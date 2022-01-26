Секреты суперсилы "Ледяного человека": как победить болезни с помощью холода

Вим Хоф (Wim Hof) - *Ледяной человек*.

На счету Вима Хофа 26 мировых рекорда, и все они связаны с экстремальным холодом.

Вим Хоф поднялся на вершину Килиманджаро, будучи только в шортах.

Вим Хоф (Wim Hof) - *Ледяной человек*.

Вим Хоф проплыл 100 метров под ледником.

Суперспособности голландца официально задокументированы.

Вим Хоф выпустил книгу и серию видеороликов о своем методе.