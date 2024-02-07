Они не глупее собак и годами спасают Человечество: 10 любопытных фактов о морских свинках

Предки человека уже более 3 млн лет назад взаимодействовали с морскими свинками

Морским свинкам больше 23 миллионов лет / Изображение Novate.ru

Индейцы одомашнили морских свинок, чтобы использовать их в пищу

Индейцы и морские свинки / Изображение Novate.ru

Конкистадоры завезли морских свинок в Европу

Морские свинки сначала были ЗАморскими

Как только не называют морских свинок / Изображение Novate.ru

Благодаря помощи морских свинок, Человечество обрело много важных вакцин и лекарств

Морские свинки спасают Человечество / Изображение Novate.ru

Морским свинкам нужно следить за здоровьем не меньше, чем людям

Морские свинки могут простудиться и заболеть / Изображение Novate.ru

Морские свинки выведенных пород могут весить до 2 кг

Считается что интеллект морской свинки не ниже, чем у собаки

Морские свинки сравнимы по интеллекту с кошками и собаками / Изображение Novate.ru

Морские свинки - вегетарианцы

Морские свинки едят растительную пищу / Изображение Novate.ru

Путь к сердцу морской свинки лежит через её желудок

Регулярное кормление - залог счастья морской свинки / Изображение Novate.ru