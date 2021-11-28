8 интернет-советов, связанных с уборкой, которые на самом деле совсем не эффективны

Каждый человек хочет сделать уборку проще и мечтает о том, что кто-то или что-то решит за него все проблемы, связанные с этим напрягающим процессом. Конечно, современные продукты и приспособления для очистки намного эффективнее тех, которыми пользовались наши бабушки, да и инновации, способные облегчить жизнь, попадают на рынок почти ежедневно.

Интернет буквально переполнен лайфхаками и советами, которые обещают «самую лучшую и легкую уборку». Одна беда - в жизни эффективны далеко не все из них. И так, на что не стоит тратить время.

1. Дезинфицировать губки в микроволновой печи

Губка в микроволновой печи чище не становится.

Как и многие лайфхаки, данный частично основан на науке. Да, высокая температура может убить некоторые бактерии. Тем не менее, время, необходимое, чтобы губка в микроволновой печи нагрелась до температуры, при которой в ней будут убиты все бактерии, приведет к тому, что губка банально загорится. Новые исследования показывают, что в продезинфицированных губках все еще содержится около 40% от первоначального количества бактерий, некоторые из которых могут быть опасными для жизни.

Идеальное решение - одноразовые салфетки.

Лучше всего использовать одноразовые салфетки, тряпочки из хлопчатобумажной ткани или ткани из микрофибры, которые можно бросать в стиральную машину после каждого использования.

2. Добавлять соль в стиральную машину для предотвращения окрашивания вещей

Чтобы вещи не красились при стирке

Лучше сэкономить соль для использования по прямому предназначению во время еды. К тому времени, когда одежда попадает в магазины, уже любой краситель надежно впитывается в ткань. Если же попалась «китайская» некачественная одежка, на которой краска действительно может потечь во время стирки, никакая соль не поможет.

3. Использовать лак для волос для удаления чернил

Не старайтесь - не получится!

Это старый лайфхак, который работал раньше, в те времена, когда лак для волос почти на 100% состоял из спирта. Но времена давно изменились. В современном лаке для волос содержится намного меньше спирта (того самого «волшебного средства» для удаления чернил) и больше кондиционеров, масел и смягчающих средств.

4. Положить волшебный ластик в бачок унитаза, чтобы удалить пятна

Впрочем, всегда можно купить специальный сантехнический ластик.

Да, обычные маленькие белые ластики прекрасно помогают удалить мыльную накипь на ваннах и детские рисунки цветными карандашами на стенах. Но они ничего не сделают в бачке унитаза для его очистки и, более того, могут даже испортить смывной механизм. Ластики не растворяются и не содержат компонентов, убивающих грязь и бактерии.

5. Покрывать варочную панель автомобильным воском для легкой чистки

Автомобильный воск хорош, но не для плиты.

Брызги жира и еды зачастую трудно удалить с варочных панелей, особенно если они затвердели после того, как в течение нескольких недель подвергались воздействию высокой температуры. Хотя нанесение автомобильного воска может облегчить чистку, это также может вызвать пожар.

6. Избавиться от микробов при помощи горячей воды

Очень горячая вода.

Горячая вода может убить некоторые бактерии, но она должна быть действительно горячей (100 градусов по Цельсию), и загрязненная поверхность должна пребывать в кипятке в течение нескольких минут. Поскольку из крана течет далеко не кипяток, мысль о том, что промывка посуды горячей водой способна продезинфицировать ее, это самообман. Если дома кто-то болен гриппом или же на кухне разделывалось сырое мясо, можно использовать дезинфицирующее средство, такое как хлорный отбеливатель, сосновое масло или фенольные растворы (Lysol).

7. Coca Cola – лучшее средство для чистки туалетов

Стоит ли переводить любимый напиток.

Можно ли очистить унитаз с помощью Coca Cola (или любой газировки), как это советуют все наперебой. Нет. Большинство газированных напитков содержат небольшие количества лимонной и фосфорной кислот, которые эффективны при медленном удалении ржавчины и некоторых пятен. Тем не менее, литр газировки не способен убить бактерии и более того, после него останется липкий остаток, который может обеспечить обильную пищу для роста бактерий. Нужно покупать обычные дезинфицирующие чистящие средства для туалета. Они лучше и дешевле.

8. Чем больше бытовой химии, тем более качественной будет стирка

Много порошка - это никак не залог хорошей стирки.

Больше - не всегда лучше, особенно когда речь идет о стирке белья или уборке грязных полов. Если переборщить с количеством моющих и чистящих средств, то это затруднит их смывание и может привести к появлению липкого остатка. Если этот остаток останется на ткани, на поверхности ковра или полу кухни, он будет работать как магнит для грязи. Ткани станут тусклыми, а полы будут притягивать пыль быстрее.

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