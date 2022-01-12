6 автомобильных мифов, в которые уже стыдно верить

Вы все еще в это верите?
На просторах интернета существует огромное количество мифов, касающихся автомобилей и их технического обслуживания. Попробуем разобраться и развенчать самые популярные и стойкие из их числа, которые будоражат умы водителей уже не первый год и сбивают с правильного пути автоновичков.
Премиум-топливо
Штука не для всех.
Отличный миф, который постоянно поддерживается нефтяными компаниями и АЗС! На самом деле премиальное топливо ничем не лучше обычных образцов горючего. Несмотря на то, что оно может проходить дополнительный уровень очистки, на реальной работоспособности двигателя это никак не сказывается.
Суть в том, что у «премиального» топлива чаще всего выше октановое число. Делается это не для всех автомобилей, а только для некоторых по рекомендации производителя конкретной модели. Само собой, если в машину рекомендуется заливать именно такое топливо, то об использовании низкокачественных сортов уже не может быть и речи.
Замена всех шин
И да, и нет.
Многие водители верят, что менять нужно только все шины сразу. В противном случае износ покрышек будет неравномерным, а вместе с этим ухудшатся и ходовые качества автомобиля. И эти водители правы, но только частично. Износ действительно будет неравномерным, однако в абсолютном большинстве случаев водитель не заметит какой-либо разницы.
Замена антифриза и воздушного фильтра
Полная мифология придуманная на СТО.
100-процентная мифология, придуманная сотрудниками автосервисов для того, чтобы выбивать деньги из доверчивых клиентов. Антифриз и фильтр менять нужно, но никак не каждые 10-15 тысяч километров пробега и уж тем более не каждое техническое обслуживание. Антифриз нужно менять 1 раз в 2-3 года.
Электрокары горят
Все горят, не только электрокары.
Не так давно появилось утверждение о том, что электрокары и гибридные авто куда более опасны в плане возгараемости, чем обычные машины. На самом деле это не так. Все зависит от состояния машины, его проводки и конкретной модели.
Частая замена масла
Прямо вот часто - не нужно.
Миф, который уходит своими корнями в эпоху минерального моторного масла. Такая смазка теряла свои свойства уже к 5 тысячам км пробега. Сегодня ситуация обстоит иначе. Менять масло нужно каждые 10-15 тысяч километров пробега. Само собой, если машина использует исключительно низкокачественно масла, то менять его стоит чаще.
Авиационное топливо
Если еще нужен автомобиль, то даже не пытайтесь.
Можно ли заправлять авто авиационным топливом? Конечно, нет! Даже странно, откуда вообще взялся этот миф на просторах интернета. В США не так давно группа энтузиастов провела эксперимент заправив авиационным горючим несколько автомобилей. Все как один вышли из строя.
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