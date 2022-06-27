Секс в Японии до XX века

Япония — страна противоречий и контрастов, раскрепощенная и целомудренная. Прожив около 250 лет под железным занавесом, в искусственной изоляции, японцы сформировали собственное отношение к сексу, во многом непонятное «гайдзину» — неяпонцу.
Запретный поцелуй
Чтобы проиллюстрировать двойственность отношения японцев ко всему сексуальному, расскажем забавную историю, которая произошла в 30-е годы прошлого века. В Японии проходила выставка, на которую привезли ценный экспонат — скульптуру Родена «Поцелуй». Обнаженная мраморная пара переплетается в страстном объятии, их уста соединяются…
Вот это-то и смутило японцев. Нет, не нагота каменных любовников и даже не их откровенное объятие. Именно поцелуй вызвал негодование и шок у принимающей стороны. Японцы предложили организаторам прикрыть «срамоту», чтобы не смущать приличных граждан Страны восходящего солнца. Конечно, согласия на это никто не дал, и японцы так и не полюбовались на шедевр французского скульптора.
После того как самоизоляция Японии закончилась, в Страну восходящего солнца хлынул поток европейской литературы. Переводчики столкнулись с непростой задачей — перевести непереводимое. Например, слово «поцелуй». Нет, в японском языке оно, безусловно, было, но носило не игривый или эротический характер, а оттенок пошлости и грубости. Например, в одном из текстов фраза «сорвать поцелуй с ваших губ» была стыдливо переведена как «лизнуть ваши губы». Даже сейчас в японских фильмах или аниме вы редко услышите японский аналог слова «поцелуй», все чаще будет попадаться привычное уху английское kiss, слегка фонетически измененное на японский манер.
Секс и религия
Японская религиозная система всегда была доброжелательно настроена к сексу как таковому. Запрет на поцелуи был одним из немногих, которые накладывали на японцев. Традиционная японская религия, синтоизм, интимную жизнь супругов почти не ограничивала. Хотя определенные рекомендации мужу и жене все-таки давались. Например, супругам рекомендовали ложиться головами на запад, а знаменитый писатель эротических рассказов Ихара Сайкаку (запомните это имя!) неодобрительно отзывался о муже и жене, у которых «спальные циновки… оказываются в беспорядке, несмотря на то, что минувшая ночь проходила под знаком Крысы».
В XVII веке конфуцианство стало главной идеологией Японии. Буддизм — самое аскетичное из представленных учений — и тот был в Японии куда свободнее, чем во многих других странах.
Трудности семейного секса
В начале XVII века Японию объединили под властью сёгунов (знати) династии Токугава, главой которых был Минамото Токугава но-Иэясу. Как любой новый правитель, Токугава принялся менять страну «к лучшему». Именно сёгуны закрыли Японию от внешнего мира на долгие два с половиной века. Сначала Токугава изгнал из страны всех иностранцев, а самим японцам под страхом смертной казни запретил покидать родину.
Токугава поставил себе целью «поднять Японию с колен» и возродить «традиционные ценности», а потому ограничений было хоть отбавляй, в том числе касающихся интимной жизни. В первую очередь сословных границ. Токугава был яростным поборником конфуцианских ценностей, а потому запретил браки не только между свободными и рабами (они и до этого были под запретом), между «подлыми» и «добрыми» (приближенными к императору) сословиями, но и между разными категориями «подлых». Запретили добрачную половую жизнь, а если после свадьбы обнаруживалось, что невеста была уже «не девушкой», брак расторгался. Минимальный брачный возраст для юношей составлял 15 лет, а для девушек — 13.
Представителям высшего сословия можно было иметь наложниц, но только с согласия жены. Хотя институт наложниц в Японии не прижился, это не мешало японцам-мужчинам развлекаться на стороне, а вот если они заставали свою жену с любовником, то могли расправиться с обоими без суда и следствия.
Токугава изменил и логистику продажной любви. Он выделил на окраинах городов специальные районы, где можно было торговать собой. Эти районы обносили высокими стенами и тщательно охраняли.
