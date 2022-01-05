10 замечательных монахинь, которые ломают стереотипы об обитательницах монастырей

Монахини, которые ломают стереотипы.
У большинства людей монахини ассоциируются с чёрными одеяниями и полным уходом от мира обывателей. "Божьи невесты" всю свою жизнь посвящаюсь Всевышнему, молясь о человечестве. Всё это так... Но всё же ничто человеческое эти дамам ни чуждо. И порой они сочетают свою монастырскую жизнь с весьма светской деятельностью. В этом обзоре - о самых необычных монахинях, которые сумели удивить общество.
1. Железная монахиня
Железная монахиня.
Большинство 86-летних женщин может довольствоваться разве что походом в парикмахерскую раз в месяц, но сестра Мадонна Бадер явно «слеплена из другого теста». Она участвует в спортивных соревнований на выносливость «Железный человек», проезжая на велосипеде сотни километров, проплывая огромные расстояния и бегая по улицам.
Бадер впервые выступила на чемпионате мира по триатлону «Железный человек» в возрасте 55 лет в 1985 году. С тех пор она выступила в 45 соревнованиях, в ходе которых от участников требуется проплыть 4 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42 км. Бадер удерживает рекорд лучшего времени в группе 80-84 лет.
2. Монахини-проститутки
«Талита Кум» - монахини под прикрытием.
Международная сеть монахинь по борьбе с преступностью (известная как «Талита Кум») объявила о планах по расширению своей борьбы с торговлей людьми и рабством с 80 до 140 стран.
На самом деле о «Талита Кум» мало кто слышал, поскольку эта организация из 1100 монахинь работает втайне под прикрытием с момента их основания в 2004 г. Они часто представляются проститутками, чтобы внедриться в бордели и выкупить детей, продаваемых в рабство. Эти женщины отказываются от своих привычек и работают вместе с местными жителями всего за два цента в час, чтобы раскрыть дела о нарушениях прав человека.
Эти сестры не доверяют никому. Они не доверяют правительствам, они не доверяют корпорациям и местной полиции. В некоторых случаях они даже не могут доверять мужчинам-священникам.
3. Монахиня-пивовар
Эх, отведать бы монастырского пивка!
Аббатство Маллерсдорф - францисканский монастырь на юге Германии, где проживает 490 монахинь. Все они упорно работают, чтобы сделать аббатство самодостаточным. Одной из монахинь Маллерсдорфа является 65-летняя сестра Дорис Энджелхард, которая варит пиво.
С раннего возраста сестра Дорис хотела стать монахиней. Но ей нужно было зарабатывать, поэтому она научилась варить пиво, а уже впоследствии приняла обеты. Сегодня аббатство делает различное пиво для каждого сезона года из натуральных ингредиентов.
4. Монахини, которые выращивают марихуану
Травка из монастыря.
«Сестры долин» надеются облегчить страдания людей посредством многовековой традиции, знакомой многим монастырям и аббатствам. Они делают бальзамы, лосьоны и настои из растений, которые любовно выращивают на своих землях в Калифорнии.
В основном сестры выращивают сильнодействующие сорта медицинской марихуаны, богатой каннабинолом - химическим веществом, которое, как полагают, может уменьшить тошноту, судороги, воспаление, а также помочь с чувством тревожности и депрессией. При этом сестры утверждают, что их продукты имеют мало общего с тетрагидроканнабинолом — веществом, которое вызывает наркотический эффект.
5. Монахини кунг-фу из Непала
ЧИстой воды буддизм.
На протяжении многих веков буддийским монахиням запрещали практиковать смертоносное боевое искусство кунг-фу, но несколько лет назад монастырь Друк Амитабха в Непале стал первым в мире, где женщины начали заниматься кунг-фу.
В монастыре на на склоне холма сегодня десятки женщин ежедневно молятся, практикуют медитацию, учат английский язык и занимаются древним боевым искусством.
6. Монахиня-поп-звезда
Монахиня-урсулинка-поп-звезда
В 2014 в передаче «Голос Италии» выиграла сестра Кристина Скуччия, итальянская монахиня-урсулинка, которая исполнила песню «No One» Алиши Киз.
После победы в конкурсе, сестра Кристина записала альбом каверов, один из которых включает в себя версию хита Мадонны 1984 года «Like A Virgin».
Независимо от успеха, монахиня остается верным своему призванию. Она до сих пор носит простой крестик на шее, черные туфли и черную рясу до пят.
7. Монахини, снявшиеся для календаря
«Развлекающиеся монашки»
С момента выхода первого издания подобного календаря, эти «Развлекающиеся монашки» стали очень популярными. Как говорит одна из сестер, снимающихся для календаря, «Ошибки — это мирское. А смех божественен».
8. Музыкальная монашеская группа
Монахини на сцене? Почему бы и нет!
Сестры Мириам, Луи Мари, Питер Грейс и Мэри Андре являются членами Force of Habit — музыкальной группы во главе с монахинями, которые живут и учатся в Католическом университете. Группу возглавляют брат Брэд и отец Джуд Динджело, университетский капеллан.
9. Монахини, снявшиеся в видеоклипе
Монахини, снявшиеся в видеоклипе
Несколько сестер из «Святого Сердца Иисуса» сделали удивительно веселый ролик, в котором они поют караоке в машине во время езды. «Караоке в машине» было идеей, популяризированной в шоу The Late Late Show Джеймсом Корденом. В нем различные знаменитости пели в своих машинах под музыку из радио.
10. Самая красивая монахиня
Самая красивая монахиня.
В 2008 году отец Антонио Ранджи из итальянского города Мондрагон объявил о своем намерении провести онлайн конкурс красоты для монахинь. Это казалось вполне разумным. «Монахини - прежде всего женщины, а красота есть дар от Бога», - объяснил он. К сожалению, не все представители духовенства были настолько просветленными, и почти сразу же после того, как стало известно о его планах, Церковь запретила ему проводить конкурс.
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