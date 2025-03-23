Коррупция в СССР: Как чиновники брали взятки и продвигали своих детей

Восклицая, дескать «Сталина на вас нет!» большинство уверено, что в СССР коррупции не было. А если и была, то где-то в глубинках, «подальше от Сталина» и партийной верхушки. Между тем, даже официальные данные свидетельствуют о том, что коррупция не просто была, а цвела буйным цветом, впрочем, как и всегда в России.
Формы коррупции в СССР, безусловно, отличались от современных. Хотя бы тем, что деньги в них не играли ключевой роли. Однако и в иных формах коррупция остается коррупцией. К тому же именно номенклатурные отношения, созданные Сталиным, способствовали расцвету коррупционных отношений, кумовства и блата. При Сталине была создана система бонусов для партийцев на высших должностях – служебные автомобили, квартиры и даже дачи, причем, чем выше должность, тем и выше класс предоставляемых привилегий.
По нынешним меркам такие привилегии – это чистая коррупция, когда партийный работник, госслужащий использует свое служебное положение для улучшения своего материального благосостояния. Знак равенства между властью и высоким уровнем благосостояния в ту пору настолько укрепился в сознании, что живет до сих пор. Даже обладание малейшей властью воспринимается именно в таком контексте, дескать, должность открывает огромные возможности для обогащения и претворения в жизнь коррупционных и мошеннических схем.
Под завесой тайны
О том, что коррупция и есть главная проблемы страны, Сталин знал как никто другой.
Нет ничего удивительного в том, что эта тема является одной из самых закрытых, особенно в период правления Иосифа Сталина. Его самого традиционно представляли аскетом, который вообще не привязывается к вещам и не имеет никакого интереса к деньгам. Конечно, для чего Сталину, живущему на полном гособеспечении, и строящему на деньги народа одну дачей за другой, деньги? Хотя его заработная плата была самой высокой в стране, а после его гибели никаких накоплений обнаружено (или обнародовано) не было. Это наводит на мысли о том, что либо сам Сталин находил им применение, либо сотрудники, проводившие опись и осмотр места гибели вождя, побеспокоились о судьбе наличности.
Узнать доподлинно, как жили представители партийной верхушки, как вели свой быт и что считали роскошью, к какому образу жизни тяготели достаточно сложно. Однако работала комиссия партийного контроля, которая контролировала коррупционные дела. Создана она была неспроста, в ней оседала большая часть дел о коррупции, которым было решено не давать ходу. За такое нарушение могли вполне ограничиться партийным взысканием, видимо не забывая, что рука руку моет. Проще говоря, именно этот орган решал насколько правильным будет обнародовать то или иное дело и как это отразиться на репутации всей партии и государства.
Связи и кумовство главные формы коррупции в СССР.
Основная форма коррупции в 40-е годы работала по принципу распределения снабжения. Те, кто находился на верхушке цепи снабженцев и имел первоначальный доступ к дефицитному товару, и имел больше шансов его заполучить. Дальше по остаточному принципу. Впрочем, эта модель работала на всех этапах распределения товаров по предприятиям и магазинам. В условиях дефицита взятки давались продуктами питания, мебелью, посудой, строительными материалами – чем угодно, главное, чтобы одна сторона этим благом обладала, а вторая даже не обязательно чтобы в ней нуждалась. Ибо в стране, в которой деньги играют номинальную роль, любой ходовой товар можно обменять, «толкнуть», договориться на бартер.
Еще одна форма коррупции, популярная в СССР, да и в нынешнее время, скорее роднится с российскими традициями, переплетаясь с гостеприимством. Но любой проверяющий, приезжающий на место, становится самым дорогим гостем, которому накрывают богатый стол. В условиях советского дефицита это было «заданием со звездочкой». Даже в послевоенное время, когда страна еще не поднялась из руин, на чиновничьих столах были и икра, и рябчики, и выпечка. В то время как в стране банально не хватало еды, к примеру, судя по официальным данным, сразу после войны на одного человека (жителя Свердловской области) приходилась половина одного яйца в месяц! Номинально в 1945 году правительство банкеты запретило, мол «не до жиру», сами же регулярно нарушали это постановление.
Коррупция? Нет, вы не понимаете, это другое!
Говорить о коррупции громко не было принято и в ту пору.
