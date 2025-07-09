Как возник гематоген и почему он стал таким популярным в СССР

Не секрет, что в советский период было достаточно много интересных изобретений, которые действительно удивляли. Причем иногда они были весьма специфичными и неожиданными, особенно для других народов и культур. Так, например, мало кто понимает любовь советских граждан к гематогену.
В советский период было достаточно много кулинарных изысков.рубежом — это гематоген. Оказывается, что в советский период данный продукт был достаточно популярен среди граждан. Его активно употребляли при различных заболеваниях.
Гематоген делается на основе бычьей крови
На самом деле, ещё в 1890-х годах швейцарские учёные изобрели препарат, который помогает поднять уровень железа в организме и способен улучшить общее самочувствие. В состав данного лекарства входила бычья кровь и яичный желток. В СССР тоже появился аналог данному средству — гематоген.
Эксперт в области медицины Адольф Гоммель приложил свою руку к созданию гематогена. Именно он понял, что в Советском Союзе граждане также нуждаются в препарате, который мог бы поднять уровень железа в кратчайшие сроки. Оказывается, что даже название «гематоген» было выбрано не просто так. Доктор сложил две греческих слова, которые в переводе означали «кровь» и «рождение». Отсюда сразу становится понятно, из чего сделан данный батончик. На самом деле, доктор даже не скрывал состава. Ведь самое главное заключалось лишь в его целебных свойствах.
Раньше гематоген был похож на микстуру
Но даже несмотря на это, гематоген стал весьма популярен в советское время. Оказывается, что в стране было достаточно много граждан, которые страдали различными заболеваниями. Но одной из самых распространенных являлась анемия. Все дело в том, что она получила широкое распространение из-за несбалансированного питания советских граждан.
Но чаще она всё же была у женского пола. Ведь именно дамы старались следовать модным тенденциям и не набирать лишний вес. Вследствие они могли не получить нужного количества питательных и полезных веществ из еды. Также особой популярностью данное средство пользовалась у солдат. Ведь когда началась Первая мировая война, многие бойцы были ранены. Иногда они могли потерять много крови, а данное средство помогало им быстрее восстановиться и чувствовать себя гораздо лучше.
Позже появились привычные нам батончики
В СССР гематоген стали производить лишь в 1917 году. И ему сразу же нашли применение. Данное средство было просто необходимо для красноармейцев, которые были ранены в ходе боевых действий. Конечно же, когда мы слышим слово «гематоген», то мы сразу представляем то, как он выглядит. Обычно это батончик с красочной упаковкой. Но оказывается, что изначально данное средство больше напоминало микстуру. Такой вид гематогена был популярен вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Позже всё же появились привычные нам плитки.
Наверняка те, кто рос в советский период, помнит, как родители кормили их вкусными, но немного странными батончиками. Никто даже и не догадывался из чего они сделаны. А всё дело в том, что в состав гематогена стали входить различные пищевые добавки. Ведь вряд-ли кто-то из детей хотел бы есть батончик без них, а в послевоенное время это было просто необходимо. Теперь в его составе можно было обнаружить следующие ингредиенты: альбумин, сгущённое молоко, сахар, патока и ванилин.
Сейчас можно выбрать батончик с любыми добавками
Не секрет, что в советский период сладости были достаточно редким явлением. К тому же они стоили достаточно много. А шоколад и вовсе не всегда можно было встретить на прилавках магазинов. Зато детвора уж точно знала, как себя побаловать. Частенько они сами бегали в аптечный пункт и покупали эти батончики. Но это даже к лучшему, ведь они были не только вкусными, но и весьма полезными. Но если вы думаете, что их любила только детвора — вы ошибаетесь.На самом деле даже взрослые покупали данный продукт и с удовольствием съедали его за чашкой горячего чая.
Но особую популярность этот батончик получил лишь в СССР. Ведь за рубежом он просто-напросто не прижился. Всё дело в том, что в других странах был широкий ассортимент продуктов, и можно было купить любую сладость. А вот в Советском Союзе такого не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть.
В советских магазинах не было широкого выбора сладостей / Фото: agrarii.com
Ведь давно не секрет, что гематоген – это популярное лакомство, которое часто ассоциируется с детством и воспоминаниями о беззаботных временах. Сегодня многие люди покупают гематоген по привычке, чтобы продолжить эту традицию и привить любовь к этому полезному продукту своим детям и внукам.
Но важно отметить, что гематоген люди приобретают не только из-за ностальгии и воспоминаний, но и из-за его полезных свойств. Он представляет собой замечательную альтернативу сладостям и может быть полезен для здоровья детей и взрослых.
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