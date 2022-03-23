Практические советы: Как повесить полку ровно и быстро даже на стену из гипсокартона

Как повесить полку ровно и быстро даже на стену из гипсокартона.
Едва ли не каждому мужчине знакома ситуация, когда нужно повесить полку, картину или телевизор, при этом желательно сделать всю работу быстро и надежно. Мы собрали полезные советы о том, как с минимальными усилиями справиться с этим заданием, даже если шурупы придется вкручивать в стену из гипсокартона или если под рукой нет крепежных деталей.
Чтобы научиться мастерски вешать полки, нужна, конечно же, сноровка. Однако опыта лучше набираться тогда, когда точно знаешь, что делать. Лишнее отверстие в стене вам точно не нужно, наши лайфхаки подскажут, как с первого раза добиться нужного результата.
1. Как ровно повесить полку при помощи изоленты и уровня
Как повесить полку ровно при помощи изоленты и уровня.
Первое, что нужно сделать, это определиться, в каком месте будет висеть полка. Продумайте сразу несколько важных моментов: полка должна располагаться не слишком высоко, чтобы с нее было удобно брать вещи, а также она не должна мешать вам в комнате.
Как только вы определитесь с вопросом «где вешать?», приступайте к части «как вешать?». Если у вас кирпичная стена, то для замеров можете использовать изоленту, которую легко приклеить к стене, а после – снять. Чтобы точно отметить точки, где нужно вкрутить шурупы, советуем вначале замерить расстояние между петлями на полке, а после – отрезать кусок изоленты такого же размера. Далее – определить точку, где будет располагаться шуруп для одной из петель, приложить уровень (вот теперь полка точно будет висеть ровно!) и наклеить по нему изоленту.
Отмеряем длину изоленты.
Вкручиваем шуруп в нужном месте.
Теперь осталось дрелью просверлить отверстия вплотную к изоленте, забить дюбели и вкрутить шурупы. Отклеив изоленту, можно смело вешать полку!
Полка висит на кирпичной стене.
2. Как повесить полку без крепежных деталей
Как повесить полку без крепежных деталей.
Полочку без уголков и кронштейнов можно повесить в углах квартиры или дома, а таких мест, согласитесь, большинство. Вначале нужно отметить место, где будет располагаться полка, затем проверить, плотно ли прилегает полка к стене.
Сверлим отверстия в стене.
Следующий шаг - просверлить четыре отверстия под дюбели. Чтобы в дальнейшем полка могла выдерживать большие нагрузки, нужно внутренние шурупы вкрутить на 2-3 мм ниже, чем внешние.
Внутренние шурупы должны располагаться на 2-3 мм ниже внешних.
Далее – обточить или обкусить плоскогубцами шляпку шурупа или дюбеля и вбить эти шурупы в отверстия так, чтобы шипы оказались снаружи.
Шипы послужат креплением для полки.
Теперь полку нужно приложить сверху на шипы, и отметить на ней их расположение карандашом. После этого сдвигаем полку вокруг внешнего короткого угла, и тоже отмечаем крайнее положение шипов карандашом. Получили траекторию перемещения проекции каждого шипа. Совмещаем середину ширины полки и проекцию пазов для этих шипов, здесь нужно просверлить аккуратные отверстия. В конце профрезеровываем пазы краем сверла. Теперь можно закрепить полку на шипах. Такое крепление полки очень надежное и выдержит нагрузку в несколько кг.
Профрезеровываем пазы отверстия краем сверла.
Вешаем полку.
Полка с таким креплением выдерживает большие нагрузки.
3. Как повесить полку на стену из гипсокартона
Приступая к работе с гипсокартонной стеной, следует помнить, что все гипсовые перегородки крепятся на металлический каркас, а значит, и место для полки лучше выбирать там, где шуруп можно вкручивать в металл. Найти профиль проще простого – используйте магнит.
Использование магнита, чтобы определить, где располагается металлический каркас.
Для работы с гипсокартоном нужно взять специальные шурупы, которые при вкручивании не разрушают гипс. Вкручиваем в профиль, используя шуруповерт. Скорее всего, вам потребуется приложить небольшое усилие.
Шурупы дл стен из гипсокартона.
Важное замечание: шурупы для гипсокартона выглядят неказисто, однако использовать следует только их. Если вам понадобится поставить более презентабельный шуруп на это место в дальнейшем, то выкрутите черный и замените его металлическим, когда отверстие уже будет просверлено.
Запомните, что металлические профили располагаются на расстоянии 60 см друг от друга, так что по возможности обратите внимание на полки соответствующего размера.
Шуруп вкручиваем в металлический каркас.
Если же нет никакой возможности сверлить стену только в тех местах, где располагаются металлические профили, тогда используйте дюбель-бабочку. В этом случае просверлите отверстие в нужном месте, вставьте и забейте в отверстие дюбель (предварительно зажав «крылья», чтобы они расправились уже с другой стороны стены), а уже в него – вкрутите шуруп.
Дюбель-бабочка незаменим для стен из гипсокартона.
Дюбель-бабочка вбит в стену произвольно.
Шуруп в стене из гипсокартона.
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