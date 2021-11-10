С нами не соскучишься!

8 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Кострыкин
    Дурдом Бахилова поляна.Как обычная вилка...
  • Анна Эржибова
    80% взрослое население должно быть привита хм......и,чем больше привитых больше заболевших больше запрета и ограничения?12 любопытных фак...
  • Сергей Дмитриев
    "Это что?! А вот у нас !" (из разговора) ... Я делал действующую модель ворот, лёгкие полотна которых подвешиваются ш...Как сделать откат...

Как почистить духовку быстро, легко и без химии

Наверняка мало найдется тех, кто моет духовку после каждого ее использования. И это вполне понятно! Однако с каждым разом ситуация становится все хуже и хуже и наступает критический момент, когда духовой шкаф все же приходится мыть.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Хорошо, что есть простой и быстрый способ, который поможет отмыть духовку без каких-либо мучений и, что ни мало важно, химии. Только взгляните, духовой шкаф как новенький!
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Вам потребуются:
уксус; вода; пищевая содаВам понадобится кастрюля без пластиковых ручек или другая жаропрочная форма, которую вы сможете поставить в духовку. В выбранную емкость выкладываем 80 г пищевой соды и наливаем 50-70 мл воды, перемешиваем. После первой волны реакции добавляем в емкость немного уксуса, хорошо все перемешиваем и ждем прекращения активной реакции.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Когда сода полностью растворится, вы получите довольно жидкое средство. Наносим его на стенки духовки с помощью губки или распылителя. На особо проблемные места наносим средство в большем количестве. Немного чистящего раствора оставляем в емкости, которую помещаем внутрь духового шкафу. Оставляем духовку разогреваться при 100 градусах примерно на 1 час .
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
По прошествии часа средство выполнить свою функцию и размягчит загрязнения.

Теперь с помощью влажной губки удаляем со стен духовки средство вместе с загрязнениями. Вот и все, духовка как новая! Если же ситуация очень сложная и загрязнения ушли не все, повторите весь процесс очистки еще раз.
Как почистить духовку быстро, легко и без химии
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Духовкачистка
Обсудить

Картина дня

наверх