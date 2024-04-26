Вещи в доме, которые крадут ваше здоровье

Какие домашние предметы могут повредить вашему здоровью? Перечислим их все, не забыв о популярных девайсах, очистителях и гигиенических средствах.
Хотя мы знаем, что различные чистящие средства и девайсы — это лишь некоторые из многих опасных предметов, которые могут находиться в современных домах, в них найдется множество сомнительных продуктов со скрытыми опасностями, о последствиях которых мало известно. Вот несколько наиболее опасных предметов, которые могут находиться у вас дома, нанося ущерб вам и вашим близким.
Антиприарная посуда
Не замачивать кастрюли на ночь и не соскабливать пригоревшую пищу может быть приятно, однако учтите, что простота посуды с антипригарным покрытием имеет свою цену, и это безопасность. Политетрафторэтилен — покрытие, которое делает продукты «антипригарными», выделяет газы при нагревании до 600 градусов, что связано с повышенным риском развития рака и других рисков для здоровья людей.
Освежители воздуха
Токсины, содержащиеся в освежителях воздуха, со временем могут накапливаться в организме. По данным Центра рака Акермана, они содержат фталаты и другие опасные химические вещества, которые легко вдыхаются, впитываются кожей или случайно проглатываются. Длительное воздействие химических веществ в освежителях воздуха может привести к повреждению легких, почек и центральной нервной системы. Они даже могут изменить гормональный фон организма, что увеличивает риск развития рака и может вызвать проблемы с репродуктивной функцией.
Нафталиновые шарики
Нафталин, содержащийся в шариках, может разрушать эритроциты и, что уже доказано, вызывает рак у животных (впрочем, еще не доказано, что он вызывает рак у людей). Поскольку нафталиновые шарики из твердого состояния превращаются в пар, вы, по сути, вдыхаете инсектицид, который может вызвать тошноту, головокружение, дезориентацию и затрудненное дыхание.
Средства от блох и клещей
Средства от блох и клещей для домашних животных могут спасти вашего питомца от нежелательных укусов, однако важно знать, что пестициды могут привести к повреждению нервов, неврологическим проблемам, судорогам и многому другому, согласно предупреждению, выпущенному Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Антибактериальные мыла
В течение многих лет антибактериальное мыло считалось «лучшим» средством защиты от вредных болезней и бактерий. На самом деле не было никаких подтвержденных данных о том, что антибактериальное мыло лучше предотвращает болезни, чем обычное мыло и вода. По данным FDA, этот продукт может быть связаны с созданием устойчивых к антибиотикам бактерий, а также влиять на эффективность некоторых видов лечения, но не более.
Отбеливатели
Отбеливатель — чрезвычайно опасное химическое вещество, которое можно найти почти в каждом доме. Согласно исследованиям, употребление отбеливателя не только вызовет внутренние проблемы и смертельные исходы, но и увеличит риск хронической обструктивной болезни легких.
Очиститель для духовки
Многие из подобных чистящих средств содержат едкие щелочи, которые могут оказать серьезное воздействие на желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему и могут быть смертельными при проглатывании. Именно поэтому многие отказываются от их использования.
Очиститель воздуха
Коррозионные ингредиенты, благодаря которым кислотные продукты вроде очистителей воздуха для туалета хорошо очищают, также могут вызвать ожоги кожи и глаз при контакте с ними. Кроме того, они чрезвычайно опасны при смешивании с другими типами чистящих средств.
Полировка для мебели и морилка
Нерастительные красители и полироли на масляной основе не только легко воспламеняются, но и содержат химические вещества фенол и нитробензол, которые могут впитываться кожей и потенциально вызывают рак кожи. Medline сообщает, что если яд попадет на кожу или в глаза, возможно раздражение, потеря зрения или ожоги на коже. Если вы случайно проглотите полироль для мебели, это может вызвать сильную боль в горле или желудке, отек горла или рвоту и даже угрожает комой.
Огнезащитные составы
Огнезащитные химические вещества, часто встречающиеся в старых диванах, матрасах и ковровых покрытиях, связаны с бесплодием, врожденными дефектами, раком и проблемами с иммунной системой. Исследование, проведенное Университетом Дьюка, показало, что антипирены появляются в организмах людей все чаще, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем.
Электрические одеяла
С электричеством не стоит возиться, особенно когда речь идет о нагревательных приборах. Отчет Национального центра биотехнологической информации показал, что некоторые люди перенесли тепловой удар из-за электрических одеял, а некоторые считают, что это также может привести к репродуктивным проблемам.
Увлажнители воздуха
Исследование, опубликованное в Pediatrics, показало, что увлажнители на самом деле могут приносить больше вреда, чем пользы, особенно для младенцев. Накопление минералов в традиционном устройстве может привести к повреждению легких.
Удлинители
Хотя удлинитель сам по себе не опасен, его повседневное использование может таить опасности. Многие люди не понимают, что шнуры имеют допустимое напряжение и подключают столько девайсов, сколько могут, что создает огромную опасность возгорания. По оценкам CPSP, ежегодно происходит 4600 пожаров в жилых домах, связанных с удлинителями, в результате которых ежегодно погибает 70 человек и 230 человек получают травмы. По оценкам, каждый год происходит около 2200 травм, связанных с током от удлинителей.
Компактные люминесцентные лампы
Такие лампочки сами по себе не представляют опасности, пока не сломаются. Когда случается поломка, они выделяют небольшое количество ртути в воздух, что может быть опасно для дома. Если это произойдет, выполните надлежащие действия, в том числе проветрите комнату, где произошел перегар, в течение 5–10 минут.
Газовые обогреватели
Все, что работает на газу, выделяет токсины, и использование этих обогревателей в помещении может привести к отравлению угарным газом — состоянию, которое имеет очень мало предупреждающих симптомов. По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, обогреватели ежегодно вызывают 43% пожаров в америанских домах.
Сушилки
Хотя сушилки не содержат химикатов, они представляют еще одну угрозу для безопасности дома. По данным FEMA, каждый год происходит 2900 пожаров, вызванных сушилками, в результате которых погибает в среднем пять человек. Чтобы предотвратить перегрев, всегда очищайте ловушку для ворса и регулярно обслуживайте сушильную машину.
Принтеры
Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, рассматривает твердые частицы, испускаемые вашим бытовым принтером, и предполагает, что они могут быть похожи на то, что выделяется с сигаретным дымом и представляет опасность для организма.
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