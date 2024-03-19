О чём предупреждают сломанные вещи в доме

Эти поломки могут быть знаками изменений в судьбе — они подсказывают, на что стоит срочно обратить внимание.







В этом мире все взаимосвязано: окружающие люди, природа и особенно наш дом являются отражением наших внутренних проблем и подавленных эмоций. Они подают нам знаки о том, что в жизни пора что-то менять. К бытовым мелочам была очень внимательна даже легендарная ясновидящая Ванга. И она часто говорила посетителям, что поломка в доме может оказаться важным предупреждением для хозяина. Ниже представлены лишь некоторые из примет, в которые верила Ванга.



Часто перегорающие лампочки

Двери и замки

Сломанные часы

Подтекающие краны и засоры

Менять старые, перегоревшие лампочки приходится регулярно. Но порой они начинают портиться раз в несколько дней. Это сигнал скопившихся в доме негативных эмоциях. Возможно, в семье много невысказанных обид, претензий друг к другу, гнева. Обсудите и решите проблемы с членами семьи как можно скорее.Помимо этого, частая порча лампочек может быть связана с негативом, идущим от посторонних людей: кто-то из знакомых злится на вас или сильно завидует вам. Подумайте, с кем пора прояснить отношения, а с кем общение и вовсе лучше прекратить?«Дверь подмажу — достаток приважу», — говорила баба Ванга. Дверь — символ защиты дома от внешних влияний. Через нее хозяева попадают в большой мир. Если она вдруг стала плохо закрываться — это может быть знаком того, что человек стремится к ложной цели: дом словно не пускает к ней. А вот поломка замка на двери говорит о том, что в окружении есть недоброжелатели.«Сломанные часы мертвое время показывают», — говорила провидица. Несмотря на обилие электронных гаджетов, во многих дома еще остались обычные настенные или настольные часы. Ванга считала, что поломка часов может предвещать скорые неудачи. Многие эзотерики разделяют ее мнение, считая, что сломанные часы могут быть предвестником проблем. Давно подмечено, что настенные или наручные часы часто останавливаются в момент смерти их владельца. Ведь ход времени — это ход самой жизни, а не чинить часы — все равно, что игнорировать серьезную болезнь.Текущий кран говорит о пустой растрате энергии. Обычно хозяин при этом испытывает хроническую усталость, раздражительность, что может привести к болезням и проблемам со здоровьем. Важно подумать: куда просто так уходят ваши жизненные силы? Частые засоры в канализации предупреждают, что в окружении есть недоброжелатели и злые люди с негативной энергией. Самое время «прочистить» не только канализацию, но и свое окружение.