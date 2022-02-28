Старый хрусталь в интерьере дома

Еще не так давно внушительная коллекция хрусталя считалась гордостью квартиры, и вот ее уже называют пережитком прошлого. Но разве можно разом избавиться от посуды, которую, возможно, коллекционировала вся семья?

Не спешите выбрасывать многочисленные салатники и конфетницы, ведь из них можно сделать прекрасное украшение для дома или сада.

Вам понадобится:

Хрустальная посуда (или ее части);

Стеклянные «камушки» (их можно заменить осколками стекла или хрусталя);

силиконовый клей;

оконная рама;

крючки, цепочки

Декорировать таким способом можно и одно из окон в доме. Для начала выберите подходящую посуду — нужна с ровными краями. Подойдут как плоские блюда, так и более объемные предметы вроде стаканов или салатников. Для начала определитесь с расположением посуды. После — закрепите ее на силиконовый клей, он довольно прочный и не оставляет следов.



Пробелы заполните стеклянными «камушками» или осколками посуды. Если создаете панно — прикрепите к раме крючки и цепи. Теперь любимая коллекция хрусталя будет радовать глаз, не занимая места в серванте.



Панно можно разместить не только в доме, но и в саду.