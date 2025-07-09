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Как возник гематоген и почему он стал таким популярным в СССР




Не секрет, что в советский период было достаточно много интересных изобретений, которые действительно удивляли. Причем иногда они были весьма специфичными и неожиданными, особенно для других народов и культур. Так, например, мало кто понимает любовь советских граждан к гематогену.

В советский период было достаточно много кулинарных изысков.
Причем любили их только советские граждане. Сюда можно отнести салат «Шуба», студень, блины с икрой и многие другие блюда. Но сегодня речь пойдет о том продукте, про который мало кто знает за рубежом — это гематоген. Оказывается, что в советский период данный продукт был достаточно популярен среди граждан. Его активно употребляли при различных заболеваниях.
Гематоген делается на основе бычьей крови

Гематоген делается на основе бычьей крови

 

На самом деле, ещё в 1890-х годах швейцарские учёные изобрели препарат, который помогает поднять уровень железа в организме и способен улучшить общее самочувствие. В состав данного лекарства входила бычья кровь и яичный желток. В СССР тоже появился аналог данному средству — гематоген.

Эксперт в области медицины Адольф Гоммель приложил свою руку к созданию гематогена. Именно он понял, что в Советском Союзе граждане также нуждаются в препарате, который мог бы поднять уровень железа в кратчайшие сроки. Оказывается, что даже название «гематоген» было выбрано не просто так. Доктор сложил две греческих слова, которые в переводе означали «кровь» и «рождение». Отсюда сразу становится понятно, из чего сделан данный батончик. На самом деле, доктор даже не скрывал состава. Ведь самое главное заключалось лишь в его целебных свойствах.
Но при этом Адольф понимал, что те компоненты, которые входят в состав гематогена, не могут долго храниться.


Раньше гематоген был похож на микстуру

Раньше гематоген был похож на микстуру

 

Но даже несмотря на это, гематоген стал весьма популярен в советское время. Оказывается, что в стране было достаточно много граждан, которые страдали различными заболеваниями. Но одной из самых распространенных являлась анемия. Все дело в том, что она получила широкое распространение из-за несбалансированного питания советских граждан.

Но чаще она всё же была у женского пола. Ведь именно дамы старались следовать модным тенденциям и не набирать лишний вес. Вследствие они могли не получить нужного количества питательных и полезных веществ из еды. Также особой популярностью данное средство пользовалась у солдат. Ведь когда началась Первая мировая война, многие бойцы были ранены. Иногда они могли потерять много крови, а данное средство помогало им быстрее восстановиться и чувствовать себя гораздо лучше.
Позже появились привычные нам батончики

Позже появились привычные нам батончики

 

В СССР гематоген стали производить лишь в 1917 году. И ему сразу же нашли применение. Данное средство было просто необходимо для красноармейцев, которые были ранены в ходе боевых действий. Конечно же, когда мы слышим слово «гематоген», то мы сразу представляем то, как он выглядит. Обычно это батончик с красочной упаковкой. Но оказывается, что изначально данное средство больше напоминало микстуру. Такой вид гематогена был популярен вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Позже всё же появились привычные нам плитки.

Наверняка те, кто рос в советский период, помнит, как родители кормили их вкусными, но немного странными батончиками. Никто даже и не догадывался из чего они сделаны. А всё дело в том, что в состав гематогена стали входить различные пищевые добавки. Ведь вряд-ли кто-то из детей хотел бы есть батончик без них, а в послевоенное время это было просто необходимо. Теперь в его составе можно было обнаружить следующие ингредиенты: альбумин, сгущённое молоко, сахар, патока и ванилин.
Сейчас можно выбрать батончик с любыми добавками

Сейчас можно выбрать батончик с любыми добавками

 

Не секрет, что в советский период сладости были достаточно редким явлением. К тому же они стоили достаточно много. А шоколад и вовсе не всегда можно было встретить на прилавках магазинов. Зато детвора уж точно знала, как себя побаловать. Частенько они сами бегали в аптечный пункт и покупали эти батончики. Но это даже к лучшему, ведь они были не только вкусными, но и весьма полезными. Но если вы думаете, что их любила только детвора — вы ошибаетесь.На самом деле даже взрослые покупали данный продукт и с удовольствием съедали его за чашкой горячего чая.

Но особую популярность этот батончик получил лишь в СССР. Ведь за рубежом он просто-напросто не прижился. Всё дело в том, что в других странах был широкий ассортимент продуктов, и можно было купить любую сладость. А вот в Советском Союзе такого не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть.
В советских магазинах не было широкого выбора сладостей / Фото: agrarii.com

В советских магазинах не было широкого выбора сладостей / Фото: agrarii.com

 

Ведь давно не секрет, что гематоген – это популярное лакомство, которое часто ассоциируется с детством и воспоминаниями о беззаботных временах. Сегодня многие люди покупают гематоген по привычке, чтобы продолжить эту традицию и привить любовь к этому полезному продукту своим детям и внукам.

Но важно отметить, что гематоген люди приобретают не только из-за ностальгии и воспоминаний, но и из-за его полезных свойств. Он представляет собой замечательную альтернативу сладостям и может быть полезен для здоровья детей и взрослых.

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