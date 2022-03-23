Практические советы: Как повесить полку ровно и быстро даже на стену из гипсокартона

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Как повесить полку ровно и быстро даже на стену из гипсокартона.

Едва ли не каждому мужчине знакома ситуация, когда нужно повесить полку, картину или телевизор



Едва ли не каждому мужчине знакома ситуация, когда нужно, картину или телевизор , при этом желательно сделать всю работу быстро и надежно. Мы собрали полезные советы о том, как с минимальными усилиями справиться с этим заданием, даже если шурупы придется вкручивать в стену из гипсокартона или если под рукой нет крепежных деталей.

1. Как ровно повесить полку при помощи изоленты и уровня

Как повесить полку ровно при помощи изоленты и уровня.

Отмеряем длину изоленты.

Вкручиваем шуруп в нужном месте.

Полка висит на кирпичной стене.

2. Как повесить полку без крепежных деталей

Как повесить полку без крепежных деталей.

Сверлим отверстия в стене.

Внутренние шурупы должны располагаться на 2-3 мм ниже внешних.

Шипы послужат креплением для полки.

Профрезеровываем пазы отверстия краем сверла.

Вешаем полку.

Полка с таким креплением выдерживает большие нагрузки.

3. Как повесить полку на стену из гипсокартона

Использование магнита, чтобы определить, где располагается металлический каркас.

Шурупы дл стен из гипсокартона.

Шуруп вкручиваем в металлический каркас.

Дюбель-бабочка незаменим для стен из гипсокартона.

Дюбель-бабочка вбит в стену произвольно.

Шуруп в стене из гипсокартона .