Искусственные блюда на витринах общепита в Японии

Sampuru — поражающие своей реалистичностью блюда, полностью выполненные из специального пластика, повсеместно используются в ресторанах Японии.



Аппетитные блюда выставляют на витрины так, что прохожие могут легко увидеть доступное меню блюд, их цены и, соответственно то, как будет выглядеть их заказ — очень удобно, не правда ли?







Все изделия изготавливаются вручную, в качестве материалов ранее применялся воск, а с недавнего времени начали использовать пластик и винилхлорид.







Эти имитации блюд создаются специализированными компаниями, которые яростно охраняют свои производственные секреты.







Периодически организации проводят соревнования, где определяют лучшие имитации.







Вот небольшая демонстрация процесса изготовления:















































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