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Как правильно рассадить клубнику

Чтобы в будущем сезоне клубника дала отличный урожай, рассадите её на новую грядку сразу с удобрением. Таким способом каждый корешок приживётся!

Как правильно рассадить клубнику

Подготовьте грядку, землю разрыхлите. Сделайте лунки. На 1/3 10 л ведра земли добавьте по 1 ч. л. суперфосфата двойного, 2 горсти перегноя и горсть золы. Из полученной смеси слепите шарик.

Как правильно рассадить клубнику

Возьмите саженец клубники.

Как правильно рассадить клубнику

Шарик положите в лунку, а сверху посадите клубнику. Тогда она мягко оплетёт корешками ком земли и сразу получит питание.

Как правильно рассадить клубнику

Затем просто присыпьте землёй вокруг. Саженец стоит в земле крепко, а также получает достаточно питания!

Как правильно рассадить клубнику

Пролейте водой и оставьте клубнику до следующего сезона. Она прекрасно приживётся и порадует вас урожаем в следующем году!

Как правильно рассадить клубнику
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Клубникарассада

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