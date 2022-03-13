10 любопытных фактов о величейшем физике XX века Альберте Эйнштейне

Альберт Эйнштейн - величайший физик XX века.
Сегодня сложно оспаривать тот факт, что что Альберт Эйнштейн был одним из величайших ученых, когда-либо живущих на Земле. Но, как в случае со многими великими, очень часто факты их биографии забываются или искажаются. В этом обзоре интереснейшие факты из жизни великого учёного, подтверждающие неординарность его личности.
1. Украденный мозг
Украденный мозг Эйнштейн.
Патологоанатом, который делал вскрытие трупа Эйнштейна, украл его мозг. Он заспиртовал его и держал у себя дома в банке в течение 20 лет.
2. Президент Израиля
А вот Хаим Вейцман не отказался.
Эйнштейну как-то предложили должность президента Израиля. Знаменитый ученый отказался.
3. Математика
Гений математики с раннего детства.
Обычно по всему миру ходит миф, что Эйнштейн плохо знал математику в школе. Это ложь - Альберт был гением математики с раннего детства. Он даже создавал передовые математические доказательства в возрасте 12 лет.
4. Каверзы градуировки
Каверзы градуировки в оценок.
Происхождение мифа о том, что Эйнштейн плохо знал математику, неизвестно, но, возможно, это связано с тем, что его последние школьные годы прошли в Швейцарии, где шкала градуировки оценок обратная по сравнению с Германией («6» — лучшая оценка, а в Германии лучшей считается «1»).
5. Дифференциальное и интегральное исчисление
В 15 лет Эйнштейн освоил дифференциальное и интегральное исчисление.
Другая теория заключается в том, что миф возник, поскольку Эйнштейн всегда спрашивал помощи у известных математиков. Но это было не потому, что он плохо знал предмет, а потому, что он работал с такими темами, которые не учили в школе. А к 15 годам Альберт полностью освоил дифференциальное и интегральное исчисление.
6. Не «ботан»
Эйнштейн провалил тест по ботанике и французскому языку.
Однако, Эйнштейн действительно завалил свой первоначальный вступительный экзамен в Федеральную политехническую академию в Швейцарии. Если быть точнее, провалил он части теста по ботанике и французскому языку.
7. Молчун
Эйнштейн не разговаривал до 4-х лет.
Эйнштейн на самом деле не разговаривал до 4-х лет. Это, возможно, способствовало тому, что он начал мыслить образами. На самом деле, многие из его величайших открытий и теорий родились у ученого во время мысленных экспериментов.
8. Клерк в патентном бюро
Эйнштейн - клерк в патентном бюро.
После окончания Федеральной политехнической академии в Швейцарии Эйнштейн не смог найти работу преподавателя и устроился клерком в патентном бюро. Во время работы патентным клерком Эйнштейн написал 4 работы, которые изменили будущее науки.
9. Закон фотоэлектрического эффекта
Нобелевская премия за открытие закона фотоэлектрического эффекта.
Существует распространенное заблуждение, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за свою теорию относительности. На самом деле он получил премию за «открытие закона фотоэлектрического эффекта». Это произошло потому, что его теория относительности была на то время предметом споров среди ученых.
10. Премия на алименты
Альберт Эйнштейн с женой Эльзой
Эйнштейн при разводе со своей первой женой не мог выплачивать ей алименты. Вместо этого он предложил ей деньги, которые он получил бы за Нобелевскую премию ... за несколько лет до того, как он фактически получил ее. После развода со своей первой женой он женился на своей кузине (в то время это было приемлемой вещью) и эмигрировал в США после того, как нацисты пришли к власти.
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