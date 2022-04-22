15 интересных фактов об амишах - одном из самых известных религиозных меньшинств

Эти загадочные амиши.
Одна из самых известных групп религиозных меньшинств в мире, амиши знамениты своим традиционным образом жизни. Они живут намного проще, чем подавляющее большинство людей, часто сугубо за счет сельского хозяйства и промысла. Вокруг этой группы, которая отделилась от меннонитов несколько веков назад, ходит множество легенд, поэтому попытаемся разобраться, что же на самом деле является правдой.
1. Происхождение амишей
Амиши - последователи Якоба Аммана.
Термин «амиши» происходит от имени Якоба Аммана, швейцарского анабаптиста и меннонита, который яростно выступал за буквальное толкование Библии. Его идеи вызвали раскол в церкви, а последователи Аммана, которые ушли с ним, стали известны как амиши.
2. Крещение и брак
Молодожены амиши.
Крещение у амишей происходит чаще всего в 18-22 лет. Пока этого не произойдет, человеку не разрешается вступать в брак. Также на момент вступления в брак оба будущих супруга должны состоять в церкви.
3. Ненасилие
Амиши – отъявленные пацифисты.
Амиши – отъявленные пацифисты и отвергают любую форму насилия. Именно поэтому они не участвовали ни в одной войне.
4. Безликие куклы
Куклы без лица.
Тот, кто увидит куклы амишей, ничего не зная о них заранее, наверняка вспомнит парочку фильмов ужасов. У них попросту нет лиц. Безликие куклы, как полагают, должны удержать людей от гордости и тщеславия. Также по подобной причине амиши не играют на музыкальных инструментах, утверждая, что инструменты представляют собой метод самовыражения, который будет стимулировать развитие чувства гордости и превосходства.
5. Румспринга
16 лет - время взросления.
Когда ребенку в семье амишей исполнится 16 лет, он становится «румспринга». В течение определенного времени ему разрешено выходить на улицу и делать вещи, которые, как правило, запрещены в общине амишей. В течение этого времени подросток должен определиться, примет ли он крещение и станет членом Церкви амишей или навсегда покинет общину.
6. Амиши в цифрах
Амиши родом из 1700.
Амиши впервые эмигрировали в Северную Америку в начале 1700-х годов и изначально осели в Пенсильвании. Сегодня более 300 тысяч амишей живут в более чем 28 штатах США и в Канаде.
7. Роль женщины у амишей
Традиционная кухня амишей.
Женщина в семье амишей в первую очередь является домохозяйкой, в обязанности которой входит приготовление пищи, домашнее хозяйство и помощь соседям. «На людях» же женщина, как правило, следует примеру своего мужа.
8. Избегание и отлучение
Избегание и отлучение.
Амиши могут наказывать членов своего общества двумя различными способами. Первым из них является «избегание», при котором члены сообщества ограничивают все контакты с нарушителем, чтобы посрамить его и указать на ошибочность его пути. Более серьезное наказание – «отлучение». Это полное прекращение контакта с человеком и изгнание его из общины. Даже родители должны прекратить контакты со своим ребенком, если тот был отлучен от церкви.
9. Автомобили
Автомобили как табу.
В целом, хорошо известен тот факт, что амиши не могут использовать моторизованные транспортные средства, такие как автомобили. В основном они используют лошадей и коляски-двуколки.
10. Знаменитые бороды
Знаменитые бороды.
Если просто посмотреть на мужчину амиша, сразу можно сказать – он женат или нет. После свадьбы каждый амиш сразу же начинает растить бороду.
11. Платья женщин
Традиционная женская одежда амишей.
У женщин амишей после свадьбы есть другая традиция. Они надевают свой свадебный наряд (который обязательно должны пошить сами) на воскресные церковные службы.
12. Образование
Учебный класс школы амишей.
Дети амишей учатся в маленьких школах на один класс у учителей из общины. После окончания такого начального образования ребенок начинает получать профессиональное обучение (к примеру, сельскохозяйственные и плотницкие навыки) у своей семьи и членов общины.
13. Проповедование
Проповеди амишей.
Амишей отличаются от других христиан тем, что они не участвуют в миссионерской работе или евангелизации. Проще говоря, они не пытаются обратить как можно больше людей в свою веру.
14. Лекарства
Лечение - общая забота.
Общины амишей, как правило, не возражают против использования современной медицины и прибегают к ней в серьезных случаях. Поскольку у амишей нет страховки, деньги на оплату лечения больного собирают всей общиной.
15. Переход в веру амишей
Вперёд к амнишам!
Те, кто хочет вступить в Церковь амишей, столкнутся с определенными трудностями. Во-первых, нужно выучить немецкий диалект, на котором говорят пенсильванские амиши (некоторые говорят только на немецком языке), а также отказаться от современных удобств, которых попросту нет у амишей. Новообращенного селят в семье амишей, чтобы он адаптировался к их образу жизни. После достаточного периода акклиматизации в церкви проводится голосование по вопросу целесообразности признания потенциального новообращенного членом общины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии