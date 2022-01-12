6 автомобильных мифов, в которые уже стыдно верить

Вы все еще в это верите?

Премиум-топливо

Штука не для всех.

Замена всех шин

И да, и нет.

Замена антифриза и воздушного фильтра

Полная мифология придуманная на СТО.

Электрокары горят

Все горят, не только электрокары.

Частая замена масла

Прямо вот часто - не нужно.

Авиационное топливо

Если еще нужен автомобиль, то даже не пытайтесь.