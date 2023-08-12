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10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»



11 мая 1720 года в германском городке Боденвердере родился Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен - прототип известного литературного барона. Судьба его сложилась так, что юношей он уехал в Россию, где жил на протяжении 15 лет. А возвратившись домой, Мюнхгаузен рассказывал друзьям и соседям невероятные истории о своих приключениях в России, да так остроумно и талантливо, что послушать его приходили издалека. Сегодня мы вспоминаем фразы из трагикомической фантазии Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» - фильма о жизни, любви и смерти знаменитого барона.



10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»


 


10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»



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