Малоизвестные факты об Азии

Все знают, что Азия – это самый большой континент, на котором расположены одни из самых густонаселенных стран мира, и на котором за всю историю было несколько великих и могущественных империй. Однако, помимо общей информации, большинство людей знает об Азии на удивление мало. Наверняка вам будет любопытно узнать еще несколько малоизвестных и удивительных фактов.
День Святого Валентина в некоторых азиатских странах
День святого Валентина празднуют во многих странах мира, но в Южной Корее (а также в некоторых частях Тайваня и Японии) его отмечают иначе. 14 февраля в этих странах только женщины дарят подарки своим партнерам-мужчинам. Дарить можно все, что угодно, но в наше время больше принято вручать шоколадные конфеты или другие сладости. Через месяц они празднуют Белый день, когда мужчины должны порадовать женщин ответными подарками; только они должны быть как минимум в три раза дороже. Это, безусловно, хороший способ убедиться, что обе стороны получат потрясающие подарки, поскольку у женщин также есть стимул тратить больше.
Каспий – море или озеро?
Каспийское море — одно из самых любопытных природных образований в мире. Это единственное известное нам море, представляющее собой замкнутый водоем, и по этой причине некоторые считают, что Каспий может классифицироваться как озеро. Они были бы абсолютно правы; Каспийское море на самом деле является самым большим озером в мире, хотя из-за его соленой воды и некоторых других свойств оно всегда классифицировалось как море. Здесь также задействована геополитика, поскольку многие страны, например, Россия, хотят, чтобы Каспий классифицировался как озеро. Согласно международному праву, границы озера автоматически разделяются между граничащими с ним странами, независимо от того, насколько далеко они находятся. Однако это не относится к океанам или морям, поскольку они подпадают под действие международного морского права. Чтобы разрешить этот спор, пять стран недавно объединились и заявили, что Каспийское море не является ни морем, ни озером.
Тайны пещеры Шондонг, Вьетнам
Пещерная система Шондонг во Вьетнаме, безусловно, самая глубокая и самая большая пещерная система подобного рода в мире. Бездонные пропасти, встречающиеся почти повсюду на пути, объясняют, почему внутри нет никаких следов каких-либо прежних человеческих поселений. Это также одно из самых загадочных природных образований в мире. Хотя мы знаем, что это самая большая пещерная система, никто, включая исследователей, не может объяснить, насколько велики пещеры на самом деле. В 2018 году дайверы во время спасательной операции случайно наткнулись на подземное соединение с другой пещерой: Ханг Тхунг. Это говорит о том, что подземная сеть намного больше, чем ожидалось, хотя, вероятно, эта система никогда не будет полностью исследована из-за того, что большинство пещер все еще находятся скрытыми под водой.
Новый год во Вьетнаме — день рождения каждого
Вьетнамский Новый год известен как Тет, и он намного масштабнее любых новогодних праздников во всем мире. Приходится он на тот же день, что и китайский Новый год. Это, безусловно, самый большой праздник, который длится целых три дня. Все наряжаются, пируют и в целом хорошо проводят время. Интересно, что по традиции в Новый год вьетнамцы отмечают свои дни рождения. Тет — это время, когда каждый вьетнамец становится на год старше, и, что удивительно, многие люди до сих пор следуют этой традиции. Во вьетнамской культуре дни рождения — это больше общественное событие, чем личное.
Адская тропа
Китайская гора Хуашань высотой около 2130 метров, расположенная примерно в часе езды от города Сиань, не столь уж высока по сравнению с другими вершинами. Но здесь находится, пожалуй, самая опасная пешеходная тропа в мире, и вам достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, почему. Тропа представляет собой тонкие доски и самодельные перила, тут есть много коварных участков, где можно поскользнуться и упасть. Конечно, здесь погибают редко, так как из-за несчастных случаев в прошлом вас допустят к тропе только с надлежащим снаряжением.
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