10 немного грустных цитат из трагикомической фантазии «Тот самый Мюнхгаузен»

1720 года в германском городке Боденвердере родился Карл Фридрих Иероним- прототип известного литературного барона. Судьба его сложилась так, что юношей он уехал в Россию, где жил на протяжении 15 лет. А возвратившись домой, Мюнхгаузен рассказывал друзьям и соседям невероятные истории о своих приключениях в России, да так остроумно и талантливо, что послушать его приходили издалека. Сегодня мы вспоминаем фразы из трагикомической фантазии Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» - фильма о жизни, любви и смерти знаменитого барона.