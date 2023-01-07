11 популярных продуктов советской эпохи

1. Сыр в тюбиках

Только последние пару лет эта оригинальная упаковка сыра снова появилась на прилавках. /Фото: dekatop.com

2. Кисель в брикетах

Кисель в брикетах если и есть, то уже не тот. /Фото: remoskop.ru

3. Сладкая железа

Полезнейший телячий субпродукт сегодня не найти. /Фото: dreamfields.ru

4. Прессованный чай

Натуральный, но забытый советский чай. /Фото: livejournal.com

5. Напиток «Золотой початок»

Малоизвестная слабоалкогольная шипучка из СССР. /Фото: violity.com

6. Консервы «Мясо криля»

Советские морепродукты, которые оказались забыты. /Фото: fannykitchen.com

7. Газировка «Аленький цветочек»

Газировка, которую не каждый советский гражданин вспомнит. /Фото: meshok.net, picuki.com, livejournal.com

8. Сорго

Малоизвестную сегодня кашу раньше знал едва ли не каждый. /Фото: eda-land.ru

9. Толокно

Ранее популярный продукт сегодня уже мало кто вспомнит. /Фото: royal-forest.org

10. Советская жевательная резинка

Когда-то все это разнообразие было вытеснено иностранными аналогами. /Фото: pikabu.ru

11. Напиток «Степной»

Пожалуй, один из самых оригинальных по составу советских напитков. /Фото: ekabu.ru