Как правильно рассадить клубнику

Чтобы в будущем сезоне клубника дала отличный урожай, рассадите её на новую грядку сразу с удобрением. Таким способом каждый корешок приживётся!







Подготовьте грядку, землю разрыхлите. Сделайте лунки. На 1/3 10 л ведра земли добавьте по 1 ч. л. суперфосфата двойного, 2 горсти перегноя и горсть золы. Из полученной смеси слепите шарик.







Возьмите саженец клубники.







Шарик положите в лунку, а сверху посадите клубнику. Тогда она мягко оплетёт корешками ком земли и сразу получит питание.







Затем просто присыпьте землёй вокруг. Саженец стоит в земле крепко, а также получает достаточно питания!







Пролейте водой и оставьте клубнику до следующего сезона. Она прекрасно приживётся и порадует вас урожаем в следующем году!





Читать далее →