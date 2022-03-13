10 любопытных фактов о величейшем физике XX века Альберте Эйнштейне

Альберт Эйнштейн - величайший физик XX века.

1. Украденный мозг

Украденный мозг Эйнштейн.

2. Президент Израиля

А вот Хаим Вейцман не отказался.

3. Математика

Гений математики с раннего детства.

4. Каверзы градуировки

Каверзы градуировки в оценок.

5. Дифференциальное и интегральное исчисление

В 15 лет Эйнштейн освоил дифференциальное и интегральное исчисление.

6. Не «ботан»

Эйнштейн провалил тест по ботанике и французскому языку.

7. Молчун

Эйнштейн не разговаривал до 4-х лет.

8. Клерк в патентном бюро

Эйнштейн - клерк в патентном бюро.

9. Закон фотоэлектрического эффекта

Нобелевская премия за открытие закона фотоэлектрического эффекта.

10. Премия на алименты

Альберт Эйнштейн с женой Эльзой