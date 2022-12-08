Малоизвестные факты об Азии

Все знают, что Азия – это самый большой континент, на котором расположены одни из самых густонаселенных стран мира, и на котором за всю историю было несколько великих и могущественных империй. Однако, помимо общей информации, большинство людей знает об Азии на удивление мало. Наверняка вам будет любопытно узнать еще несколько малоизвестных и удивительных фактов.









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