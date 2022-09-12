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Десятка очень странных сладостей

Производители делают все возможное, чтобы изобретать новые вкусы и удивлять потребителей. Особенно, когда речь идет о сладостях: их вкусы, формы и цвета вскружат вам голову. Мы собрали 10 самых странных сладостей со всего мира, которые втайне хотим попробовать сами.

Десятка очень странных сладостей

Десятка очень странных сладостей

1. Конфеты со вкусом ушной серы.

Помните конфеты в Гарри Поттере? Если вы не боитесь пробовать конфеты со вкусом ушной серы, мыла, грязи, рвоты, тухлой рыбы, носков или пива (и других необычных вкусов), то компания Jelly Belly Candy производит такие конфеты уже в течении 150 лет.

Десятка очень странных сладостей

2. Леденцы со скорпионами, червями и тараканами.

Hotlix делает уникальные конфеты с насекомыми внутри уже более 25 лет. Есть леденцы со скорпионами и муравьями, сверчками и червями, а также есть вафли с жуками.

Десятка очень странных сладостей

3. Сладости в контейнере для анализа мочи.

Candywarehouse делают много абсолютно сумасшедших конфет. Среди них — жидкие кислые конфеты в контейнерах для анализа мочи. Производители считают, что эта конфета лучше всего подходит для выдающихся шалостей.

Десятка очень странных сладостей

4. Засахаренные фиалки.

Засахаренные фиалки — редкий, но популярный изящный десерт, производимый и продаваемый La Violeta в Испании. В отличие от обычных конфет, сделанных в форме фиалки, Ла Виолета использует настоящие цветы для своих сладостей.



Десятка очень странных сладостей

5. Мороженое, приготовленное из теста с печеньем.

Cookie Dough Confections в Нью-Йорке предлагает странный десерт: тесто для печенья по подобию мороженого. Это обычное тесто для печенья с различными начинками. Производители говорят, что тесто безопасно. Клиенты стоят в длинных очередях, чтобы купить эти сладкие вкусняшки и написать восторженные отзывы. Тем не менее, есть некоторые люди, которые пожаловались на проблемы с животом после такого лакомства.

Десятка очень странных сладостей

6. Конфеты в унитазе.

Moko Moko Mokoletto — несколько необычный комплект для приготовления конфет. Вам нужно насыпать и залить водой специальный порошок в пластиковый унитаз. Ингредиенты смешиваются вместе, и вы можете пить конфеты соломинкой.

Десятка очень странных сладостей

7. Пепси с мороженым, сладкой фасолью, баобабом и снежными огурцами.

PepsiCo — всемирно известный производитель газировки, и он любит удивлять своих потребителей. Помимо необычно цветных напитков (включая бесцветную вариацию), они часто производят ограниченную коллекцию напитка. Мир уже попробовал Pepsi с кофе, тропическими фруктами, периллой, клубникой, корицей, йогуртом, ананасом, баобабом, сакурой, бобами сладкой азуки и другими ароматами.

Десятка очень странных сладостей

8. Верблюжьи и бычьи шары.

Несмотря на то, что появление этих сладостей шокирует взрослых, дети любят эту жвачку с ее вкусной жидкой начинкой.

Десятка очень странных сладостей

9. Киткат, который нужно испечь.

Немногие из нас знают, что Nestle производит более 200 различных вкусов KitKat . Шоколадные конфеты со вкусом зеленого чая, бренди, абрикоса, дыни, тыквы, французской соли, фасоли, сои, сакуры, жареной кукурузы и даже саке. Одним из наиболее интересных вариантов является KitKat, который нужно выпекать перед тем, как съесть.

Десятка очень странных сладостей

10. Жевательная резинка с ароматами бекона и маринованных огурцов.

Считаете ли вы, что жвачка со вкусом соленых огурцов или бекона вкусная? Вы не узнаете, пока не попробуете.

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