Продажная любовь
В XIII веке влиятельный японец Ходзё Сигэтоки написал книгу «Послание учителя Гокуракудзи», которую адресовал своему внуку. Там он описал то, что, по его мнению, должен делать достойный мужчина воинского сословия. Были там и такие строки:
«Общаясь с продажными женщинами и танцовщицами, не думай, что если они таковы, то можно позволять себе вольности и разговаривать с ними чересчур фамильярно. Веди себя и говори с ними просто. Заходя слишком далеко, ты можешь оскандалиться. Выбирай себе одну из нескольких продажных женщин, бери ту, которая непривлекательна и не слишком хорошо одета. Мужчина полюбит красивую девушку, а некрасивая останется без партнера. Более того, если ты выберешь некрасивую девушку, то сердце твое не будет задето, поскольку это будет всего лишь на одну ночь. А она, наверное, тоже получит удовольствие».
В Японии начала XVII века в городах Киото, Эдо и Осака была широко распространена мужская и женская проституция. Одним из крупнейших районов «красных фонарей» считался токийский Ёсивара эпохи Эдо. Он и был создан сёгунатом как своеобразное гетто для запретных развлечений. В Ёсивару попадали обычно на лодках — Ёсивару окружало около 50 причалов.
Выбрать заведение по вкусу японцу было несложно: передняя стенка домов свиданий была в форме открытой решетки, через которую было легко видно женщин. Дорогие женщины сидели за вертикальными решетками, а дешевые — за горизонтальными, а самые лучшие куртизанки, ойран, и вовсе были скрыты от глаз посторонних.
Иногда контракт на проститутку мог выкупить богатый мужчина и сделать ее своей женой или наложницей, но такие случаи встречались редко. Чаще женщины просто умирали от болезней или в родах.
Известно около 8 категорий проституток: от самых недорогих юдзё до куртизанок таю и ойран.
Однополая любовь достойна самурая
Расцвет гомосексуальности в Японии пришелся на конец XVIII века: стали появляться трактаты, довольно подробно рассуждающие об эстетической и этической сторонах этого явления. Раньше «мужские дома» могли легко соседствовать с храмами. Во времена сёгуната с явлением жестоко боролись, но тогда «продажные мужчины» прикидывались торговцами благовониями и свободно посещали богатые дома, предлагая свой товар и себя.
Гневно осуждались японские гомосексуалы только приезжими христианами. До поры до времени интимные отношениями между мужчинами — обычно между монахами или самураями — не обсуждались во всеуслышание, но уже к XVII-XVIII веку отношение к гомосексуальности стало вполне однозначным. Она если не приравнивалась к добродетели, то считалась явлением обычным.
При одном условии. Мужчины должны искренне любить друг друга, а не просто таким образом удовлетворять свою похоть. Ямамото Цунэтомо, бывший самурай и автор книги «Сокрытое в листве», ставшей кодексом чести японских воинов, писал: «Подросток без старшего любовника — все равно что женщина без мужа. <…> Мы отдаем свои чувства только одному человеку на всю жизнь. Молодой человек должен проверять старшего в течение по крайней мере пяти лет. Если за это время он ни разу не усомнился в его хороших намерениях, тогда он может ответить ему взаимностью». Он также писал: «Отдавать свою жизнь во имя другого человека — вот основной принцип мужеложства. Если он не соблюдается, то это позорное занятие».
Влюбленные самураи нередко обменивались обетами верности, в том числе в письменной форме. Сохранился документ 1542 года, в котором Такэда Сингэн (в будущем великий воин и полководец) клялся в верности шестнадцатилетнему любовнику. «Поскольку я хочу сблизиться с тобой, отныне, если у тебя будут какие-нибудь сомнения на этот счет, я хочу, чтобы ты понял, что я не собираюсь повредить тебе. Если я когда-нибудь нарушу эти обещания, пусть меня постигнет божественная кара».
Вот такая Япония. Двойственная, необычная, непривычная глазу и пониманию европейца, но все равно невероятно интересная и притягательная. Если вам хочется лучше познакомиться с классикой японской эротической литературы — поверьте, это стоит прочитать хоть раз! — то запомните имя — Ихара Сайкаку. Японский писатель, живший в XVII веке, много своих работ посвятил интимной стороне жизни. В частности, он написал новеллу «Пять женщин, предавшихся любви» и эротическую гомосексуальную повесть «Повесть о Гэнгобэе, много любившем».
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