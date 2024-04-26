Вещи в доме, которые крадут ваше здоровье

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах.







Хотя мы знаем, что различные чистящие средства и девайсы — это лишь некоторые из многих опасных предметов, которые могут находиться в современных домах, в них найдется множество сомнительных продуктов со скрытыми опасностями, о последствиях которых мало известно. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.



Антиприарная посуда

Освежители воздуха

Нафталиновые шарики

Средства от блох и клещей

Антибактериальные мыла

Отбеливатели

Очиститель для духовки

Очиститель воздуха

Полировка для мебели и морилка

Огнезащитные составы

Электрические одеяла

Увлажнители воздуха

Удлинители

Компактные люминесцентные лампы

Газовые обогреватели

Сушилки

Принтеры

Не замачивать кастрюли на ночь и не соскабливать пригоревшую пищу может быть приятно, однако учтите, что простота посуды с антипригарным покрытием имеет свою цену, и это безопасность. Политетрафторэтилен — покрытие, которое делает продукты «антипригарными», выделяет газы при нагревании до 600 градусов, что связано с повышенным риском развития рака и других рисков для здоровья людей.Токсины, содержащиеся в освежителях воздуха, со временем могут накапливаться в организме. По данным Центра рака Акермана, они содержат фталаты и другие опасные химические вещества, которые легко вдыхаются, впитываются кожей или случайно проглатываются. Длительное воздействие химических веществ в освежителях воздуха может привести к повреждению легких, почек и центральной нервной системы. Они даже могут изменить гормональный фон организма, что увеличивает риск развития рака и может вызвать проблемы с репродуктивной функцией.Нафталин, содержащийся в шариках, может разрушать эритроциты и, что уже доказано, вызывает рак у животных (впрочем, еще не доказано, что он вызывает рак у людей). Поскольку нафталиновые шарики из твердого состояния превращаются в пар, вы, по сути, вдыхаете инсектицид, который может вызвать тошноту, головокружение, дезориентацию и затрудненное дыхание.Средства от блох и клещей для домашних животных могут спасти вашего питомца от нежелательных укусов, однако важно знать, что пестициды могут привести к повреждению нервов, неврологическим проблемам, судорогам и многому другому, согласно предупреждению, выпущенному Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).В течение многих лет антибактериальное мыло считалось «лучшим» средством защиты от вредных болезней и бактерий. На самом деле не было никаких подтвержденных данных о том, что антибактериальное мыло лучше предотвращает болезни, чем обычное мыло и вода. По данным FDA, этот продукт может быть связаны с созданием устойчивых к антибиотикам бактерий, а также влиять на эффективность некоторых видов лечения, но не более.Отбеливатель — чрезвычайно опасное химическое вещество, которое можно найти почти в каждом доме. Согласно исследованиям, употребление отбеливателя не только вызовет внутренние проблемы и смертельные исходы, но и увеличит риск хронической обструктивной болезни легких.Многие из подобных чистящих средств содержат едкие щелочи, которые могут оказать серьезное воздействие на желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему и могут быть смертельными при проглатывании. Именно поэтому многие отказываются от их использования.Коррозионные ингредиенты, благодаря которым кислотные продукты вроде очистителей воздуха для туалета хорошо очищают, также могут вызвать ожоги кожи и глаз при контакте с ними. Кроме того, они чрезвычайно опасны при смешивании с другими типами чистящих средств.Нерастительные красители и полироли на масляной основе не только легко воспламеняются, но и содержат химические вещества фенол и нитробензол, которые могут впитываться кожей и потенциально вызывают рак кожи. Medline сообщает, что если яд попадет на кожу или в глаза, возможно раздражение, потеря зрения или ожоги на коже. Если вы случайно проглотите полироль для мебели, это может вызвать сильную боль в горле или желудке, отек горла или рвоту и даже угрожает комой.Огнезащитные химические вещества, часто встречающиеся в старых диванах, матрасах и ковровых покрытиях, связаны с бесплодием, врожденными дефектами, раком и проблемами с иммунной системой. Исследование, проведенное Университетом Дьюка, показало, что антипирены появляются в организмах людей все чаще, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем.С электричеством не стоит возиться, особенно когда речь идет о нагревательных приборах. Отчет Национального центра биотехнологической информации показал, что некоторые люди перенесли тепловой удар из-за электрических одеял, а некоторые считают, что это также может привести к репродуктивным проблемам.Исследование, опубликованное в Pediatrics, показало, что увлажнители на самом деле могут приносить больше вреда, чем пользы, особенно для младенцев. Накопление минералов в традиционном устройстве может привести к повреждению легких.Хотя удлинитель сам по себе не опасен, его повседневное использование может таить опасности. Многие люди не понимают, что шнуры имеют допустимое напряжение и подключают столько девайсов, сколько могут, что создает огромную опасность возгорания. По оценкам CPSP, ежегодно происходит 4600 пожаров в жилых домах, связанных с удлинителями, в результате которых ежегодно погибает 70 человек и 230 человек получают травмы. По оценкам, каждый год происходит около 2200 травм, связанных с током от удлинителей.Такие лампочки сами по себе не представляют опасности, пока не сломаются. Когда случается поломка, они выделяют небольшое количество ртути в воздух, что может быть опасно для дома. Если это произойдет, выполните надлежащие действия, в том числе проветрите комнату, где произошел перегар, в течение 5–10 минут.Все, что работает на газу, выделяет токсины, и использование этих обогревателей в помещении может привести к отравлению угарным газом — состоянию, которое имеет очень мало предупреждающих симптомов. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, обогреватели ежегодно вызывают 43% пожаров в америанских домах.Хотя сушилки не содержат химикатов, они представляют еще одну угрозу для безопасности дома. По данным FEMA, каждый год происходит 2900 пожаров, вызванных сушилками, в результате которых погибает в среднем пять человек. Чтобы предотвратить перегрев, всегда очищайте ловушку для ворса и регулярно обслуживайте сушильную машину.Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, рассматривает твердые частицы, испускаемые вашим бытовым принтером, и предполагает, что они могут быть похожи на то, что выделяется с сигаретным дымом и представляет опасность для организма.