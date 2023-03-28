Как ухаживать за вещами, чтобы сохранить их цвет

Черная одежда смотрится красиво только в том случае, если она имеет глубокий и насыщенный цвет. Для того чтобы черная одежда всегда выглядела презентабельно и как новая, необходимо уделить особое внимание уходу за ней.

В противном случае черный цвет перестанет быть насыщенным, выцветет, а одежда будет выглядеть изношенной и некрасивой.

Если при уходе были допущены ошибки, и черная одежда потеряла свой насыщенный цвет, ее можно легко реанимировать с помощью специальной краски для ткани. Для покраски черной одежды разведите краску в соответствии с инструкцией на упаковке.







Поместите краску в барабан стиральной машины, туда же добавьте 5 столовых ложек соли. Рекомендуемый режим стирки — при 60 градусах. Вместо ополаскивателя используйте 100 мл 9% раствора уксуса. Вещи для покраски загружаются в стиральную машину мокрыми.







Покраска в стиральной машине дает отличный результат. Вещи прокрашиваются равномерно и снова обретают насыщенный и глубокий цвет.

Для того чтобы черные вещи всегда выглядели аккуратно и сохраняли насыщенный цвет, их необходимо стирать особым образом. Перед стиркой черную одежду необходимо тщательно прополоскать в холодной воде один раз с лицевой стороны, один раз с изнаночной. Это поможет избавиться от пыли и различных ворсинок.







Для стирки необходимо использовать специальный порошок для черного белья. Стирать вещи следует вывернутыми на изнаночную сторону при температуре не выше 30 градусов, чтобы краска не выстирывалась. Гладить черные вещи следует только с изнаночной стороны, это также поможет сохранить их цвет. Если необходимо прогладить некоторые детали с лицевой стороны, используйте тонкую тряпку для глажки.

Если во время глажки натуральная ткань начинает блестеть, то для того чтобы исправить ситуацию необходимо обработать это место паром и зачистить одежной щеткой. Заглаженные синтетические ткани восстановить не получится.







Если с помощью пара не удалось избавиться от блеска на черных вещах из натуральных тканей, заварите очень крепкий чай, смочите им тряпку и прогладьте вещь через эту тряпку. После такой глажки будет необходимо сразу же почистить утюг.

Читать далее →