиконовый клей;
оконная рама;
крючки, цепочки
Декорировать таким способом можно и одно из окон в доме. Для начала выберите подходящую посуду — нужна с ровными краями. Подойдут как плоские блюда, так и более объемные предметы вроде стаканов или салатников. Для начала определитесь с расположением посуды. После — закрепите ее на силиконовый клей, он довольно прочный и не оставляет следов.

Старый хрусталь в интерьере дома


Пробелы заполните стеклянными «камушками» или осколками посуды. Если создаете панно — прикрепите к раме крючки и цепи. Теперь любимая коллекция хрусталя будет радовать глаз, не занимая места в серванте.

Старый хрусталь в интерьере дома


Панно можно разместить не только в доме, но и в саду.

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома
Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома
Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

Старый хрусталь в интерьере дома

 

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