Неужели Сталин бы это терпел? Но этому было объяснение. Великая Октябрьская революция уже произошла, к власти пришел народ. Вся страна – это не народ и господствующие классы, а единая система, в которой есть народ и государство, как число наиболее талантливых и способных людей из народа. Это раньше государство было собрано из капиталистов и воров, а советская власть нечто концептуально новое и совершенное. Ведь они из народа, выдвинуты народом и единственное, что их беспокоит – благополучие их большой страны.
По этой простой причине коррупции как таковой быть в СССР (по мнению Сталина и правящей верхушки) не могло. Под коррупцией вообще в ту пору понимали нечто иное. Поскольку высшей ценностью в СССР было чувство коллективизма, то и под коррупцией, прежде всего, подразумевалось, что человек ставит собственные интересы выше государственных. То есть коррупционер был представителем буржуазного прошлого, а поскольку все элементы были вытравлены и уничтожены, то вдруг объявившийся в советской системе коррупционер, воспринимался как человек, вдруг подхвативший вирус. Пусть и буржуазный. А если в стране этого вируса нет, то, вероятно, он появился из-за зарубежного влияния.
Одна из 20 дач Сталина.
Борьба с этим велась более системная, то есть это не коррупционер виноват, что он вор и хапуга, а система где-то дала сбой. Проще говоря, любое коррупционное дело, которому бы дали ход, свидетельствовало бы о том, что одних дармоедов сменили другие, а народ все также голодает. Этого допустить было нельзя, не могло партийное руководство показать своему народу, что и эта правящая верхушка то и дело соблазняется на богатства и блага, к которым имеет доступ. В такой ситуации ни о каком социализме и его строительстве не шло бы и речи.
В ответ на очередную коррупционную попытку сильнее затягивались гайки для того чтобы полностью пресечь вредное общение и любое взаимодействие с буржуазией капиталистических стран. Ведь именно их пример развращает и тянет в бездну советское руководство и народ. Таким образом, довольно ловко причина коррупция была найдена вне самой партии, а ее члены снова вели непримиримую борьбу с буржуазными элементами.
Идите к свиньям со своими взятками!
Что касается устройства своих детей, то в СССР была отлажена довольно активно работающая схема по продвижению своих детей по карьерной лестнице. Допустим, что Иванов большой начальник в дорожном хозяйстве, а Сидоров – в рыбном. Если дети Иванова станут активно продвигаться в сфере, где работает их отец, то будет по-меньшей мере, некрасиво. А вот если договориться с Сидоровым и помочь друг другу, то все получится гладко и без вопросов. Так, дети условного Иванова делали успешную карьеру в рыбном хозяйстве, благодаря Сидорову. Дети которого в свою очередь, преуспевали в дорожной сфере под крылом Иванова.
Самые громкие коррупционные дела в СССР
Плакаты были воодушевляющие, слова - правильные.
Несмотря на то, что все чаще всего было «шито крыто», утаить все не получалось, несколько громких дел все же успели стать достояние общественности.
Одно из самых громких дел, связанных с коррупцией, произошло в Ленинграде, практически сразу после войны. Город еще даже не успел оправиться после блокады, а уже начал захлебываться в волне преступности. Различного рода преступники, которые наводнили город, ловко обходили запреты на въезд и регистрацию граждан, более того, они стали полностью контролировать его жизнедеятельность.
Карнаков – лидер группировки, который выдавал себя за районного прокурора, он и его подельники, обладали огромными аппетитами, не было сферы, в которой бы они не пытались нажиться. За определенное награждение они могли помочь с пропиской, освобождением, демобилизацией, выбить пособие. Безусловно, это была огромная сеть, в которую входили люди, работающие в самых разных структурах и ведомствах, включая милицию. После того как схема была вскрыта, по ней прошло более 300 людей, среди них были и работники прокуратуры, и милиции, и суда, и паспортного стола.
И осужденные были.
Список со всеми именами и фамилиями службы положили на стол первому секретарю горкома партии. Он же жил в огромном особняке, в котором было два десятка комнат, и не особо торопился что-либо менять в работающей преступной схеме. «Скорпионы» - так проходило дело в милицейских сводках, были слишком высокопоставленными людьми и их было слишком много, чтобы можно было просто так взять и разворошить их гнездо. Но руководитель управления госбезопасности Ленинграда лично докладывал Сталину и добился своего, кадровые чистки последовали одна за другой, равно как и аресты и конфискации имущества.
Михаил Исаев, который руководил отделом снабжения «Росглавхлеба» тоже не смог удержаться от обогащения и создал преступную схему, которая, впрочем, по современным меркам кажется трогательной в своей наивности. Все просто, он отписывал трестам дефицитные товары – сахар, муку. Те благодарили его кто чем мог. С каждого такого «заказа» он не забывал и отсыпать себе, где 50 кг сахара, где муки. Ну кто заметит пропажу мешка, когда речь шла о десятках тонн?
