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Исчезающая Италия на снимках культового фотографа


Женщины в черном с гусями. 1979 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Женщины в черном с гусями. 1979 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Джианни Беренго Гардин (Gianni Berengo Gardin) – один из самых известных итальянских фоторепортеров. Более полувека он провел с камерой в руках, запечатлевая мимолетное очарование урбанистических пейзажей Рима и Венеции. В его черно-белых снимках – сама жизнь, изменчивая и непостоянная. Фотограф с тоской вспоминает о прошлом, ностальгируя по тем временам, когда его любимые города еще не были переполнены туристами, и в них можно было отыскать тихие местечки, чтобы укрыться от суеты.

Снимок сделан у Выставочного дворца в Риме, 1965 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан у Выставочного дворца в Риме, 1965 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

На сегодняшний день Гардин уже издал более 250 книг и все еще продолжает работать. С камерой наперевес он путешествует по любимым местам, чтобы отыскивать все новые сюжеты для своих фотоисторий. Говоря о современности, Гардин всегда подчеркивает, что сейчас сложно отыскать романтику, присущую венецианским улицам полвека назад. «Уже не увидишь девочку, которая бежит по пустынной площади святого Марка, распугав голубей, или парочку, которая целуется у высоких колонн в полном одиночестве. Вы никогда уже не сделаете таких снимков. Венеция совершенно изменилась по сравнению с тем, какой она была. Сейчас она полна туристов», - отмечает 85-летний художник.
Снимок сделан на островах Лидо, Венеция, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан на островах Лидо, Венеция, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
Снимок сделан на площади Святого Марка, Венеция, 1959 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан на площади Святого Марка, Венеция, 1959 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Гардин родился в городе Генуя в 1930 году. В Венецию он переехал после войны, и фотография долгое время была для него лишь хобби. Однажды дядя подарил ему иллюстрированное издание американских фотографов Уолкера Эванса и Доротеи Ланг, и тогда Джианни осознал неограниченные возможности камеры.
Снимок сделан в Специи, 2005 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан в Специи, 2005 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
В вапоретто, 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

В вапоретто, 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Гардин известен своими разноплановыми снимками: вот он снимает пациентов психиатрической больнице, вот на его снимке молодежь, танцующая на пляже под звуки граммофона, вот работники фабрики Olivetti. «Люди ездят по всему миру, чтобы фотографировать такие места, как Гавайи. После они понимают, какая красота здесь», - говорит фотограф. Этим летом Гардин презентует очередную выставку под названием «Настоящая фотография» ('True Photography').
Снимок сделан в Венеции, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Снимок сделан в Венеции, 1958 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
На площади Святого Марка, 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

На площади Святого Марка, 1960 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
Нормандия, 1933 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Нормандия, 1933 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
Сцена на море, Катания, 2001 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Сцена на море, Катания, 2001 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Джианни Гардин против любого искажения снимка, он сравнивает фотографии, обработанные в Photoshop, с особым видом мошенничества. Себя же он называет настоящим фотографом и апологетом умирающего искусства. В тотальный век смартфонов, он остается верен традиционной камере и проверенным временем методам съемки.
Генуя, 2002 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

Генуя, 2002 год. Фотограф: Gianni Berengo Gardin

 
Портрет фотографа Gianni Berengo Gardin

Портрет фотографа Gianni Berengo Gardin

 

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