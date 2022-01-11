Как выбрать кофе. Руководство для чайников

Что такое кофе и с чем его едят? Шучу! Закройте немедленно банки с кофе и поставьте их на место. Может быть, кто-то практикует поедание кофейных зерен, но сейчас не об этом. В этой статье мы поговорим о разновидностях кофе, о его вкусовых особенностях и постараемся сделать так, чтобы вы не растерялись, смотря на интересные названия этого ароматного напитка, и не знали, что выбрать.
Для начала, хотелось бы сказать, что кофе, в основном, делается из двух разновидностей кофейных зерен.
- Арабика
Арабика считается самым древним из всех известных видов кофе. Насчитывается свыше пятидесяти сортов этих зерен, которые практически на восемьдесят процентов входят в мировое потребление.
- Робуста
Зерна робусты значительно больше содержат кофеина, чем арабика.
Эти два вида кофейных зерен составляют так называемую основу нашего любимого напитка. И арабика, и робуста имеет массу разных сортов, при смешивании которых получается удивительный запах и оригинальный вкус.
Шпаргалка по миру кофе
А сейчас давайте рассмотрим несколько горячих и ароматных напитков, которые вы можете увидеть практически в любой кофейне. И начинает наш список, напиток, который каждый из нас, пьёт практически каждый день.
- Эспрессо
Этот вид кофе, пожалуй, самый популярный в Европе, который готовится в кофе машине. Делают эспрессо в несколько этапов: сначала пропускают воду через фильтр под высоким давлением, а потом добавляют кофе, и всю эту консистенцию доводят до определённой точки кипения. Эспрессо служит основой многих других видов кофе.
- Ристретто
Те, кто желает выпить утром чего-то покрепче, могут вполне заказать себе именно ристретто. По факту это тот же эспрессо, но двойной и со значительно меньшим объемом воды. Из-за этого, этот бодрящий напиток может казаться слегка горьковатым.
- Капучино
Капучино – это тот же эспрессо, но с молоком, которое взбито в пышную пенку. Этот горячий напиток, в основном принято пить без каких-либо добавлений сахара. Сладость дает молоко, которое имеет естественный подсластитель сам по себе.
- Гляссе
Эта разновидность кофе отлично подойдет сладкоежкам, ведь горячий напиток будет подан вам вместе с шариком мороженого.
- Кофе по-венски
Эта разновидность кофе тоже делается на основе эспрессо, в который добавляется большое количество сливок. Сверху сливки посыпаются различными добавками, такими как шоколад, корица, лимонная стружка и так далее. Кофе по-венски обязаны подавать на стол в средних или больших чашках. Его не нужно сразу же перемешивать, ведь тогда он может потерять свой интересный вкус.
- Коррето
Эта разновидность кофе, отлично подойдет после окончания рабочего дня. В горячий эспрессо принято добавлять одну столовую ложку крепкого алкоголя, зачастую это бывает виски, коньяк, темный ром, джинн или же водка. В основном, этот напиток, пользуется отличным спросом в холодное время года. Добавками служит тростниковый
- Айриш
Айриш представляет собой горячий эспрессо с добавлением крепкого алкоголя и сливок, которые взбиваются в пену. Этот напиток можно пить как полноценный коктейль, который будет подан вам в высоких бокалах. Если брать за основу классический рецепт коктейля, то в него не добавляется сахар. Но есть определённое количество рецептов, которые используют различные топинги.
- Мокко
Ещё можно встретить такое называние как мокоччино. В основу этого напитка берется эспрессо, в который добавляют горячее молоко и сироп. В кафетериях его могут подавать в качестве десерта и коктейля в одном «лице». Украшением моккочино служит высокая «шапка» из взбитых сливок и тертая шоколадная стружка.
Это далеко не все разновидности кофейных напитков. Тем более, определённые из них, без особого труда можно приготовить дома при этом добавив парочку ингредиентов от себя.
К примеру, в душную погоду, в эспрессо можно добавить кубики льда и мяты, а в холодное время, можно сделать «слоеный торт» с добавлением в эспрессо молочного шоколада и взбитых сливок.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии