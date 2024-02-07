Они не глупее собак и годами спасают Человечество: 10 любопытных фактов о морских свинках

Морская свинка довольно древнее животное – ее ископаемые останки обнаружены в слоях геологического периода неогена кайнозойского эры, длившегося 23 миллиона лет и закончившегося 2 миллиона лет назад. Возможно, ее генетическая память еще хранит образы саблезубых тигров и других давно вымерших животных.
Предки человека уже более 3 млн лет назад взаимодействовали с морскими свинками
Морским свинкам больше 23 миллионов лет / Изображение Novate.ru
По последним данным археологии человекообразные существа появились лишь 3 миллиона лет назад, и вероятно, морская свинка уже тогда входила в их рацион. Индейцы Анд морскую свинку одомашнили очень давно. Согласно данным, приводимым известным перуанским археологом Луисом Лумбрерасом, ее приручили минимум 7 тысяч лет назад. К слову, почти в то же время и обычная свинья была одомашнена на территории Европы. Не исключено, что морские свинки сами подселились в жилища человека, используя его как укрытие и доедая остатки с его стола.
Индейцы одомашнили морских свинок, чтобы использовать их в пищу
Индейцы и морские свинки / Изображение Novate.ru
Индейцы одомашнили свинку именно как мясное животное. В бедных крупными животными Андах морскую свинку они считали подарком гор, посланным человеку богами, чтобы он не умер от голода. Собственно, единственной альтернативой морской свинке в суровых горах были лишь лама, и встречающаяся реже альпака. Но эти крупные и сравнительно немногочисленные животные при отсутствии в Андах домашней птицы, никак не могли восполнить острый дефицит мяса, возникавший у живущего здесь человека.
Мясо морских свинок высокопитательное и содержит большое количество протеина, а сами они неприхотливы, и в домашних условиях размножаются легко и быстро. Тем самым морские свинки действительно оказались находкой для жителей Анд, но не привлекли к себе такого внимания индейцев других ландшафтных зон с более богатой фауной, хотя все виды морской свинки легко приручаются. Жителям Анд удалось вывести породы весом в 2,5 и более килограмм, благодаря чему морская свинка компенсировала отсутствие в их хозяйстве кур, кроликов и другой мелкой живности.
Конкистадоры завезли морских свинок в Европу
Первыми из европейцев, кто познакомился с морской свинкой, были испанские конкистадоры, отправившиеся под руководством Франциска Писсаро в 1532 г. на завоевание империи инков, занимавшей территорию современных Эквадора, Перу и Боливии. Там они и столкнулись с маленьким зверьком, смешно семенящим на коротких лапках. Так, с помощью конкистадоров морская свинка попала в Европу. Предполагают, что поскольку испанцы, будучи в городах инков, отведали морскую свинку, то некоторое время они брали ее с собой на корабли не только как диковинное животное для продажи в Европе, но и в качестве живой консервы. Впоследствии моряки часто возили с собой эту маленькую и неприхотливую зверушку, чтобы скрасить однообразие корабельной жизни. Из Испании, а также принадлежавших тогда ей Нидерландов, морская свинка начала быстро распространяться по Европе.
Морские свинки сначала были ЗАморскими
Как только не называют морских свинок / Изображение Novate.ru
К морю эти грызуны имеют очень отдаленное отношение, и таким своим именем в языках народов Восточной и Северной Европы обязаны тем, что привозились «из-за моря». Поэтому сначала их и называли «заморскими свинками». Со временем «заморская» трансформировалось в «морская». К свиньям она тоже не имеет никакого отношения и не является их зоологической родственницей. Бытует мнение, что свинкой она была названа в некоторых странах Европы из-за громкого повизгивания, которое издает, когда голодная или сильно волнуется, напоминающее взвизгивание обычной свиньи. Впрочем, не у всех европейцев она вызывала такие ассоциации. Испанцы, осевшие в Америке, просто нарекли ее кроликом, но в странах Европы за ней стойко закрепилось уменьшительное имя свинки с разными поясняющими прилагательными. В Испании, Португалии, Франции, Италии и Голландии она изначально известна под именем индийской свинки. В Бельгии – как горная свинка, в Германии – как заморская, откуда это имя зверька и попало в русский язык. Заморской она именуется также во всех славянских языках, венгерском и у народов Скандинавии и Прибалтики. В английском языке, кроме индийской, для нее существует еще два имени – гвинейская свинка, наиболее употребительное, и латинское – кави.
Благодаря помощи морских свинок, Человечество обрело много важных вакцин и лекарств
Морские свинки спасают Человечество / Изображение Novate.ru
Во всем мире морские свинки с ХIХ в. и до настоящего времени являются незаменимыми лабораторными животными для многих направлений медицинских исследований. Именно опыты с вакцинацией на морских свинках позволили научно обосновать возможность применения метода прививок от многих болезней и последующего использования полученных препаратов для лечения людей. Этому способствовала высокая чувствительность свинок к вирусам и антибиотикам. Исследования по диагностике и изучению вирусов гриппа производятся, прежде всего, на морских свинках. Благодаря опытам с ними был сделан ряд открытий в области бактериологии.
Поскольку их организм, как и организм человека, обезьяны и лемура не способен образовывать витамин «С», морские свинки оказались действительно почти незаменимыми лабораторными животными при изучении таких заболеваний и поисках средств их лечения, как цинга, авитаминоз и аллергические реакции. Отличие желудочной микрофлоры свинок от других лабораторных животных, делает их полезными при изучении кишечных заболеваний. Свинки обладают также самой высокой комплектарной активностью крови среди всех млекопитающих, что делает их незаменимыми для проведения лабораторных исследований в этой области медицины. Вне всяких сомнений, морские свинки, используясь в качестве лабораторных животных, действительно спасают жизнь людям, отводя, согласно поверью индейцев, от них болезни.
Морским свинкам нужно следить за здоровьем не меньше, чем людям
Морские свинки могут простудиться и заболеть / Изображение Novate.ru
Морские свинки очень чувствительны к сквознякам, а их легкие могут поражаться инфекционными бактериями, что ведет к воспалениям и бронхитам. Лучший способ их избежать – не допускать сквозняков и плесени в помещении. Как и у всех грызунов, живущих в неволе, у свинок очень уязвимы зубы из-за недостатка твердой пищи или предметов, которые можно погрызть. Резцы мало стираются, животное не может питаться и гибнет. Можно обратиться к врачу и сточить зубы, но эта болезненная процедура не всегда хорошо заканчивается. Поэтому нужно следить, чтобы у свинки были сухари, зерна и деревяшки, которые можно грызть. Обычно зверьки сами контролируют состояние своих зубов. Одна моя свинка, запустив их, затем сосредоточенно перегрызла деревянную рейку шириной 2,5 см и толщиною 0,5 см и больше к этому вопросу не возвращалась. Отказ от еды может быть вызван не только проблемой с зубами, но и психологической травмой.
Свинка может тяжело переживать гибель или исчезновение другой свинки, с которой живет давно, а также изменение отношения к ней. Она может впасть в апатию, забиться в угол, утратить аппетит и вообще отказаться есть, сознательно обрекая себя на смерть. Если свинка по этой причине очень тоскует, то лучше найдите ей нового друга, иначе вы рискуете потерять и ее.
Морские свинки выведенных пород могут весить до 2 кг
Разведение домашних морских свинок в мире ведется по трем основным направлениям: декоративное животноводство, лабораторное и промысловое. Промысловое разведение морских свинок получило наибольшее развитие в странах их изначального одомашнивания – Боливии, Перу и Эквадоре. Здесь морская свинка, как и 7 тысяч лет назад, является домашним животным, мясо которого употребляется в пищу. Помимо традиционного разведения ее в домашних условиях сельскими жителями, с середины ХХ века в этих странах все большее распространение получили крупные фермы, специализирующиеся на разведении морских свинок в промышленных масштабах.
В настоящее время, по данным, приводимым боливийским исследователем Эдмундом Моралесом, в Перу содержатся более 30 миллионов этих животных, в Эквадоре – более 10 миллионов, в Колумбии – 700 тысяч, а в Боливии – свыше 3 миллионов. В 1970-х годах в связи с общим измельчанием породы перуанскими учеными были выведены породы, средний вес которых составляет около 2 кг. В результате постановки разведения морских свинок на поток, она из сакрального животного, мясо которого подавалось к столу только в определенных случаях, начала превращаться в атрибут национальной кухни для туристов и горожан.
Считается что интеллект морской свинки не ниже, чем у собаки
Морские свинки сравнимы по интеллекту с кошками и собаками / Изображение Novate.ru
Ближайшими родственниками морской свинки являются: моко, мора, пакарана, пака, агути, мара и капибара. Последняя – самый крупный из существующих на земле грызунов, известна также под именем водосвинки. Все эти зверьки живут лишь в Латинской Америке, и только морская свинка уверенно освоила Старый Свет, их объединяет ряд общих поведенческих черт. Все они легко приручаются, а многие даже привязываются к человеку, несмотря на природную пугливость. Очень коммуникабельны, нетребовательны к пище, имеют развитую нервную систему и высокую продолжительность жизни, размножаются в искусственных условиях и производят потомство, которое приспособлено к быстрой самостоятельной жизни. Это сближает их с другими видами животных, и вместе с другими признаками дает основание некоторым исследователям не считать их грызунами, вопреки исходной классификации видов Карла Линнея.
Природная развитость морской свинки, умноженная на 5 тысяч лет ее совместной жизни с человеком, из них – минимум 400 лет в качестве комнатного животного, отразились на ней. Многие наблюдатели ставят морскую свинку на один уровень интеллектуального развития вместе с собакой и кошкой.
Морские свинки - вегетарианцы
Морские свинки едят растительную пищу / Изображение Novate.ru
Ассортимент овощей и фруктов, которые едят морские свинки, огромен и с ними у вас не будет проблем. Морские свинки стабильно едят морковь, капусту всех видов, буряк, огурцы и яблоки. Особенно полезна морковь, благодаря высокому содержанию каротина. Ее обязательно дают малышам и беременным самкам. Менее активно свинки едят кабачки, баклажаны, патиссоны, тыкву, грушу, дыню, сливу, черешню, алычу, персик, клубнику и виноград. Несколько дней они эти продукты могут есть очень активно, а затем интерес к ним резко снижается. Не огорчайтесь, свинки вполне здоровы, но наступило пресыщение, и угостите их этим через неделю другую. С большим аппетитом свинки поедают арбуз, не только его красную, но и зеленую мякоть. Если удастся раздобыть сахарную свеклу, то для них это будет по-настоящему королевский подарок. В целом, не бойтесь экспериментировать с овощами и фруктами, навредить вы не сможете, если, конечно, не будете давать однозначно заплесневевшие и гнилые продукты. Если овощи слегка подпортились, то эти участки надо обрезать. Все овощи необходимо мыть, удаляя остатки удобрений, а морковку и буряк лучше еще и чистить. Картофель следует давать в отварном виде и не стоит предлагать его очистки. Некоторые свинки с удовольствием в небольшом количестве едят мякоть сладкого перца, – он ведь тоже попал к нам из Латинской Америки. Можете также предложить свинкам цветную капусту, топинамбур, репу, кукурузу, спаржу и помидоры. Не спешите выбрасывать все это, если свинки сразу не съели новые для них продукты. Иногда им необходимо дополнительное время, чтобы их распробовать, а если вы их даете вместе с морковкой и другими овощами, к которым они привыкли, то свинки скорее предпочтут проверенные, чем неизвестные продукты.
Путь к сердцу морской свинки лежит через её желудок
Регулярное кормление - залог счастья морской свинки / Изображение Novate.ru
Кормить свинок следует два раза в день, утром и вечером, желательно приблизительно в одно и то же время. Морские свинки очень пунктуальные животные и не только легко привыкают к распорядку дня, но и стараются его поддерживать. Если вы не дадите им есть в обычное время, то они начнут волноваться, призывно попискивать, становиться на задние лапки, выглядывать из клетки и вообще всячески пытаться привлечь к себе внимание. Когда они убедятся в бесполезности этих попыток, то просто забьются в угол и начнут смотреть на вас с немым, но выразительным укором. Но не отчаивайтесь, свинки ни за что не дадут уморить себя голодом. Если вы не вернулись домой вовремя, а корм закончился, они примутся за подстилку в клетке и добросовестно сгрызут газеты и опилки. Но до этого доводить не стоит, и если не уверены, что будете ночевать сегодня дома, или уезжаете на пару дней, то предусмотрительно оставьте им корма с запасом и они не пропадут, хотя и будут скучать за вами.
Помните, путь к сердцу морской свинки лежит через ее желудок. Если вы обзавелись морской свинкой и хотите с ней подружиться, то самый простой способ, – чаще давайте ей в течение дня что-нибудь съедобное, и она очень скоро оценит ваше внимание.
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