Так его схема работала полтора года, а потом его вывели на чистую воду, все имущество конфисковали, а самого отправили за решетку на 25 лет.
Виноделие тоже легко коррумпировалось.
А вот другой махинатор создал куда более изощренную схему. Заместитель руководителя «Главвино» Мирзоянц сначала расставил «своих» людей на ключевых постах, а затем стал воплощать в жизнь преступную схему. Он производил поддельное вино, причем в концентрированной форме, оно даже горело. Затем оно разбавлялось и продавалось дальше по схеме. Их группировка была раскрыта и отправлена по тюрьмам, но после того как умер Сталин большинство из них были реабилитированы.
Послевоенные годы, народ остро нуждался в одежде и эта сфере тоже оказалась весьма коррумпированной. Некто Тавшунский, возглавлявший областную контору, способствовал созданию артелей, в которых изготовляли намеренный брак – короткие сорочки, узкие наволочки. Этот товар шился из лучших тканей и тут же раскупался, как только поступал в магазины. Схема была раскрыта в 1947 году, а ее организаторы отправились за решетку.
Азербайджанское дело было одним из вопиющих.
После смерти Сталина коррупционные дела стали громче и циничнее, это уже были не узкие наволочки и не разбавленное вино, разлитое после смены на заводе. Громкое азербайджанское дело гремело на весь Союз. Глава КГБ Юрий Андропов способствовал увольнению с поста первого секретаря ЦК Азербайджанской ССР Вели Ахундова. Начались чистки рядов, тогда то и вскрылось, что получить должность партийного уровня можно было за вполне конкретную сумму.
Например, за 200 тыс рублей можно было стать первым секретарем райкома партии, должность министра стоила около 150 тысяч, начальником отделения полиции можно было стать за 50 тысяч. Видимо это было лишь верхушкой айсберга, ведь должности покупались для того чтобы сподручнее было поворачивать дальнейшие, более масштабные операции в этой сфере.
Одна из самых широких коррупционных схем.
Так называемое икорное дело, пожалуй, было одним из самых массовых в этой области. Все началось с того, что некто Фельдман и Фишман – директора фирмы и магазина, занимающихся продажей рыбы и морепродуктов, вывозили из страны и хранили на иностранных счетах огромные суммы. Следствие выяснило, что ноги растут еще от Минрыбхоза СССР. Оказалось, что черную икру вывозят из страны в банках для сельди. Потери были миллионные.
Дальше больше. В результате разоблачения этой преступной схемы, должностей лишилось в общей сложности 5 тысяч чиновников, полторы тысячи получили судимости. Главным обвиняемым был признан заместитель министра рыбного хозяйства Рытов, у него дома нашли наличность, а его самого приговорили к расстрелу. А вот за министра заступился сам Брежнев и его тихонько проводили на пенсию.
Николай Щелков, тоже был из числа брежневской команды, он руководил системой МВД, был знаком с ним еще до начала войны. Следователи добрались до него уже после того как не стало генсека и его главного заступника. Проверка выявила огромное количество нарушений, а в 1983 году его исключили из состава ЦК КПСС, лишили всех наград, оставив только боевые. Позже мужчина застрелился, оставив записку о том, что закон он не нарушал и у государства ничего не брал.
Хлопковое дело в Узбекистане.
Однако следствие установило, что Щелков присваивал себе автомобили, которые дарили к Олимпиаде, картины известных художников, дорогой антиквариат. Не гнушался прибрать к рукам и совершенно доступные для него бытовые предметы. А еще, прислуга, работавшая в его доме, тоже имела должности МВД. Например, его печник был майором милиции.
Хлопковое или узбекское дело расследовалось почти 10 лет, под ним было объединено 800 уголовных дел, под статьи попали больше 4 тысяч человек. Дело происходило в Узбекистане, где и выращивался советский хлопок. Но судя по документам и отчетности, получали его местные производители в каких-то нереально огромных количествах. Это и привлекло внимание контролирующих органов к приписках и искажению фактов в документах.
ЦК КПСС создала специальную группу, для того чтобы расследовать хлопковое дело. Однако лидеров группы позже и самих обвинят в том, что они работали неправильно, в нарушение или в обход закона. По этому делу были громкие разбирательства, многие получили реальные сроки.
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